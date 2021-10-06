В РПЦ оценят новые данные СК об убийстве царской семьи
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВерующие во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Книгу Следственного комитета РФ об убийстве семьи Николая II направят для ознакомления архиереям РПЦ, в ней есть новые для церкви данные, сообщил РИА Новости секретарь патриаршей комиссии по определению подлинности останков, обнаруженных под Екатеринбургом и, возможно, принадлежащих царской семье, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
Ранее Следственный комитет РФ опубликовал на своем сайте первый том книги, посвященной расследованию убийства семьи последнего российского императора Николая II. Еще два тома будут посвящены следственной работе 1918-1924 годов, а также расследованию на современном этапе. Книга рассказывает об актуальных результатах следствия по уголовному делу, возобновленному СК России осенью 2015 года.
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"Этот том и еще два тома экспертиз направят всем архиереям", - сказал митрополит Тихон.
Он также отметил, что в книге содержатся новые для церкви данные.
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было вскрыто захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы, трех дочерей - великих княжон, и их окружения). В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии). В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако РПЦ не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств.
Осенью 2015 года было возобновлено расследование дела о гибели членов дома Романовых. Ожидается, что вопрос признания "екатеринбургских останков" будет рассмотрен Архиерейским собором РПЦ в ноябре.
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