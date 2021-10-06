https://ria.ru/20211006/ucheniya-1753309377.html

Шойгу подвел итоги учений "Запад-2021"

Шойгу подвел итоги учений "Запад-2021" - РИА Новости, 06.10.2021

Шойгу подвел итоги учений "Запад-2021"

Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021" показали способность двух государств успешно обеспечивать региональную безопасность, заявил министр... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T12:19

2021-10-06T12:19

2021-10-06T13:35

безопасность

армия

калининград

нижегородская область

белоруссия

сергей шойгу

россия

"запад-2021" (военные учения)

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021" показали способность двух государств успешно обеспечивать региональную безопасность, заявил министр обороны Сергей Шойгу.Он отметил выучку войск и эффективное взаимодействие межвидовых группировок."Цели учения считаю достигнутыми, учебные вопросы отработаны в полном объеме", — сказал глава ведомства.Шойгу сообщил, что к маневрам привлекалось около двухсот тысяч человек, в том числе две тысячи от государств ОДКБ, ШОС и других стран.Министр сообщил, что в основе лежала отработка новых форм и способов ведения боевых действий с учетом особенностей современных локальных войн и вооруженных конфликтов."Многое удалось опробовать на практике", — отметил он.Глава оборонного ведомства рассказал, что впервые в ночное время при неблагоприятных погодных условиях десантирован парашютно-десантный батальон на современных БМД-4М."Двадцать один самолет Ил-76МД военно-транспортной авиации произвел выброску более 30 единиц боевых машин десанта нового поколения", — сказал Шойгу.Военные топографы испытали возможности унифицированной программной системы "Калейдоскоп", которая позволила создать трехмерное изображение пространства, тем самым более точно оценить обстановку и в разы сократить время принятия решений командованием.По словам министра, для эффективной корректировки огня, а также в интересах разведывательных подразделений активно задействовались беспилотные летательные аппараты.Он отметил, что на полигонах под Калининградом впервые применялись ударные комплексы "Платформа-М", а в Мулино — роботы разведки и огневой поддержки"Уран-9" и "Нерехта"."Дистанционно управляемые роботы на гусеничном шасси показали высокие результаты при выполнении задач по уничтожению живой силы условного противника в городских условиях", — рассказал Шойгу.Он уточнил, что действия отрабатывали на пяти белорусских и девяти российских полигонах, силы Балтийского флота решали задачи в акваториях Балтийского моря и Финского залива.Совместные стратегические учения "Запад-2021" проходили с 10 по 16 сентября, они стали завершающим этапом совместной учебы вооруженных сил двух стран.

https://ria.ru/20210919/voskhischenie-1750735100.html

https://ria.ru/20210918/trebovanie-1750632968.html

https://ria.ru/20210920/robot-1751001876.html

калининград

нижегородская область

белоруссия

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безопасность, армия, калининград, нижегородская область, белоруссия, сергей шойгу, россия, "запад-2021" (военные учения)