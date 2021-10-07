https://ria.ru/20211007/beton-1753513884.html

Найден необычный способ уменьшения углекислого газа в атмосфере

Найден необычный способ уменьшения углекислого газа в атмосфере - РИА Новости, 07.10.2021

Найден необычный способ уменьшения углекислого газа в атмосфере

Японские ученые разработали новый вид бетона, изготавливаемый из карбоната кальция, присутствующего в отходах строительства и производства стройматериалов, и... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T18:00

2021-10-07T18:00

2021-10-07T18:07

наука

технологии

япония

токийский университет

строительство

бетон

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Японские ученые разработали новый вид бетона, изготавливаемый из карбоната кальция, присутствующего в отходах строительства и производства стройматериалов, и углекислого газа из воздуха или промышленных выбросов. Статья с описанием разработки опубликована в журнале Journal of Advanced Concrete Technology.По оценкам специалистов, около семи процентов мировых выбросов углекислого газа приходится на изготовление и использование цемента — главного компонента бетона. Основные выбросы углекислого газа происходят на стадии сжигания известняка, из которого получают необходимый в производстве цемента кальций.Исследователи из Высшая школа инженерии Токийского университета предложили технологию, позволяющую существенно снизить выбросы в строительной отрасли. Прототипом послужил природный процесс превращения некоторых водных организмов в прочные окаменелости, состоящие из карбоната кальция. Ученые предположили, что вместо кальция, необходимого для реакции между цементом и водой с образованием бетона, можно использовать карбонат кальция из бетонных отходов и уловленный из атмосферы углекислый газ."Наша концепция состоит в том, чтобы получать кальций из выброшенного бетона, который в противном случае будет отправлен на свалку, — приводятся в пресс-релизе Токийского университета слова руководителя исследования, профессора кафедры архитектуры Иппеи Маруяма (Ippei Maruyama). — Мы комбинируем его с углекислым газом из промышленных выхлопных газов или даже из воздуха, и делаем это при гораздо более низких температурах, чем те, которые используются в настоящее время для извлечения кальция из известняка".Ученые считают, что у материала, который они назвали бетоном из карбоната кальция, большое будущее. Процесс его изготовления намного проще, чем производство классического бетона, к тому же новая технология способствует снижению уровня одного из главных парниковых газов в атмосфере.Карбонат кальция — стабильный и удобный в обработке строительный материал. И хотя он не такой прочный, как обычный бетон, по мнению авторов, он вполне подойдет для строительства небольших зданий. В будущем ученые планируют продолжить исследования по поиску путей улучшения прочностных свойств нового материала."Еще предстоит преодолеть множество проблем. Помимо увеличения пределов прочности и размеров бетонных блоков из карбоната кальция, важно снизить потребление энергии в производственном процессе. Мы надеемся, что в ближайшие десятилетия углеродно-нейтральный карбонатный бетон станет основным типом бетона и поможет решить проблему изменения климата", — говорит еще один автор статьи, профессор архитектуры Токийского университета Такафуми Ногучи (Takafumi Noguchi).

https://ria.ru/20210928/tikal-1752150838.html

https://ria.ru/20210830/dgtu-1747511108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, япония, токийский университет, строительство, бетон