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Спасатели нашли тело члена экипажа судна, затонувшего в Белом море
Спасатели нашли тело члена экипажа судна, затонувшего в Белом море - РИА Новости, 06.10.2021
Спасатели нашли тело члена экипажа судна, затонувшего в Белом море
Спасатели обнаружили тело члена экипажа затонувшего в Белом море "Фаворита", рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T09:39
2021-10-06T16:55
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белое море
россия
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело члена экипажа затонувшего в Белом море "Фаворита", рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Частное прогулочное судно с пятью людьми на борту получило пробоину вблизи побережья Мурманской области в районе деревни Кашкаранцы. Недалеко от места крушения к берегу прибило пустой спасательный плот. СК и прокуратура начали проверку.Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, "Фаворит" находится на глубине 20 метров. Одного человека удалось спасти, вытащенная из воды женщина скончалась в карете скорой помощи. Поиски остальных продолжаются.За минувшие сутки вертолет Ми-8 обследовал 20 квадратных километров акватории, наземная группировка спасателей прошла два километра береговой линии.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белое море, россия
09:39 06.10.2021 (обновлено: 16:55 06.10.2021)
 
Спасатели нашли тело члена экипажа судна, затонувшего в Белом море

Спасатели нашли тело третьего члена экипажа судна "Фаворит", затонувшего в Белом море

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПобережье Белого моря в Мурманской области
Побережье Белого моря в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело члена экипажа затонувшего в Белом море "Фаворита", рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Частное прогулочное судно с пятью людьми на борту получило пробоину вблизи побережья Мурманской области в районе деревни Кашкаранцы. Недалеко от места крушения к берегу прибило пустой спасательный плот. СК и прокуратура начали проверку.
Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, "Фаворит" находится на глубине 20 метров. Одного человека удалось спасти, вытащенная из воды женщина скончалась в карете скорой помощи. Поиски остальных продолжаются.
За минувшие сутки вертолет Ми-8 обследовал 20 квадратных километров акватории, наземная группировка спасателей прошла два километра береговой линии.
Стихийный мемориал, организованный жителями Мурманска в память о моряках судна Онега на пирсе на Нижне-Ростинском шоссе в Мурманске - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 17:28
ЧП и аварии на морских судах в России в 2020-2021 годах
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Белое мореРоссия
 
 
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