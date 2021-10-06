https://ria.ru/20211006/peterburg-1753380800.html

В Петербурге из-за сбоя на пивоваренном заводе в банках оказалась вода

В Петербурге из-за сбоя на пивоваренном заводе в банках оказалась вода - РИА Новости, 06.10.2021

В Петербурге из-за сбоя на пивоваренном заводе в банках оказалась вода

Из-за технического сбоя на пивоваренном заводе в Санкт-Петербурге в 720 банках вместе пенного напитка оказалась вода, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T17:42

2021-10-06T17:42

2021-10-06T17:42

происшествия

санкт-петербург

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574700049_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_197400f2d761b701e595a7d3bf352324.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Из-за технического сбоя на пивоваренном заводе в Санкт-Петербурге в 720 банках вместе пенного напитка оказалась вода, сообщили РИА Новости в пресс-службе пивоваренной компании "Балтика", комментируя появившееся в сети видео, на котором покупательница обнаруживает газированную воду в банке с надписью "пиво"."31 августа 2021 года в интервале с 10.45 до 10.50 на одной из линий розлива пивоварни "Балтика – Санкт-Петербург" во время запланированной остановки оборудования произошел программный сбой, в результате которого около 300 литров питьевой воды было разлито в банки, предназначенные для сорта "Балтика 7". В результате питьевая вода оказалась в 720 банках, поступивших в продажу", - говорится в ответе пресс-службы компании.Ранее в сети появился видеоролик, в котором девушка, открывает банку с пивом, а там оказывается вода, затем она идет в магазин, покупает новую банку и там тоже оказывается вода, но продавец отказывается вернуть деньги.В "Балтике" заверили, что налитая в банки вода используется в пивоварении, она абсолютно безопасна и подходит для потребления."В настоящее время мы предпринимаем все усилия, необходимые для того, чтобы изъять эту партию банок из продажи и не допустить повторения подобной ситуации в будущем. Приносим нашим потребителям извинения за этот казус и просим тех, кто приобрел банки из этой партии, обратиться на нашу горячую линию", - заключили в пресс-службе компании.

https://ria.ru/20210115/pokupka-1593231502.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия