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Россиянам объяснили необходимость платить налог с поступлений на карту

Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту - РИА Новости, 06.10.2021

Россиянам объяснили необходимость платить налог с поступлений на карту

Поступление на карту любого профессионального дохода, кроме заработной платы, с которой работодатель уже оплатил НДФЛ, а также лотерейный выигрыш или доходы от... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T03:18

2021-10-06T03:18

2021-10-06T03:18

экономика

доходы

налоги

россия

павел уткин

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Поступление на карту любого профессионального дохода, кроме заработной платы, с которой работодатель уже оплатил НДФЛ, а также лотерейный выигрыш или доходы от сдачи в аренду квартиры, облагается налогом, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.По мнению юриста, в случае сдачи квартиры в аренду лучше и проще зарегистрироваться в качестве самозанятого и платить 4% с арендной платы.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, доходы, налоги, россия, павел уткин