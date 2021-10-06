https://ria.ru/20211006/novak-1753408192.html
Новак назвал условия для охлаждения ситуации на газовом рынке
Новак назвал условия для охлаждения ситуации на газовом рынке - РИА Новости, 06.10.2021
Новак назвал условия для охлаждения ситуации на газовом рынке
Завершение сертификации газопровода "Северный поток — 2" и рост объемов торгов газом на Электронной торговой платформе "Газпрома" охладят текущую ситуацию на... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T19:26
2021-10-06T19:26
2021-10-06T20:10
экономика
санкт-петербург
александр новак
северный поток — 2
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Завершение сертификации газопровода "Северный поток — 2" и рост объемов торгов газом на Электронной торговой платформе "Газпрома" охладят текущую ситуацию на газовом рынке, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак."На мой взгляд, два фактора, которые могли бы текущую ситуацию несколько охладить. В первую очередь, это, конечно, завершение, безусловно, сертификации и получение скорейшего разрешения на прокачку газа по достроенному "Северному потоку — 2" - это дало бы позитивный сигнал. И второе - если было бы возможным и целесообразным - поставить дополнительные объемы ... газа (для биржевой торговли - ред) на электронной торговой бирже в Санкт-Петербурге (ЭТП "Газпрома" - ред.)", - сообщил он.
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экономика, санкт-петербург, александр новак, северный поток — 2
19:26 06.10.2021 (обновлено: 20:10 06.10.2021)
Новак назвал условия для охлаждения ситуации на газовом рынке
Новак: завершение "Северного потока — 2" и рост торгов газом на бирже охладят рынок