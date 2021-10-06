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Байден и Си Цзиньпин договорились провести виртуальный саммит
Байден и Си Цзиньпин договорились провести виртуальный саммит - РИА Новости, 06.10.2021
Байден и Си Цзиньпин договорились провести виртуальный саммит
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин до конца текущего года намерены провести виртуальный саммит, сообщил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T23:31
2021-10-06T23:31
2021-10-06T23:31
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ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин до конца текущего года намерены провести виртуальный саммит, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.Как заявил представитель властей США, которого цитирует агентство Bloomberg, "принципиальная договоренность" о проведении встречи на высшем уровне была достигнута в ходе 6-часовых переговоров советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана и члена политбюро ЦК коммунистической партии Китая Ян Цзечи.Встреча высокопоставленный чиновников двух стран прошла ранее в Цюрихе.
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в мире, сша, цюрих, китай, джо байден, си цзиньпин, ян цзечи
Байден и Си Цзиньпин договорились провести виртуальный саммит
Байден и Си Цзиньпин договорились провести виртуальный саммит до конца года