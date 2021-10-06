https://ria.ru/20211006/ubiystvo-1753382864.html

В РПЦ оценят новые данные СК об убийстве царской семьи

В РПЦ оценят новые данные СК об убийстве царской семьи - РИА Новости, 06.10.2021

В РПЦ оценят новые данные СК об убийстве царской семьи

Книгу Следственного комитета РФ об убийстве семьи Николая II направят для ознакомления архиереям РПЦ, в ней есть новые для церкви данные, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T17:51

2021-10-06T17:51

2021-10-06T17:51

религия

санкт-петербург

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

русская православная церковь

николай ii

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Книгу Следственного комитета РФ об убийстве семьи Николая II направят для ознакомления архиереям РПЦ, в ней есть новые для церкви данные, сообщил РИА Новости секретарь патриаршей комиссии по определению подлинности останков, обнаруженных под Екатеринбургом и, возможно, принадлежащих царской семье, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).Ранее Следственный комитет РФ опубликовал на своем сайте первый том книги, посвященной расследованию убийства семьи последнего российского императора Николая II. Еще два тома будут посвящены следственной работе 1918-1924 годов, а также расследованию на современном этапе. Книга рассказывает об актуальных результатах следствия по уголовному делу, возобновленному СК России осенью 2015 года."Этот том и еще два тома экспертиз направят всем архиереям", - сказал митрополит Тихон.Он также отметил, что в книге содержатся новые для церкви данные.Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было вскрыто захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы, трех дочерей - великих княжон, и их окружения). В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии). В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако РПЦ не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств.Осенью 2015 года было возобновлено расследование дела о гибели членов дома Романовых. Ожидается, что вопрос признания "екатеринбургских останков" будет рассмотрен Архиерейским собором РПЦ в ноябре.

https://ria.ru/20211002/romanov-1752715880.html

https://ria.ru/20210918/ostanki-1750702911.html

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екатеринбург

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санкт-петербург, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь, николай ii, россия