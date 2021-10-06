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Сноуден заподозрил Цукерберга в попытке представить Facebook жертвой
Сноуден заподозрил Цукерберга в попытке представить Facebook жертвой - РИА Новости, 06.10.2021
Сноуден заподозрил Цукерберга в попытке представить Facebook жертвой
Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден считает, что основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг в ответ на обвинения соцсети в безразличии к безопасности... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T09:40
2021-10-06T09:40
в мире
марк цукерберг
эдвард сноуден
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден считает, что основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг в ответ на обвинения соцсети в безразличии к безопасности пользователей попытался сделать из компании жертву пробелов в законодательстве.Во вторник бывший топ-менеджер Facebook Фрэнсис Хауген выступила с разоблачениями на слушаниях в сенате США, заявив, что компания игнорировала исследования о вреде ее продукции для детей. Цукерберг в ответ заявил, что необходима оценка конгресса в таких вопросах как, например, возраст подростков, которым можно пользоваться интернетом, а также способы проверки возраста сервисами и соблюдение баланса между приватностью данных подростков и информированием родителей."Цукерберг отвечает на глобальный сбой и национальный скандал заявлением, что Facebook здесь настоящая жертва, и скромным предложением конгрессу рассмотреть законодательные ограничения на использование подростками интернет-услуг, определить способы верификации, ограничить приватность данных подростков", - заявил Сноуден в Twitter.Сноуден предположил, что подобные идеи равносильны попытке предложить конгрессу "рассмотреть ограничение количества слез" подростков.Хауген работала в Facebook с 2019 года и тайно копировала десятки тысяч страниц внутренних исследований компании, на основе которых газета Wall Street Journal опубликовала несколько обличительных статей. В мае Хауген уволилась из Facebook, а в сентябре подала анонимные жалобы в федеральные правоохранительные органы, обвинив соцсеть в том, что та обманывает общество о значительном прогрессе в борьбе с ненавистью, насилием и дезинформацией в интернете.
https://ria.ru/20211006/pribyl-1753269854.html
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в мире, марк цукерберг, эдвард сноуден, facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
09:40 06.10.2021
 
Сноуден заподозрил Цукерберга в попытке представить Facebook жертвой

Сноуден счел реакцию Цукерберга на слушаниях в сенате попыткой сделать жертву из Facebook

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкII марафон "Новое знание". День второй. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден
II марафон Новое знание. День второй. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден считает, что основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг в ответ на обвинения соцсети в безразличии к безопасности пользователей попытался сделать из компании жертву пробелов в законодательстве.
Во вторник бывший топ-менеджер Facebook Фрэнсис Хауген выступила с разоблачениями на слушаниях в сенате США, заявив, что компания игнорировала исследования о вреде ее продукции для детей. Цукерберг в ответ заявил, что необходима оценка конгресса в таких вопросах как, например, возраст подростков, которым можно пользоваться интернетом, а также способы проверки возраста сервисами и соблюдение баланса между приватностью данных подростков и информированием родителей.
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Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
"Цукерберг отвечает на глобальный сбой и национальный скандал заявлением, что Facebook здесь настоящая жертва, и скромным предложением конгрессу рассмотреть законодательные ограничения на использование подростками интернет-услуг, определить способы верификации, ограничить приватность данных подростков", - заявил Сноуден в Twitter.
Сноуден предположил, что подобные идеи равносильны попытке предложить конгрессу "рассмотреть ограничение количества слез" подростков.
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Хауген работала в Facebook с 2019 года и тайно копировала десятки тысяч страниц внутренних исследований компании, на основе которых газета Wall Street Journal опубликовала несколько обличительных статей. В мае Хауген уволилась из Facebook, а в сентябре подала анонимные жалобы в федеральные правоохранительные органы, обвинив соцсеть в том, что та обманывает общество о значительном прогрессе в борьбе с ненавистью, насилием и дезинформацией в интернете.
 
В миреМарк ЦукербергЭдвард СноуденFacebookГлобальный сбой в работе соцсетей
 
 
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