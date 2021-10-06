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Байден и Си Цзиньпин договорились провести виртуальный саммит

Байден и Си Цзиньпин договорились провести виртуальный саммит - РИА Новости, 06.10.2021

Байден и Си Цзиньпин договорились провести виртуальный саммит

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин до конца текущего года намерены провести виртуальный саммит, сообщил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T23:31

2021-10-06T23:31

2021-10-06T23:31

в мире

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цюрих

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джо байден

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ян цзечи

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ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин до конца текущего года намерены провести виртуальный саммит, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.Как заявил представитель властей США, которого цитирует агентство Bloomberg, "принципиальная договоренность" о проведении встречи на высшем уровне была достигнута в ходе 6-часовых переговоров советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана и члена политбюро ЦК коммунистической партии Китая Ян Цзечи.Встреча высокопоставленный чиновников двух стран прошла ранее в Цюрихе.

https://ria.ru/20210930/zhalkie-1752543126.html

сша

цюрих

китай

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в мире, сша, цюрих, китай, джо байден, си цзиньпин, ян цзечи