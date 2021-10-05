Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/ukraina-1753118477.html
Охрана Укрэксимбанка напала на съемочную группу во время интервью
Охрана Укрэксимбанка напала на съемочную группу во время интервью - РИА Новости, 05.10.2021
Охрана Укрэксимбанка напала на съемочную группу во время интервью
Охрана государственного Укрэксимбанка напала на съемочную группу программы журналистских расследований "Схемы" (совместного проекта "UA: Первого" канала и... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:23
2021-10-05T10:23
в мире
украина
киев
павел шеремет
мвд украины
донбасс
виктор медведчук
112 украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_95e98bf6a97073f5cee4c8752157ed7e.jpg
КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Охрана государственного Укрэксимбанка напала на съемочную группу программы журналистских расследований "Схемы" (совместного проекта "UA: Первого" канала и "Радио Свобода"*) во время интервью с главой правления банка, сообщил во вторник глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко."Позор! На журналистов натравливает охрану руководитель государственного банка! Во время заранее запланированного интервью журналист задал вопрос руководителю государственного банка в его кабинете. Но председателю правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру не понравился один из вопросов журналистов-расследователей. Охране было приказано "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Сотрудники банка применили физическую силу к оператору "Схем" Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео", - написал Томиленко на своей странице в Facebook.Он отметил, что Союз журналистов Украины осудил "возмутительное" поведение руководства и сотрудников банка и выразил солидарность с командой журналистов. Томиленко также призвал национальную полицию оперативно провести расследование и наказать нападавших.Позже пресс-служба министерства внутренних дел Украины сообщила, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов в помещении финансового учреждения в Киеве."В настоящее время правоохранители проводят необходимые следственные действия для объективного и беспристрастного досудебного расследования. Инспекторы отдела дознания Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 171 Уголовного кодекса Украины – "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.На Украине счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки – убиты Олесь Бузина и Павел Шеремет, запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. На пять лет введены санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которых ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".* СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20211002/napadenie-1752825059.html
https://ria.ru/20200123/1563786260.html
украина
киев
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_6d2d43b181e6c989f4a6b5f60b066cc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, павел шеремет, мвд украины, донбасс, виктор медведчук, 112 украина , страна.ua, сергей томиленко
10:23 05.10.2021
 
Охрана Укрэксимбанка напала на съемочную группу во время интервью

Союз журналистов Украины: охрана госбанка напала на съемочную группу во время интервью

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Охрана государственного Укрэксимбанка напала на съемочную группу программы журналистских расследований "Схемы" (совместного проекта "UA: Первого" канала и "Радио Свобода"*) во время интервью с главой правления банка, сообщил во вторник глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
"Позор! На журналистов натравливает охрану руководитель государственного банка! Во время заранее запланированного интервью журналист задал вопрос руководителю государственного банка в его кабинете. Но председателю правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру не понравился один из вопросов журналистов-расследователей. Охране было приказано "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Сотрудники банка применили физическую силу к оператору "Схем" Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео", - написал Томиленко на своей странице в Facebook.
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 20:53
Украинский телеканал "Наш" заявил о нападении на своих журналистов
Он отметил, что Союз журналистов Украины осудил "возмутительное" поведение руководства и сотрудников банка и выразил солидарность с командой журналистов. Томиленко также призвал национальную полицию оперативно провести расследование и наказать нападавших.
Позже пресс-служба министерства внутренних дел Украины сообщила, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов в помещении финансового учреждения в Киеве.
"В настоящее время правоохранители проводят необходимые следственные действия для объективного и беспристрастного досудебного расследования. Инспекторы отдела дознания Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 171 Уголовного кодекса Украины – "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.
На Украине счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки – убиты Олесь Бузина и Павел Шеремет, запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. На пять лет введены санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которых ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
Украинский журналист Сергей Томиленко - РИА Новости, 1920, 23.01.2020
23 января 2020, 15:25
Союз журналистов Украины сообщил о 75 нападениях на СМИ в 2019 году
 
В миреУкраинаКиевПавел ШереметМВД УкраиныДонбассВиктор Медведчук112 УкраинаСтрана.uaСергей Томиленко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:34В Кремле прокомментировали запуск первого в мире "киноэкипажа" в космос
13:34Путин начнет серию отдельных встреч с руководителями думских фракций
13:33Глобальный сбой в соцсетях не отразился на работе Кремля, заявил Песков
13:33В Кремле обеспокоены показателями смертности от COVID-19 в России
13:32У Путина нет особой самоизоляции, заявил Песков
13:32В Кремле одобрили идею лотерей для вакцинировавшихся от COVID-19
13:32Коронавирус становится злее, заявили в Кремле
13:31Официальный курс евро на среду снизился на 46 копеек
13:31Саакашвили запретили звонить из тюрьмы
13:30Бюджет имеет достаточную подушку безопасности, уверен Кудрин
13:30На Кубани предприниматель пойдет под суд после нападения льва на ребенка
13:27Роспотребнадзор оштрафовал летние лагеря на 98 миллионов рублей
13:22Рада рассмотрит вопрос об отставке Разумкова с поста спикера
13:17Глава Интерпола в России покинул пост
13:16Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда по "Северному потоку — 2"
13:11Замглавы правительства Ивановской области Коробкин погиб в ДТП
13:11Верховный суд разрешил спор хозяина коровы и водителя Toyota
13:09В СНБО предложили помощь жителям Донбасса и Крыма в борьбе с COVID-19
13:07В Госдуму внесли законопроект о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы
13:05В Афганистане возобновили выдачу паспортов, сообщили СМИ
Лента новостейМолния