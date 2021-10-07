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https://ria.ru/20211007/beremennost-1753589470.html
Врач посоветовала привиться от COVID-19 женщинам, которые готовится к ЭКО
Врач посоветовала привиться от COVID-19 женщинам, которые готовится к ЭКО - РИА Новости, 07.10.2021
Врач посоветовала привиться от COVID-19 женщинам, которые готовится к ЭКО
Женщинам, которые готовятся к процедуре ЭКО и которые не вакцинировались от COVID-19, надо сделать прививку, заявила РИА Новости главный внештатный специалист... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T21:11
2021-10-07T21:11
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
лейла адамян
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Женщинам, которые готовятся к процедуре ЭКО и которые не вакцинировались от COVID-19, надо сделать прививку, заявила РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян."Речь идет о том, что сейчас должны прививаться от коронавирусной инфекции практически все граждане - это касается и взрослого населения, и перед подготовкой к беременности, и бесплодные, которые готовятся к ЭКО, и беременные - особенно те, которые группа высокого риска, после 20-22 недель беременности. Если они привились во время беременности, то антитела, которые вырабатываются в организме женщины, они переходят ребенку и они являются страховкой для будущего ребенка, и в этом случае не будет требоваться никакой вакцинации после родов", - сказала Адамян."Считается, что на молоко конкретно оно (вакцинация - ред.) не действует, антитела проходят этот самый барьер и переходят к ребенку, ребенок получается как бы внутриутробно защищен и вакцинирован", - добавила собеседница агентства.
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общество, россия, коронавирус covid-19, лейла адамян
21:11 07.10.2021
 
Врач посоветовала привиться от COVID-19 женщинам, которые готовится к ЭКО

Врач Адамян посоветовала привиться от COVID-19 женщинам, которые готовится к ЭКО

© Depositphotos / AllaSerebrinaЖенщина держит тест на беременность
Женщина держит тест на беременность - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Depositphotos / AllaSerebrina
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Женщинам, которые готовятся к процедуре ЭКО и которые не вакцинировались от COVID-19, надо сделать прививку, заявила РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян.
"Речь идет о том, что сейчас должны прививаться от коронавирусной инфекции практически все граждане - это касается и взрослого населения, и перед подготовкой к беременности, и бесплодные, которые готовятся к ЭКО, и беременные - особенно те, которые группа высокого риска, после 20-22 недель беременности. Если они привились во время беременности, то антитела, которые вырабатываются в организме женщины, они переходят ребенку и они являются страховкой для будущего ребенка, и в этом случае не будет требоваться никакой вакцинации после родов", - сказала Адамян.
"Считается, что на молоко конкретно оно (вакцинация - ред.) не действует, антитела проходят этот самый барьер и переходят к ребенку, ребенок получается как бы внутриутробно защищен и вакцинирован", - добавила собеседница агентства.
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Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Лейла Адамян
 
 
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