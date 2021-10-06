https://ria.ru/20211006/nikitin-1753346998.html

Тамбовского экс-губернатора Никитина выдвинули в Совет Федерации

Тамбовского экс-губернатора Никитина выдвинули в Совет Федерации - РИА Новости, 06.10.2021

Тамбовского экс-губернатора Никитина выдвинули в Совет Федерации

Тамбовское отделение "Единой России" выдвинуло кандидатуру экс-губернатора Александра Никитина на должность сенатора от областной думы, сообщает в среду... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:29

2021-10-06T15:29

2021-10-06T15:29

политика

тамбовская область

владимир путин

тамбовская областная дума

единая россия

совет федерации рф

александр никитин

максим егоров

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ВОРОНЕЖ, 6 окт - РИА Новости. Тамбовское отделение "Единой России" выдвинуло кандидатуру экс-губернатора Александра Никитина на должность сенатора от областной думы, сообщает в среду реготделение.В понедельник президент России Владимир Путин освободил от должности главу Тамбовской области Никитина, назначив врио Максима Егорова."В среду, 6 октября, состоялось заседание президиума регионального политсовета "Единой России". Участники заседания обсудили вопрос о кандидатуре на должность сенатора — представителя от Тамбовской областной думы седьмого созыва. Единогласно члены президиума решили выдвинуть кандидатуру секретаря регионального отделения "Единой России" Александра Валерьевича Никитина", - говорится в сообщении.Решение реготделения направлено на рассмотрение в генеральный совет партии.Представителем от законодательного органа государственной власти Тамбовской области с 14 октября 2020 года является Светлана Коростелева. Срок ее полномочий - до сентября 2021 года.Выборы в Тамбовскую областную думу прошли 17-19 сентября. Никитин возглавлял список "Единой России" на выборах в областную думу по единому избирательному округу. От депутатского мандата он отказался.

https://ria.ru/20211005/putin-1753161395.html

https://ria.ru/20211004/tambov-1753028667.html

тамбовская область

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политика, тамбовская область, владимир путин, тамбовская областная дума, единая россия, совет федерации рф, александр никитин, максим егоров