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Туризм
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В Бельгии открылось первое в мире экокладбище
В Бельгии открылось первое в мире экокладбище - РИА Новости, 07.10.2021
В Бельгии открылось первое в мире экокладбище
В бельгийской Фландрии открылось первое в мире экокладбище, сообщает "Европульс". РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T03:50
2021-10-07T11:06
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В бельгийской Фландрии открылось первое в мире экокладбище, сообщает "Европульс".На необычном погосте запрещено устанавливать надгробия, выкладывать дорожки, ставить столы, а хоронить покойников можно только в биоразлагаемых гробах из переработанных материалов.Новое кладбище рассчитано на 600 мест. Участки не продаются — сдаются в аренду на 25 лет. По расчетам создателей проекта, именно столько времени нужно, чтобы человеческое тело стало частью природы.Все объекты в этом месте (например, указатели мест и скамейки) сделаны из срубленных деревьев и пней. Вдоль участков растут вишни. На их стволах родственники и друзья могут повесить скворечник с именем умершего, чтобы почтить его память.На территории кладбища археологи также обнаружили курган бронзового века. Его контуры обозначены деревянными столбами и рвом, вдоль которых будут захоранивать урны с прахом.
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бельгия, новости - туризм, туризм, фландрия, экология, стиль жизни
03:50 07.10.2021 (обновлено: 11:06 07.10.2021)
 
В Бельгии открылось первое в мире экокладбище

На новом кладбище в Бельгии можно хоронить умерших только в биоразлагаемых гробах

© AFP 2021 / Kenzo TribouillardКладбище в Бельгии
Кладбище в Бельгии - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© AFP 2021 / Kenzo Tribouillard
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В бельгийской Фландрии открылось первое в мире экокладбище, сообщает "Европульс".
На необычном погосте запрещено устанавливать надгробия, выкладывать дорожки, ставить столы, а хоронить покойников можно только в биоразлагаемых гробах из переработанных материалов.
Новое кладбище рассчитано на 600 мест. Участки не продаются — сдаются в аренду на 25 лет. По расчетам создателей проекта, именно столько времени нужно, чтобы человеческое тело стало частью природы.
Все объекты в этом месте (например, указатели мест и скамейки) сделаны из срубленных деревьев и пней. Вдоль участков растут вишни. На их стволах родственники и друзья могут повесить скворечник с именем умершего, чтобы почтить его память.
На территории кладбища археологи также обнаружили курган бронзового века. Его контуры обозначены деревянными столбами и рвом, вдоль которых будут захоранивать урны с прахом.
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