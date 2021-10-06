https://ria.ru/20211006/mozheyko-1753311830.html

В Кремле прокомментировали задержание Можейко

В Кремле прокомментировали задержание Можейко - РИА Новости, 06.10.2021

В Кремле прокомментировали задержание Можейко

Кремль не может подтвердить, что корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко был задержан в Минске, так как не располагает такими данными,... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T12:38

2021-10-06T12:38

2021-10-06T12:47

белоруссия

геннадий можейко

в мире

минск

москва

дмитрий песков

владимир сунгоркин

комсомольская правда (издательство)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Кремль не может подтвердить, что корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко был задержан в Минске, так как не располагает такими данными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, мы действительно не можем, мы просто не знаем, где и кем он был задержан. Мы такой информацией не располагаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, могут ли в Кремле подтвердить информацию МВД Белоруссии, что Можейко был задержан в Минске.Песков добавил, что также не знает, было ли намерение у журналиста чрез РФ въехать в третью страну, но российская сторона якобы это не позволила. "Не знаю, если вы хотите как-то это понять, то, наверно, нужно обращаться в наши пограничные службы и так далее", - ответил он.Ранее МВД Белоруссии сообщило, что белорус Можейко был задержан 1 октября в республике в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным МВД, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно. Мужчине было предписано покинуть Россию, что он и сделал в установленном порядке. Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина был переведен в СИЗО в Жодино (Минская область).Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин ранее сообщил РИА Новости, что Можейко задерживали в Москве, он попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание Можейко, заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с его рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет. При этом он указал, что РФ не может защищать интересы Можейко с юридической точки зрения, поскольку он гражданин Белоруссии."Мы не имеем никаких юридических оснований заниматься защитой интересов этого журналиста, потому что он является гражданином Белоруссии, и мы никоим образом не имеем права вмешиваться в его отношения с белорусскими властями", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь российского лидера добавил, что если это задержание связано с журналисткой деятельностью, то здесь "мы можем выразить сожаление, это нормально". "Но де-юре каким-то образом защищать его интересы мы не можем", - пояснил он.

https://ria.ru/20211004/belorussiya-1753037780.html

https://ria.ru/20211005/predstavitelstvo-1753258437.html

https://ria.ru/20211001/kp-1752641548.html

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белоруссия, геннадий можейко, в мире, минск, москва, дмитрий песков, владимир сунгоркин, комсомольская правда (издательство), россия