Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211006/zyuganov-1753409593.html
Путин обсудил с Зюгановым работу КПРФ в новом составе Госдумы
Путин обсудил с Зюгановым работу КПРФ в новом составе Госдумы - РИА Новости, 06.10.2021
Путин обсудил с Зюгановым работу КПРФ в новом составе Госдумы
Президент РФ Владимир Путин в продолжение серии отдельных встреч с лидерами думских фракций в среду пообщался с руководителем фракции КПРФ Геннадием Зюгановым,... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T19:32
2021-10-06T19:32
политика
владимир путин
дмитрий песков
геннадий зюганов
госдума рф
кпрф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155878/63/1558786352_0:269:2685:1779_1920x0_80_0_0_ad6a7957f365c1de568f0a106726b148.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в продолжение серии отдельных встреч с лидерами думских фракций в среду пообщался с руководителем фракции КПРФ Геннадием Зюгановым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Обсуждались перспективные планы работы в следующем составе Государственной думы", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20211005/vstrecha-1753237019.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155878/63/1558786352_0:17:2685:2030_1920x0_80_0_0_3e28ef08e92ac82db7fb329e767d6b44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, владимир путин, дмитрий песков, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф, россия
19:32 06.10.2021
 
Путин обсудил с Зюгановым работу КПРФ в новом составе Госдумы

Путин обсудил с Зюгановым планы работы КПРФ в новом составе Госдумы

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи. 17 сентября 2019
Президент РФ Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи. 17 сентября 2019 - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в продолжение серии отдельных встреч с лидерами думских фракций в среду пообщался с руководителем фракции КПРФ Геннадием Зюгановым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Обсуждались перспективные планы работы в следующем составе Государственной думы", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеосвязи встречу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 18:58
Путин обсудил с Жириновским итоги выборов в Госдуму
 
ПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковГеннадий ЗюгановГосдума РФКПРФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:43В Минусинске нашли подростка, уколовшего школьника на улице
05:35Экс-депутат Рады назвал возможную дату ликвидации Украины
04:41Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19
04:33МВД утвердило регламент, изменяющий правила выезда детей за рубеж
04:15Названы категории людей, которым не стоит обновлять Windows
04:15В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет
04:11Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения
03:48Российские ученые предложили метод борьбы с американским десантом
03:41"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
03:37В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
03:32Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
03:28В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
03:23При землетрясении в Пакистане погибли не менее 15 человек
03:19Эксперты ожидают рост стоимости сигарет до конца года
03:15Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту
03:08Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
03:08В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2"
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть телятину
02:37СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
02:21"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро
Лента новостейМолния