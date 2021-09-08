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Соседям на зависть: Украина уверена, что переживет зиму
Соседям на зависть: Украина уверена, что переживет зиму - РИА Новости, 08.09.2021
Соседям на зависть: Украина уверена, что переживет зиму
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что "состояние подготовки регионов к отопительному сезону составляет 80 процентов", а... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T08:00
2021-09-08T08:46
авторы
украина
газпром экспорт
европа
газпром
нафтогаз украины
юрий витренко
жкх
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Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что "состояние подготовки регионов к отопительному сезону составляет 80 процентов", а динамика подготовки "соответствует рекомендуемым показателям и графикам".Сделано это было на фоне зафиксированного в августе падения запасов угля на складах ТЭС и ТЭЦ, что никак не соответствует графику его накопления. И на фоне предупреждений тепловиков из разных регионов Украины об угрозе срыва отопительного сезона.К тому же упомянутый Чернышов сказал, что "тарифы для населения повышаться не должны", подразумевая прежде всего расценки на тепло и горячую воду. Тогда как украинское правительство в своем официальном прогнозе ожидает их увеличения до конца года на 33%. Примерно о том же говорят коммунальщики и местные власти в разных регионах Украины .Попытаемся разобраться, прав ли пан Чернышов или же он живет в альтернативной реальности.Еще в июле мы писали о том, что с подготовкой к зиме на Украине не все ладно: газ в хранилища закачивался в минимальных объемах, уголь на складах ТЭС и ТЭЦ не просто не накапливался — не было даже планов его накопления.С тех пор ситуация не сильно изменилась.Неплохо обстоят дела разве что с ремонтом энергоблоков АЭС — отставание от графика ремонтных работ есть, но оно не критическое. В лучшем случае к зимнему пику потребления в строю могут оказаться 13 из 15 имеющихся энергоблоков, что заметно больше десяти, которые работали в феврале 2021 года.А вот с запасами угля все очень невесело, причем уголь — это работа тепловой генерации, выполняющей балансирующую функцию в энергосистеме, без которой ей не помогут и 13 работающих блоков АЭС. Только в середине августа в украинском правительстве очнулись и решили к началу отопительного сезона накопить три миллиона тонн (ранее планировалось накопить 1,4 миллиона тонн) на складах ТЭС и ТЭЦ. К этому времени там не было и миллиона тонн.Сказано — сделано.Прошло три недели, запасы только уменьшились — теперь они едва превышают 900 тысяч тонн. На большинстве ТЭС в начале сентября угля на неделю-полторы работы. Как результат — Славянская ТЭС стоит, на Трипольской, Приднепровской и Криворожской ТЭС работает по одному блоку и не на полной нагрузке. Самое забавное, что сокращение запасов происходит на фоне победных реляций Министерства энергетики о "максимальных темпах его накопления". Так что если Чернышов живет в альтернативной реальности, то не в одиночестве, а как минимум с министром энергетики.Времени для выполнения плана накопления трех миллионов тонн угля остается совсем немного. Тренд на увеличение запасов пока не просматривается. При этом цена на уголь в Европе достигла 150 долларов за тонну в сравнении с 70 долларами весной. Украинская добыча энергетического угля падает, и угольщики не справляются даже с обеспечением нынешних потребностей. По мнению министра энергетики Германа Галущенко, для прохождения зимнего сезона Украине нужно импортировать 3,5 миллиона тонн угля, что будет стоить тепловой генерации более полумиллиарда долларов. Причем большую часть из них необходимо изыскать в ближайшие два месяца. По более пессимистическим прогнозам, потребуется пять миллионов тонн, а это уже 750 миллионов долларов.Запасы газа в подземных хранилищах в июле — августе увеличились с 16,2 лишь до 18 миллиардов кубометров. Вроде бы достаточно — в 2016 году Украина вошла в зиму с запасами в 14,7 миллиарда кубометров. Но тогда весь этот газ принадлежал "Нафтогазу" и планировался к использованию как раз в отопительный сезон, а зима была чуть ли не рекордно мягкой. Сейчас же из 18 миллиардов кубометров 4,2 принадлежат частным трейдерам — и в основном иностранцам. А еще 4,7 миллиарда кубометров числятся "активным газом долгосрочного хранения" и вроде как не предназначены для сжигания этой зимой. Очевидно, что без использования либо частного газа, либо газа длительного хранения Украине не пройти даже сверхмягкую зиму. А в случае повторения прошлогодней зимы может не хватить и всего имеющегося запаса — даже в случае его экспроприации у частников.Конечно, еще есть полтора месяца для пополнения хранилищ, но ни темпы закачки, ни цены не дают повода для оптимизма. Скажем, в августе средняя цена закупаемого Украиной "не российского" газа уже выросла до 428 долларов за тысячу кубометров, а в сентябре она будет еще выше. При этом европейские трейдеры, закупающие голубое топливо у "Газпрома" по долгосрочным контрактам, а потом виртуально поставляющие его Украине, платят за него в полтора-два раза меньше. А купившие его на Электронной торговой платформе "Газпром экспорта" в конце прошлого — начале нынешнего года с поставкой нынешним летом платили и вовсе по 150 долларов за тысячу кубов.Остальное же предлагается покупать по рыночной цене, которая уже превысила 20 гривен за кубометр. В таких обстоятельствах неизбежен либо бешеный рост задолженности тепловых предприятий с их последующим отключением от подачи газа, либо существенное увеличение тарифов на тепло для населения, а вероятнее всего — и то и другое. При этом, по словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, себестоимость газа внутренней добычи не превышает 2,6 гривны за кубометр. Хотя, по мнению экспертов, она еще ниже — не более двух гривен.Резюмируя описанное, можно утверждать, что информация министра Чернышова о 80%-ной готовности Украины к отопительному сезону сильно преувеличена. На самом деле все идет к тому, что украинским властям придется рассчитывать на теплую зиму и полагаться на русский авось.
https://ria.ru/20210825/ukraina-1747061805.html
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Валерий Михайлов
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авторы, украина, газпром экспорт, европа, газпром, нафтогаз украины, юрий витренко, жкх
08:00 08.09.2021 (обновлено: 08:46 08.09.2021)
 

Соседям на зависть: Украина уверена, что переживет зиму

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкции у здания компании "Нафтогаз-Украина" с требованием включить отопление. Киев, Украина
Акции у здания компании Нафтогаз-Украина с требованием включить отопление. Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
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Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что "состояние подготовки регионов к отопительному сезону составляет 80 процентов", а динамика подготовки "соответствует рекомендуемым показателям и графикам".
Сделано это было на фоне зафиксированного в августе падения запасов угля на складах ТЭС и ТЭЦ, что никак не соответствует графику его накопления. И на фоне предупреждений тепловиков из разных регионов Украины об угрозе срыва отопительного сезона.
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25 августа, 08:00
Украина рискует замерзнуть из-за пустеющих газовых хранилищ
К тому же упомянутый Чернышов сказал, что "тарифы для населения повышаться не должны", подразумевая прежде всего расценки на тепло и горячую воду. Тогда как украинское правительство в своем официальном прогнозе ожидает их увеличения до конца года на 33%. Примерно о том же говорят коммунальщики и местные власти в разных регионах Украины .
Попытаемся разобраться, прав ли пан Чернышов или же он живет в альтернативной реальности.
Еще в июле мы писали о том, что с подготовкой к зиме на Украине не все ладно: газ в хранилища закачивался в минимальных объемах, уголь на складах ТЭС и ТЭЦ не просто не накапливался — не было даже планов его накопления.
С тех пор ситуация не сильно изменилась.
Неплохо обстоят дела разве что с ремонтом энергоблоков АЭС — отставание от графика ремонтных работ есть, но оно не критическое. В лучшем случае к зимнему пику потребления в строю могут оказаться 13 из 15 имеющихся энергоблоков, что заметно больше десяти, которые работали в феврале 2021 года.
Эксперт о запасах газа на Украине: стране надо надеяться на теплую зиму - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 18:45Актуально
Эксперт о запасах газа на Украине: стране надо надеяться на теплую зиму
А вот с запасами угля все очень невесело, причем уголь — это работа тепловой генерации, выполняющей балансирующую функцию в энергосистеме, без которой ей не помогут и 13 работающих блоков АЭС. Только в середине августа в украинском правительстве очнулись и решили к началу отопительного сезона накопить три миллиона тонн (ранее планировалось накопить 1,4 миллиона тонн) на складах ТЭС и ТЭЦ. К этому времени там не было и миллиона тонн.
Сказано — сделано.
Прошло три недели, запасы только уменьшились — теперь они едва превышают 900 тысяч тонн. На большинстве ТЭС в начале сентября угля на неделю-полторы работы. Как результат — Славянская ТЭС стоит, на Трипольской, Приднепровской и Криворожской ТЭС работает по одному блоку и не на полной нагрузке. Самое забавное, что сокращение запасов происходит на фоне победных реляций Министерства энергетики о "максимальных темпах его накопления". Так что если Чернышов живет в альтернативной реальности, то не в одиночестве, а как минимум с министром энергетики.
Участники акции протеста греются у открытого огня возле здания администрации президента Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
5 сентября, 19:16В мире
Украинцев предупредили об отоплении дровами при отсутствии российского газа
Времени для выполнения плана накопления трех миллионов тонн угля остается совсем немного. Тренд на увеличение запасов пока не просматривается. При этом цена на уголь в Европе достигла 150 долларов за тонну в сравнении с 70 долларами весной. Украинская добыча энергетического угля падает, и угольщики не справляются даже с обеспечением нынешних потребностей. По мнению министра энергетики Германа Галущенко, для прохождения зимнего сезона Украине нужно импортировать 3,5 миллиона тонн угля, что будет стоить тепловой генерации более полумиллиарда долларов. Причем большую часть из них необходимо изыскать в ближайшие два месяца. По более пессимистическим прогнозам, потребуется пять миллионов тонн, а это уже 750 миллионов долларов.
Запасы газа в подземных хранилищах в июле — августе увеличились с 16,2 лишь до 18 миллиардов кубометров. Вроде бы достаточно — в 2016 году Украина вошла в зиму с запасами в 14,7 миллиарда кубометров. Но тогда весь этот газ принадлежал "Нафтогазу" и планировался к использованию как раз в отопительный сезон, а зима была чуть ли не рекордно мягкой. Сейчас же из 18 миллиардов кубометров 4,2 принадлежат частным трейдерам — и в основном иностранцам. А еще 4,7 миллиарда кубометров числятся "активным газом долгосрочного хранения" и вроде как не предназначены для сжигания этой зимой. Очевидно, что без использования либо частного газа, либо газа длительного хранения Украине не пройти даже сверхмягкую зиму. А в случае повторения прошлогодней зимы может не хватить и всего имеющегося запаса — даже в случае его экспроприации у частников.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 06:06
Украине предрекли энергетическую катастрофу
Конечно, еще есть полтора месяца для пополнения хранилищ, но ни темпы закачки, ни цены не дают повода для оптимизма. Скажем, в августе средняя цена закупаемого Украиной "не российского" газа уже выросла до 428 долларов за тысячу кубометров, а в сентябре она будет еще выше. При этом европейские трейдеры, закупающие голубое топливо у "Газпрома" по долгосрочным контрактам, а потом виртуально поставляющие его Украине, платят за него в полтора-два раза меньше. А купившие его на Электронной торговой платформе "Газпром экспорта" в конце прошлого — начале нынешнего года с поставкой нынешним летом платили и вовсе по 150 долларов за тысячу кубов.

"Нафтогаз", выполняя негласные указания украинских властей обеспечить поставки газа для снабжения населения теплом зимой, предлагает его предприятиям "Теплокоммунэнерго" по 7,42 гривны за кубометр без учета доставки. Вроде бы терпимо. Но только по предоплате, на которую у "Теплокоммунэнерго" нет денег (население платит за тепло по факту потребления), и в строго лимитированных объемах, которые, по расчетам украинских тепловиков, не превышают 70-80% от потребностей.

Остальное же предлагается покупать по рыночной цене, которая уже превысила 20 гривен за кубометр. В таких обстоятельствах неизбежен либо бешеный рост задолженности тепловых предприятий с их последующим отключением от подачи газа, либо существенное увеличение тарифов на тепло для населения, а вероятнее всего — и то и другое. При этом, по словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, себестоимость газа внутренней добычи не превышает 2,6 гривны за кубометр. Хотя, по мнению экспертов, она еще ниже — не более двух гривен.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 08:00
"Настоящее чудо": на Украине началась коммунальная революция
Резюмируя описанное, можно утверждать, что информация министра Чернышова о 80%-ной готовности Украины к отопительному сезону сильно преувеличена. На самом деле все идет к тому, что украинским властям придется рассчитывать на теплую зиму и полагаться на русский авось.
 
АвторыУкраинаГазпром ЭкспортЕвропаГазпромНафтогаз УкраиныЮрий ВитренкоЖКХ
 
 
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