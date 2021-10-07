https://ria.ru/20211007/avrora-1753566857.html

Новая версия российской ОС Аврора станет доступна для тестирования

Новая версия российской ОС Аврора станет доступна для тестирования - РИА Новости, 07.10.2021

Новая версия российской ОС Аврора станет доступна для тестирования

Компания "Открытая мобильная платформа" объявила о старте бета-тестирования новой версии российской операционной системы "Аврора". РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T18:35

2021-10-07T18:35

2021-10-07T18:36

наука

технологии

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Компания "Открытая мобильная платформа" объявила о старте бета-тестирования новой версии российской операционной системы "Аврора".Тестерам станет доступна ОС "Аврора" 4.0, которая претерпела значительные изменения. Среди них — обновленный интерфейс операционной системы.Вместе с этим, будет расширена география бета-тестирования "Авроры" — к программе, доступной с августа 2021 года для пользователей из Москвы, приглашают и жителей Санкт-Петербурга.Бета-тестерам выдаются мобильные устройства с ОС "Аврора" и предустановленным набором стандартных приложений и возможностью установки приложений из магазина "Аврора Маркет". В ходе тестирования участники обмениваются опытом с разработчиками.

https://ria.ru/20210531/avrora-1734940196.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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