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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211006/trailer-1753310765.html
Вышел трейлер военной драмы "Операция "Мясной фарш" с Колином Фертом
Вышел трейлер военной драмы "Операция "Мясной фарш" с Колином Фертом - РИА Новости, 06.10.2021
Вышел трейлер военной драмы "Операция "Мясной фарш" с Колином Фертом
На YouTube-канале студии Warner Bros. UK & Ireland разместили первый трейлер военной драмы "Операция "Мясной фарш" ("Operation Mincemeat") с Колином Фертом в... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:45
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. На YouTube-канале студии Warner Bros. UK &amp; Ireland разместили первый трейлер военной драмы "Операция "Мясной фарш" ("Operation Mincemeat") с Колином Фертом в главной роли. Лента основана на реальных событиях. Действие разворачивается во время Второй мировой войны. Два британских офицера Ивен Монтегю (Ферт) и Чарльз Чолмондели (Мэттью Макфэдьен) пытаются переломить ход войны и обхитрить немцев. Для этого они отправляют врагам труп с портфелем, заполненным ложной информацией, чтобы дезинформировать их. Режиссер картины — Джон Мэдден, известный по работе над фильмом "Влюбленный Шекспир" (1998). В военной драме также снялись Келли Макдоналд, Пенелопа Уилтон, Джонни Флинн, Джейсон Айзекс, Пол Риттер и другие. Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 7 января 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , колин ферт
16:45 06.10.2021
 
Вышел трейлер военной драмы "Операция "Мясной фарш" с Колином Фертом

На YouTube разместили трейлер военной драмы "Операция "Мясной фарш" с Колином Фертом

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. На YouTube-канале студии Warner Bros. UK & Ireland разместили первый трейлер военной драмы "Операция "Мясной фарш" ("Operation Mincemeat") с Колином Фертом в главной роли.
Лента основана на реальных событиях. Действие разворачивается во время Второй мировой войны. Два британских офицера Ивен Монтегю (Ферт) и Чарльз Чолмондели (Мэттью Макфэдьен) пытаются переломить ход войны и обхитрить немцев. Для этого они отправляют врагам труп с портфелем, заполненным ложной информацией, чтобы дезинформировать их.
Режиссер картины — Джон Мэдден, известный по работе над фильмом "Влюбленный Шекспир" (1998).
В военной драме также снялись Келли Макдоналд, Пенелопа Уилтон, Джонни Флинн, Джейсон Айзекс, Пол Риттер и другие.
Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 7 января 2022 года.
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