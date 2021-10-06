https://ria.ru/20211006/tsar-1753284682.html
В ассоциации офицеров назвали число российских инструкторов в ЦАР
В ассоциации офицеров назвали число российских инструкторов в ЦАР - РИА Новости, 06.10.2021
В ассоциации офицеров назвали число российских инструкторов в ЦАР
В Центрально-Африканской республике находятся 1135 военных инструкторов из России, заявил в интервью РИА Новости Александр Иванов — гендиректор "Содружества... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T10:04
2021-10-06T10:04
2021-10-06T11:31
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Сергей Сафронов. В Центрально-Африканской республике находятся 1135 военных инструкторов из России, заявил в интервью РИА Новости Александр Иванов — гендиректор "Содружества офицеров за международную безопасность", которое оказывает услуги по военной подготовке в ЦАР."Сроки определены контрактом, который регулярно обновляется. Правительство нацелено на расширение сотрудничества", — добавил он.При этом Иванов подчеркнул, что россиян среди иностранных наемников в республике нет."Если говорить о присутствии россиян в ЦАР, то абсолютное большинство граждан нашей страны являются инструкторами в составе "Содружества офицеров за международную безопасность". По моей информации, несколько русских работают в местных охранных компаниях. Никто из них не является наемником", — пояснил собеседник агентства.Он напомнил, что именно благодаря помощи военных инструкторов из России армия ЦАР победила террористов."Мы показали, как эффективно можем решать вопросы по обучению вооруженных сил, помогли национальной армии FACA в вопросах планирования операций, тактики, организации логистики и так далее. Все эти задачи были выполнены на настолько высоком уровне, что это привело к победе в войне и к восстановлению мира. Наша работа вызывает одобрение не только у правительства, но и у населения", — подчеркнул Иванов.При этом подрывной деятельностью, по его словам, занимаются как раз наемники из других государств. "Благодаря тому, что мы помогали центральноафриканской армии в организации разведки, они смогли выявить большое количество лагерей обучения боевиков, где были зафиксированы белые инструкторы", — рассказал эксперт.После свержения президента Франсуа Бозизе в 2013 году ситуация в республике обострилась, начались столкновения между исламистскими и христианскими группировками. До миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи жителей. ООН направила в регион войска и миротворцев для защиты гражданского населения, но межрелигиозные конфликты не угасли. В 2018-м в страну для участия в мирном урегулировании приехали первые российские военные, через год правительство ЦАР попросило Москву о дополнительной военной помощи, с тех пор сотрудничество укрепляется. В марте сообщалось, что за два месяца россияне помогли официальным властям освободить от боевиков более 30 городов.Этим летом американские СМИ распространили информацию о неподобающем поведении россиян в ЦАР. В Москве и Банги все обвинения назвали голословными и бездоказательными, а также напомнили, что в стране находятся не наемники, а только инструкторы, причем это разрешено санкционным комитетом Совбеза ООН.
https://ria.ru/20210629/tsar-1739120986.html
https://ria.ru/20210618/tsar-1737599697.html
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в мире, армия, цар, россия
10:04 06.10.2021 (обновлено: 11:31 06.10.2021)
В ассоциации офицеров назвали число российских инструкторов в ЦАР
Гендиректор СОМБ Иванов: в ЦАР находятся 1135 российских военных инструкторов
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Сергей Сафронов.
В Центрально-Африканской республике находятся 1135 военных инструкторов из России, заявил в интервью РИА Новости Александр Иванов — гендиректор "Содружества офицеров за международную безопасность", которое оказывает услуги по военной подготовке в ЦАР
.
"Сроки определены контрактом, который регулярно обновляется. Правительство нацелено на расширение сотрудничества", — добавил он.
При этом Иванов подчеркнул, что россиян среди иностранных наемников в республике нет.
"Если говорить о присутствии россиян в ЦАР, то абсолютное большинство граждан нашей страны являются инструкторами в составе "Содружества офицеров за международную безопасность". По моей информации, несколько русских работают в местных охранных компаниях. Никто из них не является наемником", — пояснил собеседник агентства.
Он напомнил, что именно благодаря помощи военных инструкторов из России армия ЦАР победила террористов.
"Мы показали, как эффективно можем решать вопросы по обучению вооруженных сил, помогли национальной армии FACA в вопросах планирования операций, тактики, организации логистики и так далее. Все эти задачи были выполнены на настолько высоком уровне, что это привело к победе в войне и к восстановлению мира. Наша работа вызывает одобрение не только у правительства, но и у населения", — подчеркнул Иванов.
При этом подрывной деятельностью, по его словам, занимаются как раз наемники из других государств. "Благодаря тому, что мы помогали центральноафриканской армии в организации разведки, они смогли выявить большое количество лагерей обучения боевиков, где были зафиксированы белые инструкторы", — рассказал эксперт.
После свержения президента Франсуа Бозизе
в 2013 году ситуация в республике обострилась, начались столкновения между исламистскими и христианскими группировками. До миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи жителей.
ООН
направила в регион войска и миротворцев для защиты гражданского населения, но межрелигиозные конфликты не угасли. В 2018-м в страну для участия в мирном урегулировании приехали первые российские военные, через год правительство ЦАР попросило Москву
о дополнительной военной помощи, с тех пор сотрудничество укрепляется. В марте сообщалось, что за два месяца россияне помогли
официальным властям освободить от боевиков более 30 городов.
Этим летом американские СМИ распространили информацию о неподобающем поведении россиян в ЦАР. В Москве и Банги
все обвинения назвали голословными и бездоказательными, а также напомнили, что в стране находятся не наемники, а только инструкторы, причем это разрешено санкционным комитетом Совбеза ООН
.