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В России запустят проект по удаленному мониторингу здоровья людей
В России запустят проект по удаленному мониторингу здоровья людей - РИА Новости, 07.10.2021
В России запустят проект по удаленному мониторингу здоровья людей
Власти РФ планируют до 2024 года реализовать пилотный проект по удаленному мониторингу здоровья людей с хроническими заболеваниями с помощью отечественных... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:30
2021-10-07T14:30
андрей белоусов
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Власти РФ планируют до 2024 года реализовать пилотный проект по удаленному мониторингу здоровья людей с хроническими заболеваниями с помощью отечественных портативных медицинских устройств, сообщили журналистам в аппарате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова."На первом этапе до 2024 года будет реализован пилотный проект по организации дистанционного мониторинга ключевых медицинских показателей пациентов, страдающих артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом", – сообщили в аппарате, комментируя идею широкого использования в медицинской сфере персональных цифровых помощников, обсуждавшуюся в четверг на заседании правительства. Эта инициатива вошла в перечень стратегических инициатив социально-экономического развития до 2030 года.В рамках этого проекта предполагается создание цифровой платформы для обмена и обработки информации о состоянии пациентов, полученной от медицинских приборов."Персональные медицинские помощники позволят регистрировать параметры состояния здоровья пациента с помощью портативного и простого в использовании оборудования. Технология позволит снизить риски для пациентов с хроническими заболеваниями, которым требуется постоянно держать связь с врачом. Особенно это важно для людей, проживающих в труднодоступных населенных пунктах", - приводится в сообщении цитата Белоусова.Помимо этого, по его словам, проект нацелен на создание новых продуктов и рынков, благодаря чему появится "вытягивающий" эффект для российских технологий, включая микроэлектронику и электронную компонентную базу, интернет вещей, обработку больших массивов данных, защищенную передачу и обработку данных."Широкое использование персональных медицинских помощников обеспечит повышение доли охваченных диспансерным наблюдением пациентов, позволит своевременно информировать врача о развитии клинически важного события, требующего вмешательства", - отметили в аппарате. При этом в сообщении подчеркивается, что для работы платформы не потребуется постоянный доступ к интернету.В аппарате Белоусова сообщили также, что данная инициатива отрабатывается со страховыми компаниями в рамках ДМС.
https://ria.ru/20211007/lekarstva-1753509848.html
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андрей белоусов, здоровье - общество, россия
14:30 07.10.2021
 
В России запустят проект по удаленному мониторингу здоровья людей

Белоусов: в России запустят проект по удаленному мониторингу здоровья людей к 2024 году

© Depositphotos / VitalikRadkoДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Depositphotos / VitalikRadko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Власти РФ планируют до 2024 года реализовать пилотный проект по удаленному мониторингу здоровья людей с хроническими заболеваниями с помощью отечественных портативных медицинских устройств, сообщили журналистам в аппарате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.
"На первом этапе до 2024 года будет реализован пилотный проект по организации дистанционного мониторинга ключевых медицинских показателей пациентов, страдающих артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом", – сообщили в аппарате, комментируя идею широкого использования в медицинской сфере персональных цифровых помощников, обсуждавшуюся в четверг на заседании правительства. Эта инициатива вошла в перечень стратегических инициатив социально-экономического развития до 2030 года.
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В рамках этого проекта предполагается создание цифровой платформы для обмена и обработки информации о состоянии пациентов, полученной от медицинских приборов.
"Персональные медицинские помощники позволят регистрировать параметры состояния здоровья пациента с помощью портативного и простого в использовании оборудования. Технология позволит снизить риски для пациентов с хроническими заболеваниями, которым требуется постоянно держать связь с врачом. Особенно это важно для людей, проживающих в труднодоступных населенных пунктах", - приводится в сообщении цитата Белоусова.
Помимо этого, по его словам, проект нацелен на создание новых продуктов и рынков, благодаря чему появится "вытягивающий" эффект для российских технологий, включая микроэлектронику и электронную компонентную базу, интернет вещей, обработку больших массивов данных, защищенную передачу и обработку данных.
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"Широкое использование персональных медицинских помощников обеспечит повышение доли охваченных диспансерным наблюдением пациентов, позволит своевременно информировать врача о развитии клинически важного события, требующего вмешательства", - отметили в аппарате. При этом в сообщении подчеркивается, что для работы платформы не потребуется постоянный доступ к интернету.
В аппарате Белоусова сообщили также, что данная инициатива отрабатывается со страховыми компаниями в рамках ДМС.
 
Андрей БелоусовЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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