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Россиянам объяснили необходимость платить налог с поступлений на карту
Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту - РИА Новости, 06.10.2021
Россиянам объяснили необходимость платить налог с поступлений на карту
Поступление на карту любого профессионального дохода, кроме заработной платы, с которой работодатель уже оплатил НДФЛ, а также лотерейный выигрыш или доходы от... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T03:18
2021-10-06T03:18
2021-10-06T03:18
экономика
доходы
налоги
россия
павел уткин
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Поступление на карту любого профессионального дохода, кроме заработной платы, с которой работодатель уже оплатил НДФЛ, а также лотерейный выигрыш или доходы от сдачи в аренду квартиры, облагается налогом, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.По мнению юриста, в случае сдачи квартиры в аренду лучше и проще зарегистрироваться в качестве самозанятого и платить 4% с арендной платы.
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экономика, доходы, налоги, россия, павел уткин
Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
Юрист Уткин сообщил, что с ряда перечислений на банковскую карту нужно платить налог