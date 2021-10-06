https://ria.ru/20211006/ukraina-1753206614.html

Украина придумала, как победить зиму

Украина придумала, как победить зиму - РИА Новости, 06.10.2021

Украина придумала, как победить зиму

Украинское руководство лихорадочно ищет способы прохождения приближающегося отопительного сезона в условиях почти полного отсутствия запасов угля, довольно... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T08:00

2021-10-06T08:00

2021-10-06T08:08

авторы

украина

европа

дмитрий фирташ (предприниматель)

игорь коломойский

газпром

нафтогаз украины

укрнафта

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Украинское руководство лихорадочно ищет способы прохождения приближающегося отопительного сезона в условиях почти полного отсутствия запасов угля, довольно скромных запасов газа, небывалых цен на энергоносители и в значительной мере сорванной подготовки к зиме с технической точки зрения. Причем о поиске денег и срочной закупке энергоносителей, об отказе от грабительской схемы ценообразования на газовом рынке или о форсировании технической подготовки — то есть о нормальных вариантах решения проблемы — речь, разумеется, не идет. Рассматриваются более экзотические варианты: у кого бы и как бы что-нибудь отжать, чтобы за счет этого и зиму пройти, и себя не обидеть.Практическое воплощение лозунга "Грабь награбленное" для нынешней Украины становится весьма популярным, поскольку делить вновь произведенное возможностей все меньше по причине сокращения большинства видов производства. Но вот насколько это поможет пройти зиму, большой вопрос.С совершенно прекрасным планом спасения Украины от энергетического коллапса нынешней зимой выступил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко. Пан Витренко вообще является кладезем экзотических "переможных" идей: чего только стоят высказанные им за последние месяцы пожелания с помощью Евросоюза заставить Россию транспортировать среднеазиатский газ или принудительно перенести точку передачи газа "Газпромом" по действующим контрактам с европейскими контрагентами на российско-украинскую границу или требование к европейским компаниям уже этой осенью забронировать транзитные мощности Украины "на долгую перспективу" для поставок российского газа.Теперь же он решил спуститься с мирового масштаба на местный уровень, но не изменил своей тяге к экзотике.План, уже представленный президенту Зеленскому, предусматривает два ключевых шага.Во-первых, президенту при помощи Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предлагается "принять решение о введении санкций в отношении юридических лиц, которые являются собственниками акций операторов газораспределительных сетей (облгазов) и связаны с Дмитрием Фирташем, а также относительно лиц, противоправно получивших контроль над ОАО "Черкассыгаз". Параллельно планируется, что "Нафтогаз" добровольно-принудительно выкупит акции и других облгазов и, соответственно, обеспечит смену менеджмента в них. То есть, по сути, речь идет о национализации всех облгазов и концентрации их под крышей "Нафтогаза".На Украине сегодня именно облгазы через газораспределительные сети (газопроводы среднего и низкого давления) доставляют голубое топливо до конечных потребителей, получая его из магистральных газопроводов. Общая длина газораспределительных сетей составляет около 347 тысяч километров. Кстати, сами сети формально не приватизировались и находятся лишь в управлении облгазов.Больше половины газораспределительных предприятий либо принадлежат непосредственно Дмитрию Фирташу, либо он является их совладельцем. Эти компании Витренко предлагает просто отжать.С остальными владельцами сетей предлагается поступить более гуманно, предложив им какие-то деньги за их активы. Если же они будут артачиться, то в бой должна вступить тяжелая артиллерия в лице Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, которые должны расследовать особенности приватизации облгазов и тем самым убедить их владельцев все же отказаться от своих активов. Тем более что облгазы действительно были приватизированы с максимальным количеством нарушений и феноменальным размахом коррупции. Правда, в ряде случаев после этого уже произошла смена их собственников.Однако само по себе отжатие облгазов проблему нехватки газа и денег на его закупку не решает: оно лишь дает Витренко полный контроль над точечным отключением поставок газа потребителям.Поэтому, во-вторых, он предлагает отжать 48 миллиардов гривен у "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) — государственной компании, являющейся оператором магистральных газопроводов, созданной согласно требованиям Третьего энергопакета ЕС и занимающейся транспортировкой российского газа в Европу. За что она получает полновесные доллары от "Газпрома". Собственно, на деньги за транзит Витренко и планирует наложить лапу — причем как на уже имеющиеся на счетах компании 28 миллиардов гривен, так и на те 20 миллиардов, которые поступят в будущем. Пока предполагается, что ОГТСУ получит их в кредит и тоже перечислит "Нафтогазу". Сможет ли при этом ОГТСУ поддерживать транзитные мощности в пригодном к эксплуатации состоянии, великого комбинатора Витренко не интересует. Хотя транзит газа является одной из последних на Украине куриц, несущих пусть уже и не золотые, но хоть какие-нибудь яйца. Повесить же обязанность перечисления этих сумм "Нафтогазу" на ОГТСУ он планирует путем внесения крайне специфических изменений в налоговое законодательство.Однако в игру под названием "Грабь награбленное" можно играть и вдвоем. О чем недвусмысленно намекает контролирующий уже много лет дочку "Нафтогаза" ОАО "Укрнафта" Игорь Коломойский. Он активно и небезуспешно продвигает через суды иск к "Нафтогазу" о взыскании у последнего девяти миллиардов кубометров газа, якобы изъятого у "Укрнафты" в 2007-2013 годах.История эта крайне мутная, но в прошлом году Коломойскому уже удалось изрядно объесть "Нафтогаз", провернув с помощью руководства государства не менее мудреную схему. Тогда для погашения его "Укрнафтой" налогового долга был принят отдельный закон, в соответствии с которым большую часть денег на эти цели перечислил "Нафтогаз". Средства эти (20 миллиардов гривен) перечислялись авансом в счет будущих поставок газа в течение 13-14 лет!Такой уникальный вариант погашения долга перед государством (за счет средств самого же государства) кажется абсолютно невероятным, но он имел место. И, учитывая почти сыновью заботу президента Украины об Игоре Коломойском, исключить еще один уникальный случай, при котором девять миллиардов кубометров газа перейдут от "Нафтогаза" к "Укрнафте", наверное, нельзя. Стоит лишь добавить, что в канун зимы "Нафтогаз" обладает в целом примерно десятью миллиардами кубометров активного газа.Одним словом, в чью бы пользу этой зимой ни развернулась на Украине игра "Грабь награбленное" вокруг газа, она явно будет происходить с задором и огоньком. Не факт только, что огоньком от горящего газа этой зимой смогут воспользоваться все украинские потребители.

https://ria.ru/20210908/ukraina-1749053740.html

https://ria.ru/20211005/gaz-1753098969.html

https://ria.ru/20210921/gaz-1751068990.html

https://ria.ru/20211005/tranzit-1753140737.html

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авторы, украина, европа, дмитрий фирташ (предприниматель), игорь коломойский, газпром, нафтогаз украины, укрнафта, юрий витренко