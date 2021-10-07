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https://ria.ru/20211007/arestovich-1753594413.html
Советник Зеленского посоветовал ему взять пример с Путина
Арестович захотел стать президентом "жестче Путина" - РИА Новости, 07.10.2021
Советник Зеленского посоветовал ему взять пример с Путина
Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев не дорабатывает во внутренней политике, и если бы он стал президентом... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T22:14
2021-10-07T22:14
в мире
киев
сша
владимир путин
верховная рада украины
алексей арестович
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КИЕВ, 7 окт – РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев не дорабатывает во внутренней политике, и если бы он стал президентом Украины, то был бы жестче российского лидера Владимира Путина."Нас все время обвиняют, что мы там узурпаторы, сконцентрировали владу (власть - ред.), не сегодня-завтра станем януковичами и так далее. Я считаю, что мы не дорабатываем очень крупно по внутренней политике. Если во внешней (политике - ред.) пространство ограничено возможностей, потому что там толкутся такие "слоны", как США, Китай, Евросоюз и так далее, то во внутренней можно было бы и пожестче порешить, как мне кажется", - заявил Арестовичо в интервью изданию Politeka.Он добавил, что видит это "со своего уровня", а президент страны - со своего. Он добавил, что такая позиция может быть продиктована тем, что президент - наиболее информированный человек в стране."Если бы я был, я бы действовал намного жестче… Мне даже приснилось, что я стал президентом: я выступаю с трибуны Верховной рады (это же снится тебе, ты же не отдаешь отчет, какие слова ты говоришь), а я говорю следующие слова "уважаемые коллеги, через десять лет я вам оставлю страну, которой будут завидовать все и хотят здесь жить, весь мир и планеты окрестных галактических систем, но не становитесь на моем пути", - добавил он.Он добавил, что Украине не нужно вязнуть в операционной повестке, такой как отставка спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова."Я, наверное, такой человек, после которого и Путин бы показался, наверное, мягким. Поэтому, может, бодливой корове рогатой не дают", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20211007/zelenskiy-1753472569.html
https://ria.ru/20211007/gaz-1753446266.html
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в мире, киев, сша, владимир путин, верховная рада украины, алексей арестович
22:14 07.10.2021
 
Арестович захотел стать президентом "жестче Путина"

Советник офиса президента Арестович призвал Зеленского жестче действовать в политике

© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
Читать ria.ru в
КИЕВ, 7 окт – РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев не дорабатывает во внутренней политике, и если бы он стал президентом Украины, то был бы жестче российского лидера Владимира Путина.
"Нас все время обвиняют, что мы там узурпаторы, сконцентрировали владу (власть - ред.), не сегодня-завтра станем януковичами и так далее. Я считаю, что мы не дорабатываем очень крупно по внутренней политике. Если во внешней (политике - ред.) пространство ограничено возможностей, потому что там толкутся такие "слоны", как США, Китай, Евросоюз и так далее, то во внутренней можно было бы и пожестче порешить, как мне кажется", - заявил Арестовичо в интервью изданию Politeka.
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"Если бы я был, я бы действовал намного жестче… Мне даже приснилось, что я стал президентом: я выступаю с трибуны Верховной рады (это же снится тебе, ты же не отдаешь отчет, какие слова ты говоришь), а я говорю следующие слова "уважаемые коллеги, через десять лет я вам оставлю страну, которой будут завидовать все и хотят здесь жить, весь мир и планеты окрестных галактических систем, но не становитесь на моем пути", - добавил он.
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"Я, наверное, такой человек, после которого и Путин бы показался, наверное, мягким. Поэтому, может, бодливой корове рогатой не дают", - подчеркнул он.
 
В миреКиевСШАВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныАлексей Арестович
 
 
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