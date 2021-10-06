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В Совбезе объяснили опасность закрепления США в странах-соседях Афганистана
В Совбезе объяснили опасность закрепления США в странах-соседях Афганистана - РИА Новости, 06.10.2021
В Совбезе объяснили опасность закрепления США в странах-соседях Афганистана
Закрепление США в соседних с Афганистаном странах будет означать еще большее приближение инфраструктуры НАТО к границам России, заявил заместитель секретаря... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:05
2021-10-06T17:05
2021-10-06T17:05
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Закрепление США в соседних с Афганистаном странах будет означать еще большее приближение инфраструктуры НАТО к границам России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.По его словам, возникают угрозы геополитического характера, обусловленные тем, что американцы, по сути, не отказываются от своих намерений в Центральной Азии, даже выведя свои войска из Афганистана."Напротив, под предлогом противодействия террористическим группировкам они стремятся закрепиться в соседних государствах, сформировав там базы для размещения своих беспилотных летательных аппаратов и учебные центры для подготовки местных военных, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб", - сказал Коков в интервью "Российской газете"."По существу это означает еще большее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20210930/bazy-1752422455.html
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в мире, сша, киргизия, таджикистан, узбекистан, афганистан, совет безопасности рф, нато, юрий коков, россия
В Совбезе объяснили опасность закрепления США в странах-соседях Афганистана
Коков: закрепление США в странах-соседях Афганистана приближает НАТО к границам России