https://ria.ru/20210323/tsar-1602450692.html

Российские военные инструкторы помогли освободить 30 городов в ЦАР

Российские военные инструкторы помогли освободить 30 городов в ЦАР

Центральноафриканские вооруженные силы (FACA) смогли освободить за два месяца при помощи российских инструкторов и союзников из Руанды порядка 30 городов, на... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T12:11

2021-03-23T12:11

2021-03-23T12:11

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цар

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БАНГИ, 23 мар – РИА Новости. Центральноафриканские вооруженные силы (FACA) смогли освободить за два месяца при помощи российских инструкторов и союзников из Руанды порядка 30 городов, на севере страны остаются еще несколько городов под контролем боевиков, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.СОМБ оказывает услуги по военной подготовке во многих странах мира, включая ЦАР.По данным его источников, на севере страны все еще есть города, которые FACA должны освободить. "Российские инструкторы также играют роль в обеспечении безопасности конвоев на коридоре Белоко - Банги, который является главной осью снабжения Банги и городов страны продуктами питания и другими предметами первой необходимости", - добавил он.В некоторых областях это делается без боя, поскольку боевики CPC ("Коалиции патриотов за перемены)" сбегают до прибытия лоялистских сил, отметил Иванов. В настоящее время это происходит в городе Мобейи на юге ЦАР, где элементы UPC ("Союз за мир в ЦАР") Али Дарассы оставляют свои позиции после того, как члены ВС ЦАР (FACA) и их союзники оказались в Алиндао в нескольких километрах от Мобейи.Иванов отметил, что в освобожденных городах возобновились работы. Однако, к примеру, в городе Иппи в префектуре Уака в центре страны находятся около 10 тысяч внутренне перемещенных лиц. "Эти люди живут в тяжелых условиях и нуждаются в экстренной гуманитарной помощи", - сказал он.В ЦАР 14 марта проходил второй тур парламентских выборов. В 49 избирательных округах избиратели голосовали повторно, а в 69 округах, где в декабре голосование не проводилось из-за нападений повстанцев, прошел только первый тур голосования.Изначально первый тур прошел 27 декабря. Тогда же в стране состоялись президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Фостен Арканж Туадера.Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги голосования, правительство сообщило о попытках повстанцев атаковать столицу страны город Банги. Мятежникам удалось занять несколько населенных пунктов, однако позднее часть из них была освобождена. По просьбе правительства ЦАР Россия направила в страну дополнительно 300 инструкторов для обучения местных военнослужащих, а также четыре вертолета Ми-8 с экипажами и обслуживающим инженерно-техническим персоналом. В январе Россия вывела вертолеты Минобороны из страны.

https://ria.ru/20210216/posol-1597711366.html

https://ria.ru/20210313/golosovanie-1601042638.html

банги

цар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ми-8, банги, цар, в мире