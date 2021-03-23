Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210323/tsar-1602450692.html
Российские военные инструкторы помогли освободить 30 городов в ЦАР
Российские военные инструкторы помогли освободить 30 городов в ЦАР
Центральноафриканские вооруженные силы (FACA) смогли освободить за два месяца при помощи российских инструкторов и союзников из Руанды порядка 30 городов, на... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:11
2021-03-23T12:11
ми-8
банги
цар
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149043/48/1490434898_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_aecbc261151c3999ceabc6694d05b1c3.jpg
БАНГИ, 23 мар – РИА Новости. Центральноафриканские вооруженные силы (FACA) смогли освободить за два месяца при помощи российских инструкторов и союзников из Руанды порядка 30 городов, на севере страны остаются еще несколько городов под контролем боевиков, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.СОМБ оказывает услуги по военной подготовке во многих странах мира, включая ЦАР.По данным его источников, на севере страны все еще есть города, которые FACA должны освободить. "Российские инструкторы также играют роль в обеспечении безопасности конвоев на коридоре Белоко - Банги, который является главной осью снабжения Банги и городов страны продуктами питания и другими предметами первой необходимости", - добавил он.В некоторых областях это делается без боя, поскольку боевики CPC ("Коалиции патриотов за перемены)" сбегают до прибытия лоялистских сил, отметил Иванов. В настоящее время это происходит в городе Мобейи на юге ЦАР, где элементы UPC ("Союз за мир в ЦАР") Али Дарассы оставляют свои позиции после того, как члены ВС ЦАР (FACA) и их союзники оказались в Алиндао в нескольких километрах от Мобейи.Иванов отметил, что в освобожденных городах возобновились работы. Однако, к примеру, в городе Иппи в префектуре Уака в центре страны находятся около 10 тысяч внутренне перемещенных лиц. "Эти люди живут в тяжелых условиях и нуждаются в экстренной гуманитарной помощи", - сказал он.В ЦАР 14 марта проходил второй тур парламентских выборов. В 49 избирательных округах избиратели голосовали повторно, а в 69 округах, где в декабре голосование не проводилось из-за нападений повстанцев, прошел только первый тур голосования.Изначально первый тур прошел 27 декабря. Тогда же в стране состоялись президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Фостен Арканж Туадера.Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги голосования, правительство сообщило о попытках повстанцев атаковать столицу страны город Банги. Мятежникам удалось занять несколько населенных пунктов, однако позднее часть из них была освобождена. По просьбе правительства ЦАР Россия направила в страну дополнительно 300 инструкторов для обучения местных военнослужащих, а также четыре вертолета Ми-8 с экипажами и обслуживающим инженерно-техническим персоналом. В январе Россия вывела вертолеты Минобороны из страны.
https://ria.ru/20210216/posol-1597711366.html
https://ria.ru/20210313/golosovanie-1601042638.html
банги
цар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149043/48/1490434898_256:0:5376:3840_1920x0_80_0_0_acfafc8b69da7582cb0354f33a3b3f9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ми-8, банги, цар, в мире

Российские военные инструкторы помогли освободить 30 городов в ЦАР

12:11 23.03.2021
 
© AP Photo / Jerome DelayГород Банги в Центральноафриканской Республике
Город Банги в Центральноафриканской Республике - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© AP Photo / Jerome Delay
Читать ria.ru в
БАНГИ, 23 мар – РИА Новости. Центральноафриканские вооруженные силы (FACA) смогли освободить за два месяца при помощи российских инструкторов и союзников из Руанды порядка 30 городов, на севере страны остаются еще несколько городов под контролем боевиков, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.
СОМБ оказывает услуги по военной подготовке во многих странах мира, включая ЦАР.
"Спустя почти два месяца после начала контрнаступления центральноафриканская армия при поддержке своих русских и руандийских союзников смогла вернуть почти тридцать городов, оккупированных повстанцами. Российские инструкторы играют роль мотиватора в центральноафриканских войсках, которые борются с преступниками", - заявил Иванов.
По данным его источников, на севере страны все еще есть города, которые FACA должны освободить. "Российские инструкторы также играют роль в обеспечении безопасности конвоев на коридоре Белоко - Банги, который является главной осью снабжения Банги и городов страны продуктами питания и другими предметами первой необходимости", - добавил он.
В некоторых областях это делается без боя, поскольку боевики CPC ("Коалиции патриотов за перемены)" сбегают до прибытия лоялистских сил, отметил Иванов. В настоящее время это происходит в городе Мобейи на юге ЦАР, где элементы UPC ("Союз за мир в ЦАР") Али Дарассы оставляют свои позиции после того, как члены ВС ЦАР (FACA) и их союзники оказались в Алиндао в нескольких километрах от Мобейи.
Военнослужащие армии ЦАР в освобожденном от мятежников селе - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 16:16
Посол в ЦАР опроверг сообщения о гибели российских военных инструкторов
Иванов отметил, что в освобожденных городах возобновились работы. Однако, к примеру, в городе Иппи в префектуре Уака в центре страны находятся около 10 тысяч внутренне перемещенных лиц. "Эти люди живут в тяжелых условиях и нуждаются в экстренной гуманитарной помощи", - сказал он.
В ЦАР 14 марта проходил второй тур парламентских выборов. В 49 избирательных округах избиратели голосовали повторно, а в 69 округах, где в декабре голосование не проводилось из-за нападений повстанцев, прошел только первый тур голосования.
Изначально первый тур прошел 27 декабря. Тогда же в стране состоялись президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Фостен Арканж Туадера.
Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги голосования, правительство сообщило о попытках повстанцев атаковать столицу страны город Банги. Мятежникам удалось занять несколько населенных пунктов, однако позднее часть из них была освобождена. По просьбе правительства ЦАР Россия направила в страну дополнительно 300 инструкторов для обучения местных военнослужащих, а также четыре вертолета Ми-8 с экипажами и обслуживающим инженерно-техническим персоналом. В январе Россия вывела вертолеты Минобороны из страны.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 06:46
Россия воздержалась при голосовании за резолюцию ООН по ЦАР
 
Ми-8БангиЦАРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17СМИ: стрелок из Колорадо был судим за нападение на одноклассника
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:23Фигурка рыцаря на улитке XIII века оказалась средневековым мемом
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360": на границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39Дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
Лента новостейМолния