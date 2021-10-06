Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211006/ubiystvo-1753382864.html
В РПЦ оценят новые данные СК об убийстве царской семьи
В РПЦ оценят новые данные СК об убийстве царской семьи - РИА Новости, 06.10.2021
В РПЦ оценят новые данные СК об убийстве царской семьи
Книгу Следственного комитета РФ об убийстве семьи Николая II направят для ознакомления архиереям РПЦ, в ней есть новые для церкви данные, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:51
2021-10-06T17:51
религия
санкт-петербург
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
русская православная церковь
николай ii
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574480604_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_6c2182be7696376f0fc5c2ba2487eb9a.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Книгу Следственного комитета РФ об убийстве семьи Николая II направят для ознакомления архиереям РПЦ, в ней есть новые для церкви данные, сообщил РИА Новости секретарь патриаршей комиссии по определению подлинности останков, обнаруженных под Екатеринбургом и, возможно, принадлежащих царской семье, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).Ранее Следственный комитет РФ опубликовал на своем сайте первый том книги, посвященной расследованию убийства семьи последнего российского императора Николая II. Еще два тома будут посвящены следственной работе 1918-1924 годов, а также расследованию на современном этапе. Книга рассказывает об актуальных результатах следствия по уголовному делу, возобновленному СК России осенью 2015 года."Этот том и еще два тома экспертиз направят всем архиереям", - сказал митрополит Тихон.Он также отметил, что в книге содержатся новые для церкви данные.Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было вскрыто захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы, трех дочерей - великих княжон, и их окружения). В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии). В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако РПЦ не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств.Осенью 2015 года было возобновлено расследование дела о гибели членов дома Романовых. Ожидается, что вопрос признания "екатеринбургских останков" будет рассмотрен Архиерейским собором РПЦ в ноябре.
https://ria.ru/20211002/romanov-1752715880.html
https://ria.ru/20210918/ostanki-1750702911.html
санкт-петербург
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574480604_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_efacb9012e815064b626cff6b0b3d64b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь, николай ii, россия
17:51 06.10.2021
 

В РПЦ оценят новые данные СК об убийстве царской семьи

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВерующие во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
Верующие во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Книгу Следственного комитета РФ об убийстве семьи Николая II направят для ознакомления архиереям РПЦ, в ней есть новые для церкви данные, сообщил РИА Новости секретарь патриаршей комиссии по определению подлинности останков, обнаруженных под Екатеринбургом и, возможно, принадлежащих царской семье, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
Ранее Следственный комитет РФ опубликовал на своем сайте первый том книги, посвященной расследованию убийства семьи последнего российского императора Николая II. Еще два тома будут посвящены следственной работе 1918-1924 годов, а также расследованию на современном этапе. Книга рассказывает об актуальных результатах следствия по уголовному делу, возобновленному СК России осенью 2015 года.
Научно-практическая конференция по результатам исследования останков семьи Романовых прошла в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 08:00Религия
Раскрыты новые подробности убийства царской семьи
"Этот том и еще два тома экспертиз направят всем архиереям", - сказал митрополит Тихон.
Он также отметил, что в книге содержатся новые для церкви данные.
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было вскрыто захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы, трех дочерей - великих княжон, и их окружения). В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии). В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако РПЦ не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств.
Осенью 2015 года было возобновлено расследование дела о гибели членов дома Романовых. Ожидается, что вопрос признания "екатеринбургских останков" будет рассмотрен Архиерейским собором РПЦ в ноябре.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
18 сентября, 18:39Религия
В РПЦ рассказали о доказательствах подлинности царских останков
 
РелигияСанкт-ПетербургЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)Русская православная церковьНиколай IIРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35Экс-депутат Рады назвал возможную дату ликвидации Украины
04:41Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19
04:33МВД утвердило регламент, изменяющий правила выезда детей за рубеж
04:15Названы категории людей, которым не стоит обновлять Windows
04:15В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет
04:11Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения
03:48Российские ученые предложили метод борьбы с американским десантом
03:41"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
03:37В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
03:32Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
03:28В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
03:23При землетрясении в Пакистане погибли не менее 15 человек
03:19Эксперты ожидают рост стоимости сигарет до конца года
03:15Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту
03:08Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
03:08В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2"
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть телятину
02:37СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
02:21"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро
02:15Автоэксперт напомнил, когда нужно менять резину на зимнюю
Лента новостейМолния