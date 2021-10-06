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Бывший ректор МГТУ имени Баумана Александров станет президентом вуза
Бывший ректор МГТУ имени Баумана Александров станет президентом вуза - РИА Новости, 06.10.2021
Бывший ректор МГТУ имени Баумана Александров станет президентом вуза
Покидающий с 7 октября пост ректора Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана Анатолий Александров станет президентом... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T21:20
2021-10-06T21:20
общество
анатолий александров (ректор)
мгту имени баумана
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Покидающий с 7 октября пост ректора Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана Анатолий Александров станет президентом вуза, сообщается на сайте МГТУ.Ранее и.о. ректора МГТУ был назначен Михаил Гордин, который с января 2017 года был генеральным директором Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова."Учёный совет университета выдвинул кандидатуру Анатолия Александрова на должность президента МГТУ и единогласно проголосовал за это решение", - говорится в сообщении.Александров поблагодарил коллектив за 11 лет совместной работы.Согласно Трудовому кодексу, возраст ректора не должен превышать 70 лет. Александрову исполнилось 70 лет в апреле.
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общество, анатолий александров (ректор), мгту имени баумана, россия
21:20 06.10.2021
 
Бывший ректор МГТУ имени Баумана Александров станет президентом вуза

Бывший ректор МГТУ имени Баумана Александров станет президентом вуза

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрием документов абитуриентов в МГТУ им. Н.Э. Баумана
Прием документов абитуриентов в МГТУ им. Н.Э. Баумана - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Покидающий с 7 октября пост ректора Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана Анатолий Александров станет президентом вуза, сообщается на сайте МГТУ.
Ранее и.о. ректора МГТУ был назначен Михаил Гордин, который с января 2017 года был генеральным директором Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова.
"Учёный совет университета выдвинул кандидатуру Анатолия Александрова на должность президента МГТУ и единогласно проголосовал за это решение", - говорится в сообщении.
Александров поблагодарил коллектив за 11 лет совместной работы.
Согласно Трудовому кодексу, возраст ректора не должен превышать 70 лет. Александрову исполнилось 70 лет в апреле.
 
ОбществоАнатолий Александров (ректор)МГТУ имени БауманаРоссия
 
 
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