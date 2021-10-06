https://ria.ru/20211006/poisk-1753281283.html

Спасатели нашли тело члена экипажа судна, затонувшего в Белом море

Спасатели нашли тело члена экипажа судна, затонувшего в Белом море - РИА Новости, 06.10.2021

Спасатели нашли тело члена экипажа судна, затонувшего в Белом море

Спасатели обнаружили тело члена экипажа затонувшего в Белом море "Фаворита", рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T09:39

2021-10-06T09:39

2021-10-06T16:55

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белое море

россия

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело члена экипажа затонувшего в Белом море "Фаворита", рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Частное прогулочное судно с пятью людьми на борту получило пробоину вблизи побережья Мурманской области в районе деревни Кашкаранцы. Недалеко от места крушения к берегу прибило пустой спасательный плот. СК и прокуратура начали проверку.Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, "Фаворит" находится на глубине 20 метров. Одного человека удалось спасти, вытащенная из воды женщина скончалась в карете скорой помощи. Поиски остальных продолжаются.За минувшие сутки вертолет Ми-8 обследовал 20 квадратных километров акватории, наземная группировка спасателей прошла два километра береговой линии.

https://ria.ru/20210221/avarii-1598495572.html

белое море

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белое море, россия