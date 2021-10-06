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Вышел трейлер военной драмы "Операция "Мясной фарш" с Колином Фертом

Вышел трейлер военной драмы "Операция "Мясной фарш" с Колином Фертом - РИА Новости, 06.10.2021

Вышел трейлер военной драмы "Операция "Мясной фарш" с Колином Фертом

На YouTube-канале студии Warner Bros. UK & Ireland разместили первый трейлер военной драмы "Операция "Мясной фарш" ("Operation Mincemeat") с Колином Фертом в... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T16:45

2021-10-06T16:45

2021-10-06T16:45

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. На YouTube-канале студии Warner Bros. UK & Ireland разместили первый трейлер военной драмы "Операция "Мясной фарш" ("Operation Mincemeat") с Колином Фертом в главной роли. Лента основана на реальных событиях. Действие разворачивается во время Второй мировой войны. Два британских офицера Ивен Монтегю (Ферт) и Чарльз Чолмондели (Мэттью Макфэдьен) пытаются переломить ход войны и обхитрить немцев. Для этого они отправляют врагам труп с портфелем, заполненным ложной информацией, чтобы дезинформировать их. Режиссер картины — Джон Мэдден, известный по работе над фильмом "Влюбленный Шекспир" (1998). В военной драме также снялись Келли Макдоналд, Пенелопа Уилтон, Джонни Флинн, Джейсон Айзекс, Пол Риттер и другие. Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 7 января 2022 года.

https://ria.ru/20210827/treyler-1747396483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , колин ферт