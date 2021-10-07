https://ria.ru/20211007/arestovich-1753594413.html

Советник Зеленского посоветовал ему взять пример с Путина

Арестович захотел стать президентом "жестче Путина" - РИА Новости, 07.10.2021

Советник Зеленского посоветовал ему взять пример с Путина

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев не дорабатывает во внутренней политике, и если бы он стал президентом... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T22:14

2021-10-07T22:14

2021-10-07T22:14

в мире

киев

сша

владимир путин

верховная рада украины

алексей арестович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601687968_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_0916ce6f2650716df9d134c7022381ab.jpg

КИЕВ, 7 окт – РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев не дорабатывает во внутренней политике, и если бы он стал президентом Украины, то был бы жестче российского лидера Владимира Путина."Нас все время обвиняют, что мы там узурпаторы, сконцентрировали владу (власть - ред.), не сегодня-завтра станем януковичами и так далее. Я считаю, что мы не дорабатываем очень крупно по внутренней политике. Если во внешней (политике - ред.) пространство ограничено возможностей, потому что там толкутся такие "слоны", как США, Китай, Евросоюз и так далее, то во внутренней можно было бы и пожестче порешить, как мне кажется", - заявил Арестовичо в интервью изданию Politeka.Он добавил, что видит это "со своего уровня", а президент страны - со своего. Он добавил, что такая позиция может быть продиктована тем, что президент - наиболее информированный человек в стране."Если бы я был, я бы действовал намного жестче… Мне даже приснилось, что я стал президентом: я выступаю с трибуны Верховной рады (это же снится тебе, ты же не отдаешь отчет, какие слова ты говоришь), а я говорю следующие слова "уважаемые коллеги, через десять лет я вам оставлю страну, которой будут завидовать все и хотят здесь жить, весь мир и планеты окрестных галактических систем, но не становитесь на моем пути", - добавил он.Он добавил, что Украине не нужно вязнуть в операционной повестке, такой как отставка спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова."Я, наверное, такой человек, после которого и Путин бы показался, наверное, мягким. Поэтому, может, бодливой корове рогатой не дают", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20211007/zelenskiy-1753472569.html

https://ria.ru/20211007/gaz-1753446266.html

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, сша, владимир путин, верховная рада украины, алексей арестович