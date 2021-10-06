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https://ria.ru/20211006/nazarbaev-1753434999.html
СМИ: британский писатель тайно получил гонорар за книгу о Назарбаеве
СМИ: британский писатель тайно получил гонорар за книгу о Назарбаеве - РИА Новости, 06.10.2021
СМИ: британский писатель тайно получил гонорар за книгу о Назарбаеве
Правительство Казахстана заплатило бывшему британскому политику, писателю Джонатану Айткену гонорар 166 тысяч фунтов стерлингов, чтобы он написал книгу про... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T23:37
2021-10-06T23:37
в мире
казахстан
нурсултан назарбаев
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ЛОНДОН, 6 окт – РИА Новости. Правительство Казахстана заплатило бывшему британскому политику, писателю Джонатану Айткену гонорар 166 тысяч фунтов стерлингов, чтобы он написал книгу про Нурсултана Назарабаева, когда он был президентом республики, следует из данных "досье Пандоры", пишет газета Guardian, участвующая в международном проекте.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Айткен - бывший член парламента и кабинета министров Великобритании. Его политическая карьера драматически завершилась в 1996 году, когда он в суде соврал о том, кто оплачивал его проживание в гостинице Ritz Hotel в Париже (тогда это был сын короля Саудовской Аравии). За публикацию об этом Айткен подал в суд на газету Guardian, однако получил тюремный срок за дачу ложных показаний. Несмотря на это Айткен по-прежнему остается влиятельной публичной фигурой. После ухода из большой политики он занялся изучением биографий знаковых фигур в мировой истории."В апреле 2010 года Джонатан Айткен полетел в Вашингтон на презентацию своей новой книги – хвалебной биографии президента Казахстана Нурсултана Назарбаева… В своей речи он забыл упомянуть один важный момент: пиар-компания, которая работала на правительство Казахстана, тайно заказала и заплатила за книгу. Согласно данным из "досье Пандоры", Айткен получил 166 тысяч фунтов за свои литературные труды", - пишет газета.Авторы расследования утверждают, что деньги были переведены компанией WorldPR, базирующейся в Гонконге и зарегистрированной в Панаме, через Гонконг и Британские Виргинские острова в компанию Айткена Aitken Consultancy &amp; Research Services Limited. Согласно данным "досье Пандоры", компания также оплатила поездку Айткена на презентацию книги в Вашингтон, где он жил в гостинице Capital Hilton в двух кварталах от Белого дома.Ранее Айткен заявлял, что не получал от правительства Казахстана денег за написание книги.
https://ria.ru/20211006/orden-1753307209.html
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в мире, казахстан, нурсултан назарбаев
23:37 06.10.2021
 
СМИ: британский писатель тайно получил гонорар за книгу о Назарбаеве

Guardian: власти Казахстана тайно заплатили британскому писателю за книгу о Назарбаеве

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБывший Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Бывший Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЛОНДОН, 6 окт – РИА Новости. Правительство Казахстана заплатило бывшему британскому политику, писателю Джонатану Айткену гонорар 166 тысяч фунтов стерлингов, чтобы он написал книгу про Нурсултана Назарабаева, когда он был президентом республики, следует из данных "досье Пандоры", пишет газета Guardian, участвующая в международном проекте.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
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Айткен - бывший член парламента и кабинета министров Великобритании. Его политическая карьера драматически завершилась в 1996 году, когда он в суде соврал о том, кто оплачивал его проживание в гостинице Ritz Hotel в Париже (тогда это был сын короля Саудовской Аравии). За публикацию об этом Айткен подал в суд на газету Guardian, однако получил тюремный срок за дачу ложных показаний. Несмотря на это Айткен по-прежнему остается влиятельной публичной фигурой. После ухода из большой политики он занялся изучением биографий знаковых фигур в мировой истории.
"В апреле 2010 года Джонатан Айткен полетел в Вашингтон на презентацию своей новой книги – хвалебной биографии президента Казахстана Нурсултана Назарбаева… В своей речи он забыл упомянуть один важный момент: пиар-компания, которая работала на правительство Казахстана, тайно заказала и заплатила за книгу. Согласно данным из "досье Пандоры", Айткен получил 166 тысяч фунтов за свои литературные труды", - пишет газета.
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Авторы расследования утверждают, что деньги были переведены компанией WorldPR, базирующейся в Гонконге и зарегистрированной в Панаме, через Гонконг и Британские Виргинские острова в компанию Айткена Aitken Consultancy & Research Services Limited. Согласно данным "досье Пандоры", компания также оплатила поездку Айткена на презентацию книги в Вашингтон, где он жил в гостинице Capital Hilton в двух кварталах от Белого дома.
Ранее Айткен заявлял, что не получал от правительства Казахстана денег за написание книги.
 
В миреКазахстанНурсултан Назарбаев
 
 
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