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Путин обсудил с Зюгановым работу КПРФ в новом составе Госдумы
Путин обсудил с Зюгановым работу КПРФ в новом составе Госдумы - РИА Новости, 06.10.2021
Путин обсудил с Зюгановым работу КПРФ в новом составе Госдумы
Президент РФ Владимир Путин в продолжение серии отдельных встреч с лидерами думских фракций в среду пообщался с руководителем фракции КПРФ Геннадием Зюгановым,... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T19:32
2021-10-06T19:32
2021-10-06T19:32
политика
владимир путин
дмитрий песков
геннадий зюганов
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в продолжение серии отдельных встреч с лидерами думских фракций в среду пообщался с руководителем фракции КПРФ Геннадием Зюгановым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Обсуждались перспективные планы работы в следующем составе Государственной думы", - сказал Песков журналистам.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф, россия
Путин обсудил с Зюгановым работу КПРФ в новом составе Госдумы
Путин обсудил с Зюгановым планы работы КПРФ в новом составе Госдумы