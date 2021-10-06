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СМИ узнали подробности стратегии низкоуглеродного развития России
СМИ узнали подробности стратегии низкоуглеродного развития России - РИА Новости, 06.10.2021
СМИ узнали подробности стратегии низкоуглеродного развития России
Минэкономразвития РФ отправило на согласование ведомствам новую версию стратегии низкоуглеродного развития РФ до 2050 года, которая предполагает снижение... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:01
2021-10-06T11:01
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
максим решетников
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минэкономразвития РФ отправило на согласование ведомствам новую версию стратегии низкоуглеродного развития РФ до 2050 года, которая предполагает снижение выбросов парниковых газов на 79% к 2050 году и достижение углеродной нейтральности к 2060 году, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на новый вариант стратегии.Новый вариант стратегии социально-экономического развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросов парниковых газов был рассмотрен на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова 27 сентября и 30 сентября разослан на согласование в Минэнерго, Минпромторг и Минприроды, сообщает издание. Также во вторник стратегия обсуждалась на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Эта версия, уже третья, - самая амбициозная из всех, а из четырех сценариев прежних проектов в ней осталось только два: инерционный и целевой (интенсивный), который и предлагается как основной.Интенсивный сценарий стратегии предполагает рост выбросов на 0,6% до 2030 года и их последующее снижение на 79% от нынешнего уровня к 2050 году. Проект также учитывает и сильный рост поглощающей способности экосистем в 2,2 раза, что, однако, ниже чем в предыдущих версиях стратегии. Падение нефтегазового экспорта на уровне 2% будет сопровождать рост ненефтегазовых поставок на 4,3% в год, а темпы роста экономики в 2030-2050 годах составят 3% и замедлятся до 2,7% к концу 2040 годов. Достижение углеродной нейтральности РФ при таком сценарии предполагается к 2060 году,Среди мер по снижению выбросов в интенсивном сценарии упоминается углеродное ценообразование (внедрение нормативов, стимулирование низкоуглеродных технологий, корректировка НДПИ), развитие зеленого финансирования и поддержка распространения сертификатов происхождения энергии и развитие системы публичной нефинансовой отчетности. Для реализации сценария потребуются совокупные инвестиции в снижение выбросов в размере 1% ВВП в 2022-2030 годах и 1,5-2% ВВП в 2031-2050 годах.При этом в инерционном сценарии выбросы растут на 8% к 2030 году и на 25% к 2050 году при неизменной поглощающей способности лесов, где углеродоемкость экономики РФ превысит среднемировые показатели к 2050 году, а углеродная нейтральность достигнута не будет. Согласно этому сценарию, с 2027 года экономику РФ ожидает падение нефтегазовых доходов на 2,7% в год, которое не компенсируется расширением ненефтегазового экспорта, а рост ВВП в 2030-2050 годах составит 1,5% и к 2050 году замедлится до 1%, сообщает издание."Стратегия доработана по замечаниям профильных ведомств и правительства. В задачи целевого сценария мы закладываем обеспечение глобальной конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода. В инерционном - предполагаем сохранение текущей экономической модели, включая сохранение структуры энергобаланса", - приводятся в газете слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова.Ранее Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), максим решетников, россия
11:01 06.10.2021
 
СМИ узнали подробности стратегии низкоуглеродного развития России

"Коммерсант": Россия может стать углеродно нейтральной к 2060 году

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБайкальский целлюлозно-бумажный комбинат
Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минэкономразвития РФ отправило на согласование ведомствам новую версию стратегии низкоуглеродного развития РФ до 2050 года, которая предполагает снижение выбросов парниковых газов на 79% к 2050 году и достижение углеродной нейтральности к 2060 году, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на новый вариант стратегии.
Новый вариант стратегии социально-экономического развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросов парниковых газов был рассмотрен на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова 27 сентября и 30 сентября разослан на согласование в Минэнерго, Минпромторг и Минприроды, сообщает издание. Также во вторник стратегия обсуждалась на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Эта версия, уже третья, - самая амбициозная из всех, а из четырех сценариев прежних проектов в ней осталось только два: инерционный и целевой (интенсивный), который и предлагается как основной.
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Интенсивный сценарий стратегии предполагает рост выбросов на 0,6% до 2030 года и их последующее снижение на 79% от нынешнего уровня к 2050 году. Проект также учитывает и сильный рост поглощающей способности экосистем в 2,2 раза, что, однако, ниже чем в предыдущих версиях стратегии. Падение нефтегазового экспорта на уровне 2% будет сопровождать рост ненефтегазовых поставок на 4,3% в год, а темпы роста экономики в 2030-2050 годах составят 3% и замедлятся до 2,7% к концу 2040 годов. Достижение углеродной нейтральности РФ при таком сценарии предполагается к 2060 году,
Среди мер по снижению выбросов в интенсивном сценарии упоминается углеродное ценообразование (внедрение нормативов, стимулирование низкоуглеродных технологий, корректировка НДПИ), развитие зеленого финансирования и поддержка распространения сертификатов происхождения энергии и развитие системы публичной нефинансовой отчетности. Для реализации сценария потребуются совокупные инвестиции в снижение выбросов в размере 1% ВВП в 2022-2030 годах и 1,5-2% ВВП в 2031-2050 годах.
При этом в инерционном сценарии выбросы растут на 8% к 2030 году и на 25% к 2050 году при неизменной поглощающей способности лесов, где углеродоемкость экономики РФ превысит среднемировые показатели к 2050 году, а углеродная нейтральность достигнута не будет. Согласно этому сценарию, с 2027 года экономику РФ ожидает падение нефтегазовых доходов на 2,7% в год, которое не компенсируется расширением ненефтегазового экспорта, а рост ВВП в 2030-2050 годах составит 1,5% и к 2050 году замедлится до 1%, сообщает издание.
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"Стратегия доработана по замечаниям профильных ведомств и правительства. В задачи целевого сценария мы закладываем обеспечение глобальной конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода. В инерционном - предполагаем сохранение текущей экономической модели, включая сохранение структуры энергобаланса", - приводятся в газете слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова.
Ранее Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.
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