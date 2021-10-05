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В Белом море затонуло прогулочное судно "Фаворит"
В Белом море затонуло прогулочное судно "Фаворит" - РИА Новости, 05.10.2021
В Белом море затонуло прогулочное судно "Фаворит"
Прогулочное судно "Фаворит" затонуло в пяти километрах от берега в акватории Белого моря Мурманской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:22
2021-10-05T19:27
происшествия
мурманская область
ми-8
белое море
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Прогулочное судно "Фаворит" затонуло в пяти километрах от берега в акватории Белого моря Мурманской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.На поиски людей вылетел вертолет Ми-8. По предварительным данным, на борту находились пять человек. Найти пока удалось лишь двоих — мужчину и женщину, но она вскоре скончалась от последствий переохлаждения.О том, что судно получило пробоину и терпит бедствие, в экстренные службы сообщила одна из пассажирок, позвонившая по номеру 112. После этого связь с ней прервалась.Спустя час к берегу прибило спасательный плот с "Фаворита", людей на нем не было.Работу спасателей усложняют погодные условия: ветер в этом районе достигает 15-16 метров в секунду, а высота волн — около двух метров.
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происшествия, мурманская область, ми-8, белое море
16:22 05.10.2021 (обновлено: 19:27 05.10.2021)
 
В Белом море затонуло прогулочное судно "Фаворит"

В Белом море затонуло прогулочное судно "Фаворит", на поиски вылетел вертолет

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПоисково-спасательная операция
Поисково-спасательная операция - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Прогулочное судно "Фаворит" затонуло в пяти километрах от берега в акватории Белого моря Мурманской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
На поиски людей вылетел вертолет Ми-8. По предварительным данным, на борту находились пять человек. Найти пока удалось лишь двоих — мужчину и женщину, но она вскоре скончалась от последствий переохлаждения.
О том, что судно получило пробоину и терпит бедствие, в экстренные службы сообщила одна из пассажирок, позвонившая по номеру 112. После этого связь с ней прервалась.
Спустя час к берегу прибило спасательный плот с "Фаворита", людей на нем не было.
Работу спасателей усложняют погодные условия: ветер в этом районе достигает 15-16 метров в секунду, а высота волн — около двух метров.
Белое море - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 15:34
Терпящие бедствие на судне в Белом море сообщили, что видят маяк
 
ПроисшествияМурманская областьМи-8Белое море
 
 
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