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Россиянам объяснили необходимость платить налог с поступлений на карту
Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту - РИА Новости, 06.10.2021
Россиянам объяснили необходимость платить налог с поступлений на карту
Поступление на карту любого профессионального дохода, кроме заработной платы, с которой работодатель уже оплатил НДФЛ, а также лотерейный выигрыш или доходы от... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T03:18
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экономика
доходы
налоги
россия
павел уткин
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Поступление на карту любого профессионального дохода, кроме заработной платы, с которой работодатель уже оплатил НДФЛ, а также лотерейный выигрыш или доходы от сдачи в аренду квартиры, облагается налогом, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.По мнению юриста, в случае сдачи квартиры в аренду лучше и проще зарегистрироваться в качестве самозанятого и платить 4% с арендной платы.
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экономика, доходы, налоги, россия, павел уткин
03:18 06.10.2021
 
Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту

Юрист Уткин сообщил, что с ряда перечислений на банковскую карту нужно платить налог

© Depositphotos / Andrey ArkushaБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Depositphotos / Andrey Arkusha
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Поступление на карту любого профессионального дохода, кроме заработной платы, с которой работодатель уже оплатил НДФЛ, а также лотерейный выигрыш или доходы от сдачи в аренду квартиры, облагается налогом, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.
По мнению юриста, в случае сдачи квартиры в аренду лучше и проще зарегистрироваться в качестве самозанятого и платить 4% с арендной платы.
"Что касается выигрышей в лотерее, в букмекерских конторах, то здесь есть "окно" в 4 тысячи рублей. То есть если выигрыш составил 10 тысяч, то налог будет платиться только с 6 тысяч рублей. При любом раскладе — это 13%. Если речь идет о выигрыше в рекламной акции, то здесь налог составит 35%, но в общей сложности он может превысить и 50%", — объяснил Уткин.
 
ЭкономикаДоходыНалогиРоссияПавел Уткин
 
 
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