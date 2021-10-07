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В Исландии ключевого свидетеля по делу Ассанжа поместили под стражу
В Исландии ключевого свидетеля по делу Ассанжа поместили под стражу - РИА Новости, 07.10.2021
В Исландии ключевого свидетеля по делу Ассанжа поместили под стражу
Один из ключевых свидетелей обвинения по делу против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, исландец Сигурдур Тордарсон, заключен под стражу в Исландии,... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:43
2021-10-07T14:43
в мире
исландия
джулиан ассанж
арест джулиана ассанжа
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Один из ключевых свидетелей обвинения по делу против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, исландец Сигурдур Тордарсон, заключен под стражу в Исландии, сообщает местная газета Stundin со ссылкой на его адвоката.По данным газеты, Тордарсон был задержан после того, как вернулся из поездки в Испанию. В решении суда используется редко применяемый закон, направленный на то, чтобы помешать рецидивистам продолжать совершать правонарушения. Однако, отмечает издание, неизвестно, сыграли ли недавние признания Тордарсона какую-либо роль в этом решении.Гражданин Исландии Сигурдур Тордарсон в июне признался в даче ложных показаний. В интервью исландской газете Stundin он сообщил, что Ассанж не просил его взламывать телефоны политиков. Теперь он утверждает, что получил файлы, на которых якобы содержались записи разговоров парламентариев, от неизвестного источника, который предложил поделиться этими данными с Ассанжем. По данным издания, Тордарсон не проверял содержимое файлов и не знает, что на них находилось.Ранее сообщалось, что минюст США в 2019 году подготовил новые обвинения против Ассанжа, в качестве ключевого свидетеля привлечен бывший информатор ФБР Сигурдур Тордарсон, который был приговорен к тюремному заключению за фабрикацию документов под именем Ассанжа, мошенничество и педофилию.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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в мире, исландия, джулиан ассанж, арест джулиана ассанжа
14:43 07.10.2021
 
В Исландии ключевого свидетеля по делу Ассанжа поместили под стражу

Stundin: ключевого свидетеля ФБР по делу против Ассанжа поместили под стражу в Исландии

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСторонники Джулиана Ассанжа у здания центрального уголовного суда (Олд-Бейли) в Лондоне
Сторонники Джулиана Ассанжа у здания центрального уголовного суда (Олд-Бейли) в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Один из ключевых свидетелей обвинения по делу против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, исландец Сигурдур Тордарсон, заключен под стражу в Исландии, сообщает местная газета Stundin со ссылкой на его адвоката.
"Сигурдур Тордарсон, один из ключевых свидетелей ФБР против Джулиана Ассанжа, был помещен под стражу в Исландии. Печально известный предполагаемый хакер и осужденный педофил был помещен под стражу в самую охраняемую тюрьму Исландии "Литла Храун" 24 сентября. Адвокат Тордарсона Хунбоги Андерсен подтвердил, что тот находится под стражей", - говорится в сообщении газеты.
По данным газеты, Тордарсон был задержан после того, как вернулся из поездки в Испанию. В решении суда используется редко применяемый закон, направленный на то, чтобы помешать рецидивистам продолжать совершать правонарушения. Однако, отмечает издание, неизвестно, сыграли ли недавние признания Тордарсона какую-либо роль в этом решении.
Гражданин Исландии Сигурдур Тордарсон в июне признался в даче ложных показаний. В интервью исландской газете Stundin он сообщил, что Ассанж не просил его взламывать телефоны политиков. Теперь он утверждает, что получил файлы, на которых якобы содержались записи разговоров парламентариев, от неизвестного источника, который предложил поделиться этими данными с Ассанжем. По данным издания, Тордарсон не проверял содержимое файлов и не знает, что на них находилось.
Ранее сообщалось, что минюст США в 2019 году подготовил новые обвинения против Ассанжа, в качестве ключевого свидетеля привлечен бывший информатор ФБР Сигурдур Тордарсон, который был приговорен к тюремному заключению за фабрикацию документов под именем Ассанжа, мошенничество и педофилию.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 01:19
Биография Джулиана Ассанжа
 
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