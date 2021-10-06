https://ria.ru/20211006/poisk-1753281283.html
Спасатели нашли тело члена экипажа судна, затонувшего в Белом море
Спасатели нашли тело члена экипажа судна, затонувшего в Белом море - РИА Новости, 06.10.2021
Спасатели нашли тело члена экипажа судна, затонувшего в Белом море
Спасатели обнаружили тело члена экипажа затонувшего в Белом море "Фаворита", рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T09:39
2021-10-06T09:39
2021-10-06T16:55
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белое море
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753216791_0:90:3414:2010_1920x0_80_0_0_1c627e03f3637437250dc38dffe18912.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело члена экипажа затонувшего в Белом море "Фаворита", рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Частное прогулочное судно с пятью людьми на борту получило пробоину вблизи побережья Мурманской области в районе деревни Кашкаранцы. Недалеко от места крушения к берегу прибило пустой спасательный плот. СК и прокуратура начали проверку.Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, "Фаворит" находится на глубине 20 метров. Одного человека удалось спасти, вытащенная из воды женщина скончалась в карете скорой помощи. Поиски остальных продолжаются.За минувшие сутки вертолет Ми-8 обследовал 20 квадратных километров акватории, наземная группировка спасателей прошла два километра береговой линии.
https://ria.ru/20210221/avarii-1598495572.html
белое море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753216791_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8cbd569169d259d376ddb0d8b88bea86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белое море, россия
09:39 06.10.2021 (обновлено: 16:55 06.10.2021)
Спасатели нашли тело члена экипажа судна, затонувшего в Белом море
Спасатели нашли тело третьего члена экипажа судна "Фаворит", затонувшего в Белом море