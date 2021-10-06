https://ria.ru/20211006/tsar-1753284682.html

В ассоциации офицеров назвали число российских инструкторов в ЦАР

В ассоциации офицеров назвали число российских инструкторов в ЦАР - РИА Новости, 06.10.2021

В ассоциации офицеров назвали число российских инструкторов в ЦАР

В Центрально-Африканской республике находятся 1135 военных инструкторов из России, заявил в интервью РИА Новости Александр Иванов — гендиректор "Содружества... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T10:04

2021-10-06T10:04

2021-10-06T11:31

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Сергей Сафронов. В Центрально-Африканской республике находятся 1135 военных инструкторов из России, заявил в интервью РИА Новости Александр Иванов — гендиректор "Содружества офицеров за международную безопасность", которое оказывает услуги по военной подготовке в ЦАР."Сроки определены контрактом, который регулярно обновляется. Правительство нацелено на расширение сотрудничества", — добавил он.При этом Иванов подчеркнул, что россиян среди иностранных наемников в республике нет."Если говорить о присутствии россиян в ЦАР, то абсолютное большинство граждан нашей страны являются инструкторами в составе "Содружества офицеров за международную безопасность". По моей информации, несколько русских работают в местных охранных компаниях. Никто из них не является наемником", — пояснил собеседник агентства.Он напомнил, что именно благодаря помощи военных инструкторов из России армия ЦАР победила террористов."Мы показали, как эффективно можем решать вопросы по обучению вооруженных сил, помогли национальной армии FACA в вопросах планирования операций, тактики, организации логистики и так далее. Все эти задачи были выполнены на настолько высоком уровне, что это привело к победе в войне и к восстановлению мира. Наша работа вызывает одобрение не только у правительства, но и у населения", — подчеркнул Иванов.При этом подрывной деятельностью, по его словам, занимаются как раз наемники из других государств. "Благодаря тому, что мы помогали центральноафриканской армии в организации разведки, они смогли выявить большое количество лагерей обучения боевиков, где были зафиксированы белые инструкторы", — рассказал эксперт.После свержения президента Франсуа Бозизе в 2013 году ситуация в республике обострилась, начались столкновения между исламистскими и христианскими группировками. До миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи жителей. ООН направила в регион войска и миротворцев для защиты гражданского населения, но межрелигиозные конфликты не угасли. В 2018-м в страну для участия в мирном урегулировании приехали первые российские военные, через год правительство ЦАР попросило Москву о дополнительной военной помощи, с тех пор сотрудничество укрепляется. В марте сообщалось, что за два месяца россияне помогли официальным властям освободить от боевиков более 30 городов.Этим летом американские СМИ распространили информацию о неподобающем поведении россиян в ЦАР. В Москве и Банги все обвинения назвали голословными и бездоказательными, а также напомнили, что в стране находятся не наемники, а только инструкторы, причем это разрешено санкционным комитетом Совбеза ООН.

https://ria.ru/20210629/tsar-1739120986.html

https://ria.ru/20210618/tsar-1737599697.html

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в мире, армия, цар, россия