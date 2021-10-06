https://ria.ru/20211006/rektor-1753424411.html

Бывший ректор МГТУ имени Баумана Александров станет президентом вуза

Бывший ректор МГТУ имени Баумана Александров станет президентом вуза - РИА Новости, 06.10.2021

Бывший ректор МГТУ имени Баумана Александров станет президентом вуза

Покидающий с 7 октября пост ректора Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана Анатолий Александров станет президентом... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T21:20

2021-10-06T21:20

2021-10-06T21:20

общество

анатолий александров (ректор)

мгту имени баумана

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Покидающий с 7 октября пост ректора Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана Анатолий Александров станет президентом вуза, сообщается на сайте МГТУ.Ранее и.о. ректора МГТУ был назначен Михаил Гордин, который с января 2017 года был генеральным директором Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова."Учёный совет университета выдвинул кандидатуру Анатолия Александрова на должность президента МГТУ и единогласно проголосовал за это решение", - говорится в сообщении.Александров поблагодарил коллектив за 11 лет совместной работы.Согласно Трудовому кодексу, возраст ректора не должен превышать 70 лет. Александрову исполнилось 70 лет в апреле.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, анатолий александров (ректор), мгту имени баумана, россия