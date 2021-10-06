https://ria.ru/20211006/tatarstan-1753411314.html

Татарстан продолжит работу по улучшению инвестклимата, заявил Минниханов

Татарстан продолжит работу по улучшению инвестклимата, заявил Минниханов - РИА Новости, 06.10.2021

Татарстан продолжит работу по улучшению инвестклимата, заявил Минниханов

Татарстан продолжит активную работу по улучшению инвестиционного климата в регионе, заявил президент республики Рустам Минниханов на заседании правительства... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T19:42

2021-10-06T19:42

2021-10-06T19:42

республика татарстан

экономика

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

россия

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КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Татарстан продолжит активную работу по улучшению инвестиционного климата в регионе, заявил президент республики Рустам Минниханов на заседании правительства региона по вопросам улучшения делового климата.Татарстан на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. По итогам 2020 года первое место заняла Москва, второе – Татарстан, третье – Тюменская область. Многие практики, разработанные в Татарстане, успешно применяются впоследствии в других регионах РФ."Мы сегодня заслушали отчеты (о работе по улучшению инвестиционного климата), в целом работа проводится, но недостаточно. Пока не будет четкой системы оцифрованной, пока не будет прозрачности – где, на каком этапе какой документ или решение "застревает", вся эта работа будет неэффективной, бюрократы всегда будут тормозить", - сказал Минниханов журналистам по окончании заседания.Глава республики сообщил, что в ближайшее время будут получены данные о состоянии инвестиционного климата по всем муниципалитетам, что позволит более детально видеть полную картину.По словам Минниханова, Татарстан в работе по улучшению инвестиционного климата будет ориентироваться на лучшие практики, которые есть в стране. "По нескольким позициям Москва очень продвинута, по нескольким – другие регионы. Мы будем брать самые лучшие результаты, практики и ставить себе задачи", - сказал он.Президент Татарстана подчеркнул, что в вопросе улучшения инвестиционного климата важно использовать цифровые технологии, обеспечить весь процесс программным продуктом, который будет сопровождать принимаемые решения."Работа продолжается. Это не самоцель – получить хорошую позицию в рейтинге. Это, прежде всего, приток инвестиций. Если не придут к нам – уйдут в Ульяновскую область, в Самару. Бизнес – это как перелетные птицы: прилетают туда, где хорошо, где созданы условия. Поэтому будем работать и надеяться, что создание условий будет успешным", - резюмировал Минниханов.

https://ria.ru/20210914/tatarstan-1750036682.html

https://ria.ru/20210923/tatarstan-1751512631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, россия