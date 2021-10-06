Сноуден заподозрил Цукерберга в попытке представить Facebook жертвой
Сноуден счел реакцию Цукерберга на слушаниях в сенате попыткой сделать жертву из Facebook
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкII марафон "Новое знание". День второй. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден считает, что основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг в ответ на обвинения соцсети в безразличии к безопасности пользователей попытался сделать из компании жертву пробелов в законодательстве.
Во вторник бывший топ-менеджер Facebook Фрэнсис Хауген выступила с разоблачениями на слушаниях в сенате США, заявив, что компания игнорировала исследования о вреде ее продукции для детей. Цукерберг в ответ заявил, что необходима оценка конгресса в таких вопросах как, например, возраст подростков, которым можно пользоваться интернетом, а также способы проверки возраста сервисами и соблюдение баланса между приватностью данных подростков и информированием родителей.
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"Цукерберг отвечает на глобальный сбой и национальный скандал заявлением, что Facebook здесь настоящая жертва, и скромным предложением конгрессу рассмотреть законодательные ограничения на использование подростками интернет-услуг, определить способы верификации, ограничить приватность данных подростков", - заявил Сноуден в Twitter.
Сноуден предположил, что подобные идеи равносильны попытке предложить конгрессу "рассмотреть ограничение количества слез" подростков.
Хауген работала в Facebook с 2019 года и тайно копировала десятки тысяч страниц внутренних исследований компании, на основе которых газета Wall Street Journal опубликовала несколько обличительных статей. В мае Хауген уволилась из Facebook, а в сентябре подала анонимные жалобы в федеральные правоохранительные органы, обвинив соцсеть в том, что та обманывает общество о значительном прогрессе в борьбе с ненавистью, насилием и дезинформацией в интернете.