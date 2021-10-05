https://ria.ru/20211005/ukraina-1753118477.html

Охрана Укрэксимбанка напала на съемочную группу во время интервью

Охрана Укрэксимбанка напала на съемочную группу во время интервью - РИА Новости, 05.10.2021

Охрана Укрэксимбанка напала на съемочную группу во время интервью

Охрана государственного Укрэксимбанка напала на съемочную группу программы журналистских расследований "Схемы" (совместного проекта "UA: Первого" канала и... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T10:23

2021-10-05T10:23

2021-10-05T10:23

в мире

украина

киев

павел шеремет

мвд украины

донбасс

виктор медведчук

112 украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_95e98bf6a97073f5cee4c8752157ed7e.jpg

КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Охрана государственного Укрэксимбанка напала на съемочную группу программы журналистских расследований "Схемы" (совместного проекта "UA: Первого" канала и "Радио Свобода"*) во время интервью с главой правления банка, сообщил во вторник глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко."Позор! На журналистов натравливает охрану руководитель государственного банка! Во время заранее запланированного интервью журналист задал вопрос руководителю государственного банка в его кабинете. Но председателю правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру не понравился один из вопросов журналистов-расследователей. Охране было приказано "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Сотрудники банка применили физическую силу к оператору "Схем" Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео", - написал Томиленко на своей странице в Facebook.Он отметил, что Союз журналистов Украины осудил "возмутительное" поведение руководства и сотрудников банка и выразил солидарность с командой журналистов. Томиленко также призвал национальную полицию оперативно провести расследование и наказать нападавших.Позже пресс-служба министерства внутренних дел Украины сообщила, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов в помещении финансового учреждения в Киеве."В настоящее время правоохранители проводят необходимые следственные действия для объективного и беспристрастного досудебного расследования. Инспекторы отдела дознания Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 171 Уголовного кодекса Украины – "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.На Украине счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки – убиты Олесь Бузина и Павел Шеремет, запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. На пять лет введены санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которых ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".* СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20211002/napadenie-1752825059.html

https://ria.ru/20200123/1563786260.html

украина

киев

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, павел шеремет, мвд украины, донбасс, виктор медведчук, 112 украина , страна.ua, сергей томиленко