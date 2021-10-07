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Наука
https://ria.ru/20211007/beton-1753513884.html
Найден необычный способ уменьшения углекислого газа в атмосфере
Найден необычный способ уменьшения углекислого газа в атмосфере - РИА Новости, 07.10.2021
Найден необычный способ уменьшения углекислого газа в атмосфере
Японские ученые разработали новый вид бетона, изготавливаемый из карбоната кальция, присутствующего в отходах строительства и производства стройматериалов, и... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:00
2021-10-07T18:07
наука
технологии
япония
токийский университет
строительство
бетон
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Японские ученые разработали новый вид бетона, изготавливаемый из карбоната кальция, присутствующего в отходах строительства и производства стройматериалов, и углекислого газа из воздуха или промышленных выбросов. Статья с описанием разработки опубликована в журнале Journal of Advanced Concrete Technology.По оценкам специалистов, около семи процентов мировых выбросов углекислого газа приходится на изготовление и использование цемента — главного компонента бетона. Основные выбросы углекислого газа происходят на стадии сжигания известняка, из которого получают необходимый в производстве цемента кальций.Исследователи из Высшая школа инженерии Токийского университета предложили технологию, позволяющую существенно снизить выбросы в строительной отрасли. Прототипом послужил природный процесс превращения некоторых водных организмов в прочные окаменелости, состоящие из карбоната кальция. Ученые предположили, что вместо кальция, необходимого для реакции между цементом и водой с образованием бетона, можно использовать карбонат кальция из бетонных отходов и уловленный из атмосферы углекислый газ."Наша концепция состоит в том, чтобы получать кальций из выброшенного бетона, который в противном случае будет отправлен на свалку, — приводятся в пресс-релизе Токийского университета слова руководителя исследования, профессора кафедры архитектуры Иппеи Маруяма (Ippei Maruyama). — Мы комбинируем его с углекислым газом из промышленных выхлопных газов или даже из воздуха, и делаем это при гораздо более низких температурах, чем те, которые используются в настоящее время для извлечения кальция из известняка".Ученые считают, что у материала, который они назвали бетоном из карбоната кальция, большое будущее. Процесс его изготовления намного проще, чем производство классического бетона, к тому же новая технология способствует снижению уровня одного из главных парниковых газов в атмосфере.Карбонат кальция — стабильный и удобный в обработке строительный материал. И хотя он не такой прочный, как обычный бетон, по мнению авторов, он вполне подойдет для строительства небольших зданий. В будущем ученые планируют продолжить исследования по поиску путей улучшения прочностных свойств нового материала."Еще предстоит преодолеть множество проблем. Помимо увеличения пределов прочности и размеров бетонных блоков из карбоната кальция, важно снизить потребление энергии в производственном процессе. Мы надеемся, что в ближайшие десятилетия углеродно-нейтральный карбонатный бетон станет основным типом бетона и поможет решить проблему изменения климата", — говорит еще один автор статьи, профессор архитектуры Токийского университета Такафуми Ногучи (Takafumi Noguchi).
https://ria.ru/20210928/tikal-1752150838.html
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технологии, япония, токийский университет, строительство, бетон
18:00 07.10.2021 (обновлено: 18:07 07.10.2021)
 

Найден необычный способ уменьшения углекислого газа в атмосфере

© Maruyama et al., 2021 Два образца бетона из карбоната кальция: слева - с использованием затвердевшего цементного порошка, справа - с кварцевым песком. Оба варианта получены из строительных отходов
 Два образца бетона из карбоната кальция: слева - с использованием затвердевшего цементного порошка, справа - с кварцевым песком. Оба варианта получены из строительных отходов
© Maruyama et al., 2021
Два образца бетона из карбоната кальция: слева - с использованием затвердевшего цементного порошка, справа - с кварцевым песком. Оба варианта получены из строительных отходов
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Японские ученые разработали новый вид бетона, изготавливаемый из карбоната кальция, присутствующего в отходах строительства и производства стройматериалов, и углекислого газа из воздуха или промышленных выбросов. Статья с описанием разработки опубликована в журнале Journal of Advanced Concrete Technology.
По оценкам специалистов, около семи процентов мировых выбросов углекислого газа приходится на изготовление и использование цемента — главного компонента бетона. Основные выбросы углекислого газа происходят на стадии сжигания известняка, из которого получают необходимый в производстве цемента кальций.
Исследователи из Высшая школа инженерии Токийского университета предложили технологию, позволяющую существенно снизить выбросы в строительной отрасли. Прототипом послужил природный процесс превращения некоторых водных организмов в прочные окаменелости, состоящие из карбоната кальция. Ученые предположили, что вместо кальция, необходимого для реакции между цементом и водой с образованием бетона, можно использовать карбонат кальция из бетонных отходов и уловленный из атмосферы углекислый газ.
"Наша концепция состоит в том, чтобы получать кальций из выброшенного бетона, который в противном случае будет отправлен на свалку, — приводятся в пресс-релизе Токийского университета слова руководителя исследования, профессора кафедры архитектуры Иппеи Маруяма (Ippei Maruyama). — Мы комбинируем его с углекислым газом из промышленных выхлопных газов или даже из воздуха, и делаем это при гораздо более низких температурах, чем те, которые используются в настоящее время для извлечения кальция из известняка".
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Ученые считают, что у материала, который они назвали бетоном из карбоната кальция, большое будущее. Процесс его изготовления намного проще, чем производство классического бетона, к тому же новая технология способствует снижению уровня одного из главных парниковых газов в атмосфере.
Карбонат кальция — стабильный и удобный в обработке строительный материал. И хотя он не такой прочный, как обычный бетон, по мнению авторов, он вполне подойдет для строительства небольших зданий. В будущем ученые планируют продолжить исследования по поиску путей улучшения прочностных свойств нового материала.
"Еще предстоит преодолеть множество проблем. Помимо увеличения пределов прочности и размеров бетонных блоков из карбоната кальция, важно снизить потребление энергии в производственном процессе. Мы надеемся, что в ближайшие десятилетия углеродно-нейтральный карбонатный бетон станет основным типом бетона и поможет решить проблему изменения климата", — говорит еще один автор статьи, профессор архитектуры Токийского университета Такафуми Ногучи (Takafumi Noguchi).
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НаукаТехнологииЯпонияТокийский университетСтроительствоБетон
 
 
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