https://ria.ru/20211005/sudno-1753203877.html

В Белом море затонуло прогулочное судно "Фаворит"

В Белом море затонуло прогулочное судно "Фаворит" - РИА Новости, 05.10.2021

В Белом море затонуло прогулочное судно "Фаворит"

Прогулочное судно "Фаворит" затонуло в пяти километрах от берега в акватории Белого моря Мурманской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:22

2021-10-05T16:22

2021-10-05T19:27

происшествия

мурманская область

ми-8

белое море

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Прогулочное судно "Фаворит" затонуло в пяти километрах от берега в акватории Белого моря Мурманской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.На поиски людей вылетел вертолет Ми-8. По предварительным данным, на борту находились пять человек. Найти пока удалось лишь двоих — мужчину и женщину, но она вскоре скончалась от последствий переохлаждения.О том, что судно получило пробоину и терпит бедствие, в экстренные службы сообщила одна из пассажирок, позвонившая по номеру 112. После этого связь с ней прервалась.Спустя час к берегу прибило спасательный плот с "Фаворита", людей на нем не было.Работу спасателей усложняют погодные условия: ветер в этом районе достигает 15-16 метров в секунду, а высота волн — около двух метров.

https://ria.ru/20211005/bedstvie-1753190689.html

мурманская область

белое море

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2021

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происшествия, мурманская область, ми-8, белое море