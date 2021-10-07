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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211007/avrora-1753566857.html
Новая версия российской ОС Аврора станет доступна для тестирования
Новая версия российской ОС Аврора станет доступна для тестирования - РИА Новости, 07.10.2021
Новая версия российской ОС Аврора станет доступна для тестирования
Компания "Открытая мобильная платформа" объявила о старте бета-тестирования новой версии российской операционной системы "Аврора". РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:35
2021-10-07T18:36
наука
технологии
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Компания "Открытая мобильная платформа" объявила о старте бета-тестирования новой версии российской операционной системы "Аврора".Тестерам станет доступна ОС "Аврора" 4.0, которая претерпела значительные изменения. Среди них — обновленный интерфейс операционной системы.Вместе с этим, будет расширена география бета-тестирования "Авроры" — к программе, доступной с августа 2021 года для пользователей из Москвы, приглашают и жителей Санкт-Петербурга.Бета-тестерам выдаются мобильные устройства с ОС "Аврора" и предустановленным набором стандартных приложений и возможностью установки приложений из магазина "Аврора Маркет". В ходе тестирования участники обмениваются опытом с разработчиками.
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технологии
18:35 07.10.2021 (обновлено: 18:36 07.10.2021)
 

Новая версия российской ОС Аврора станет доступна для тестирования

© РИА Новости / Кирилл КаримовОперационная система "Аврора"
Операционная система Аврора - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Компания "Открытая мобильная платформа" объявила о старте бета-тестирования новой версии российской операционной системы "Аврора".
Тестерам станет доступна ОС "Аврора" 4.0, которая претерпела значительные изменения. Среди них — обновленный интерфейс операционной системы.
Вместе с этим, будет расширена география бета-тестирования "Авроры" — к программе, доступной с августа 2021 года для пользователей из Москвы, приглашают и жителей Санкт-Петербурга.
Бета-тестерам выдаются мобильные устройства с ОС "Аврора" и предустановленным набором стандартных приложений и возможностью установки приложений из магазина "Аврора Маркет". В ходе тестирования участники обмениваются опытом с разработчиками.
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31 мая, 15:01Наука
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