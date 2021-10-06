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В Петербурге из-за сбоя на пивоваренном заводе в банках оказалась вода
В Петербурге из-за сбоя на пивоваренном заводе в банках оказалась вода - РИА Новости, 06.10.2021
В Петербурге из-за сбоя на пивоваренном заводе в банках оказалась вода
Из-за технического сбоя на пивоваренном заводе в Санкт-Петербурге в 720 банках вместе пенного напитка оказалась вода, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:42
2021-10-06T17:42
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Из-за технического сбоя на пивоваренном заводе в Санкт-Петербурге в 720 банках вместе пенного напитка оказалась вода, сообщили РИА Новости в пресс-службе пивоваренной компании "Балтика", комментируя появившееся в сети видео, на котором покупательница обнаруживает газированную воду в банке с надписью "пиво"."31 августа 2021 года в интервале с 10.45 до 10.50 на одной из линий розлива пивоварни "Балтика – Санкт-Петербург" во время запланированной остановки оборудования произошел программный сбой, в результате которого около 300 литров питьевой воды было разлито в банки, предназначенные для сорта "Балтика 7". В результате питьевая вода оказалась в 720 банках, поступивших в продажу", - говорится в ответе пресс-службы компании.Ранее в сети появился видеоролик, в котором девушка, открывает банку с пивом, а там оказывается вода, затем она идет в магазин, покупает новую банку и там тоже оказывается вода, но продавец отказывается вернуть деньги.В "Балтике" заверили, что налитая в банки вода используется в пивоварении, она абсолютно безопасна и подходит для потребления."В настоящее время мы предпринимаем все усилия, необходимые для того, чтобы изъять эту партию банок из продажи и не допустить повторения подобной ситуации в будущем. Приносим нашим потребителям извинения за этот казус и просим тех, кто приобрел банки из этой партии, обратиться на нашу горячую линию", - заключили в пресс-службе компании.
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происшествия, санкт-петербург, россия
17:42 06.10.2021
 
В Петербурге из-за сбоя на пивоваренном заводе в банках оказалась вода

Из-за сбоя на пивоваренном заводе "Балтики" в Петербурге в 720 банках оказалась вода

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПивоваренный завод
Пивоваренный завод - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Из-за технического сбоя на пивоваренном заводе в Санкт-Петербурге в 720 банках вместе пенного напитка оказалась вода, сообщили РИА Новости в пресс-службе пивоваренной компании "Балтика", комментируя появившееся в сети видео, на котором покупательница обнаруживает газированную воду в банке с надписью "пиво".
"31 августа 2021 года в интервале с 10.45 до 10.50 на одной из линий розлива пивоварни "Балтика – Санкт-Петербург" во время запланированной остановки оборудования произошел программный сбой, в результате которого около 300 литров питьевой воды было разлито в банки, предназначенные для сорта "Балтика 7". В результате питьевая вода оказалась в 720 банках, поступивших в продажу", - говорится в ответе пресс-службы компании.
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Ранее в сети появился видеоролик, в котором девушка, открывает банку с пивом, а там оказывается вода, затем она идет в магазин, покупает новую банку и там тоже оказывается вода, но продавец отказывается вернуть деньги.
В "Балтике" заверили, что налитая в банки вода используется в пивоварении, она абсолютно безопасна и подходит для потребления.
"В настоящее время мы предпринимаем все усилия, необходимые для того, чтобы изъять эту партию банок из продажи и не допустить повторения подобной ситуации в будущем. Приносим нашим потребителям извинения за этот казус и просим тех, кто приобрел банки из этой партии, обратиться на нашу горячую линию", - заключили в пресс-службе компании.
 
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