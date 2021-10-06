https://ria.ru/20211006/zyuganov-1753409593.html

Путин обсудил с Зюгановым работу КПРФ в новом составе Госдумы

Путин обсудил с Зюгановым работу КПРФ в новом составе Госдумы - РИА Новости, 06.10.2021

Путин обсудил с Зюгановым работу КПРФ в новом составе Госдумы

Президент РФ Владимир Путин в продолжение серии отдельных встреч с лидерами думских фракций в среду пообщался с руководителем фракции КПРФ Геннадием Зюгановым,... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T19:32

2021-10-06T19:32

2021-10-06T19:32

политика

владимир путин

дмитрий песков

геннадий зюганов

госдума рф

кпрф

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в продолжение серии отдельных встреч с лидерами думских фракций в среду пообщался с руководителем фракции КПРФ Геннадием Зюгановым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Обсуждались перспективные планы работы в следующем составе Государственной думы", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20211005/vstrecha-1753237019.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф, россия