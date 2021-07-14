https://ria.ru/20210714/dekarbonizatsiya-1741147701.html

Украина сделает свою энергетику зеленой уже в этом году

Украина сделает свою энергетику зеленой уже в этом году - РИА Новости, 14.07.2021

Украина сделает свою энергетику зеленой уже в этом году

Украина отказывается покупать электроэнергию Белорусской атомной электростанции. Об этом по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T08:00

2021-07-14T08:00

2021-07-14T08:00

денис шмыгаль

ровенская аэс

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экономика

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Украина отказывается покупать электроэнергию Белорусской атомной электростанции. Об этом по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в рамках состоявшейся в Вильнюсе Международной конференции по реформам на Украине заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Сам Шмыгаль при этом решил отмолчаться. Впрочем, с учетом того, что Киев видит в качестве своей метрополии не только Вашингтон и Лондон и даже не только Париж, Берлин и Варшаву, но и Вильнюс, такое поведение украинского премьера неудивительно.Недавно мы писали о том, что с накоплением газа в преддверии отопительного сезона дела обстоят совсем неважно: с немалой вероятностью его зимой может просто не хватить. Однако только газом проблема подготовки к зиме для Украины не ограничивается. Например, с углем дело обстоит еще хуже, чем в прошлом году.Напомним, минувшей зимой украинскую энергосистему от коллапса спасли поставки электроэнергии из Белоруссии и России. С приходом тепла Украина ожидаемо запретила поставки "агрессорской" и "узурпаторской" электроэнергии. Мы сразу прогнозировали, что запрет этот продлится недолго — аккурат до холодов. Но, судя по ситуации в энергосекторе Украины, необходимость идти на поклон к Москве и Минску может возникнуть еще раньше. И уж конечно, нынешние договоренности с премьером Литвы на фоне грозящих веерных отключений или тотального блэкаута будут мало что значить.Минувшей зимой запасы угля на украинских ТЭС падали до рекордно низкого уровня в 300 тысяч тонн. Для зимы это буквально пара дней работы тепловой генерации. А на некоторых ТЭС запаса не было вовсе, и их энергоблоки либо работали с колес, либо стояли, либо переходили на мазут/газ. Плюс ко всему с пугающей регулярностью происходили еще и аварии на древних нещадно эксплуатируемых энергоблоках. А несколько энергоблоков АЭС были выведены в плановый ремонт. В случае работы украинской энергосистемы в обособленном режиме от белорусской и российской ее коллапс был абсолютно неизбежен. С точки зрения здравого смысла украинские власти должны были сделать выводы и уж в этом году обеспечить накопление угольных запасов. Тем более что на Украине угольные ТЭС играют существенную роль в производстве электроэнергии вообще, а уж регулирующие мощности — это практически только тепловая генерация (лишь весной, когда относительно много воды, частично эту функцию выполняют еще и ГЭС).И, согласно отчетам Министерства энергетики, ситуация с накоплением угольных запасов развивается прекрасно. Например, по состоянию на 12 июля фактический запас угля на ТЭС составлял 1,2 миллиона тонн — в строгом соответствии с планом. Вот только при ближайшем рассмотрении все далеко не так радужно.Во-первых, в Министерстве энергетики утвердили ровно такой график накопления угля, который позволяет отчитываться в его успешном выполнении. Но в сравнении с аналогичными датами прошлого года запасы угля в нынешнем стабильно вдвое ниже. В прошлый отопительный период Украина вошла с запасами 2,5 миллиона тонн, а в феврале они, как указывалось выше, сократились до 300 тысяч тонн. В нынешнем году, согласно графику, на складах ТЭС планируется накопить по максимуму 1,3 миллиона тонн угля — почти вдвое меньше, чем годом ранее. Видимо, как и в случае с накоплением запасов газа, украинское правительство делает ставку на очень мягкую зиму.Во-вторых, не факт, что и таких запасов удастся достичь. Уже сейчас никакого накопления угля не происходит, в июле он расходуется электростанциями даже быстрее, чем подвозится на них, — при поставках в 505 тысяч тонн расход за 11 дней июля составил 608 тысяч тонн.В прежние времена, когда Украина обладала мощной угледобывающей отраслью, можно было ожидать, что дыры в запасах будут подлатаны за счет текущей добычи. Но сейчас и на это рассчитывать не приходится: добыча угля по сравнению, скажем, с 2013 годом рухнула более чем в два раза. Причем в большей степени именно энергетического, необходимого ТЭС. В прошлом году ТЭС и ТЭЦ Украины потребили почти 19 миллионов тонн угля при общей добыче энергетического угля в стране 14,4 миллиона тонн. В текущем году в связи с ростом цен на уголь на мировых рынках добыча угля на Украине выросла на 20 процентов. Но и это не устраняет дисбаланс. Во-первых, потребление электроэнергии тоже выросло — пусть и на пять процентов. А ведь уголь потребляется не только тепловой генерацией. Во-вторых, уголь стало выгодно отправлять на экспорт.Вообще, сложился стереотип, что Украина зависима от поставок российского газа, который она закупает под видом европейского. А вот насчет угля подобного стереотипа нет. На самом деле, в потреблении газа на Украине импорт составляет 30-35 процентов, а вот в потреблении угля импорт стабильно превышает 40. И ввозимый уголь тоже преимущественно российский.Ближайшие месяцы покажут, сделаны ли на Украине выводы по поводу эксплуатации энергоблоков АЭС. Весной-летом прошлого года их регулярно выводили в резерв, чтобы дать заработать Ринату Ахметову, контролирующему три четверти тепловой и четверть зеленой энергетики. В итоге топливо на них не успело выработаться к срокам, когда были запланированы их ремонты. А это вылилось в то, что ремонты пришлось переносить и останавливать энергоблоки АЭС зимой.Утвержденный в нынешнем году график выполнения ремонтов оборудования АЭС предусматривает, что последние работы должны закончиться 15 ноября и 11 декабря — на двух блоках Запорожской АЭС. Пока график ремонтов более-менее соблюдается. Но в то же время энергоблоки в резерв из-за балансовых ограничений периодически выводятся — пусть и не так часто, как в прошлом году. Например, четвертый блок Запорожской АЭС простоял в холодном резерве с 13 июня по 3 июля. Плюс блоки Ровенской АЭС уже пару раз аварийно вылетали во внеплановый ремонт. Сделать более точные выводы о соблюдении графика ремонтов и прогнозы о готовности украинских АЭС к зиме можно будет к концу лета — началу осени.Но даже при наилучшем для Украины развитии событий одна атомная энергетика вопрос обеспечения страны электроэнергией не решит — и в силу недостаточной установленной мощности, и, главное, в силу отсутствия возможности ею маневрировать. Качественная подготовка АЭС к зиме может позволить Украине отказаться от закупок электроэнергии в России и Белоруссии в течение целых суток, как это было нынешней зимой. Но покрыть утренние и вечерние пики потребления ввиду проблем с запасами угля и газа объективно сможет только российская и белорусская энергогенерация. Причем весьма вероятно, что покрывать их понадобится даже не зимой — уже сейчас запасов на ряде ТЭС хватает всего на несколько дней. Альтернатива импорту из России и Белоруссии — ограничение потребления, то есть отключения. Но ведь страна победивших "европейских ценностей" вряд ли к такому готова.

https://ria.ru/20210207/ukraina-1596289221.html

https://ria.ru/20210527/elektroenergiya-1734327264.html

https://ria.ru/20210427/ugol-1730195655.html

https://ria.ru/20210321/energetika-1602131189.html

украина

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Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

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Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

денис шмыгаль, ровенская аэс, запорожская аэс, ринат ахметов, украина, авторы, экономика