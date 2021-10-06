https://ria.ru/20211006/ukraina-1753285406.html

В офисе Зеленского отреагировали на конфликт охраны Укрэксимбанка со СМИ

В офисе Зеленского отреагировали на конфликт охраны Укрэксимбанка со СМИ - РИА Новости, 06.10.2021

В офисе Зеленского отреагировали на конфликт охраны Укрэксимбанка со СМИ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал недопустимым поведение представителей Укрэксимбанка из-за ситуации с нападением на журналистов... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T10:11

2021-10-06T10:11

2021-10-06T10:11

в мире

украина

укрэксимбанк

владимир зеленский

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КИЕВ, 6 окт - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал недопустимым поведение представителей Укрэксимбанка из-за ситуации с нападением на журналистов программы "Схемы" во время интервью с главой правления банка.Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что охрана государственного Укрэксимбанка напала на съемочную группу программы. Полиция возбудила уголовное дело. В финучреждении опровергли информацию о нападении и заявили, что наблюдательный совет банка обеспокоен обвинениями в препятствовании журналистской деятельности, инициирована проверка."Ситуация вокруг Укрэксимбанка может восприниматься только отрицательно. Безусловно, модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, является недопустимой. Свобода слова принадлежит к фундаментальным ценностям на Украине. Поэтому обязанность должностных лиц любого уровня - корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость. Не имеет значения, о какого уровня структуре говорится и работает эта структура в государственном или в частном секторе. Правила уважения к журналистской работе и форматы предоставления доступа к общественно важной информации давно наработаны, и не может быть причины, чтобы их не соблюдать", - цитирует Подоляка пресс-служба офиса президента Владимира Зеленского.В офисе президента считают, что было бы логично принять решение об отстранении от должности председателя правления банка, чтобы не было препятствий для расследования и проверки. "Как максимум для нивелирования ущерба банку и государству нужны, возможно, и более жесткие кадровые решения в финансовом учреждении. Институциональные механизмы для выхода из такой ситуации предусмотрены, и они должны сработать", - говорится в сообщении.На Украине счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки – убиты Олесь Бузина и Павел Шеремет, запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. На пять лет введены санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которых ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".

https://ria.ru/20211004/ukraina-1752522609.html

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в мире, украина, укрэксимбанк, владимир зеленский