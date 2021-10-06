https://ria.ru/20211006/vaktsina-1753333896.html

В Петербурге до конца года завершат исследования съедобной вакцины от COVID

В Петербурге до конца года завершат исследования съедобной вакцины от COVID - РИА Новости, 06.10.2021

В Петербурге до конца года завершат исследования съедобной вакцины от COVID

Институт экспериментальной медицины (ИЭМ, Санкт-Петербург) рассчитывает к концу 2021 года завершить доклинические испытания первой в мире съедобной вакцины от... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T14:44

2021-10-06T14:44

2021-10-06T15:20

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Институт экспериментальной медицины (ИЭМ, Санкт-Петербург) рассчитывает к концу 2021 года завершить доклинические испытания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса, сообщил руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов."Надеюсь, что к концу года мы закончим доклинические исследования и будем готовить тогда досье. Когда оно будет закончено? В начале следующего года", - сказал он журналистам.В апреле директор ИЭМ, профессор РАН Александр Дмитриев рассказывал РИА Новости, что соответствующие исследования стартовали в Институте экспериментальной медицины около года назад как инициативный проект. Впоследствии, когда правительство России одобрило создание научного центра мирового уровня (НЦМУ) "Центр персонализированной медицины", в состав которого вошли ИЭМ и НМИЦ имени Алмазова, проект создания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса стал одним из направлений исследований в рамках НЦМУ.Суворов в свою очередь сообщал, что на вкус съедобная вакцина почти неотличима от обычных кисломолочных продуктов и больше всего напоминает ряженку.

https://ria.ru/20211005/investitsii-1753256643.html

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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, коронавирус в россии