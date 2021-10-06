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В Молдавии заявили о нехватке газа из России
В Молдавии заявили о нехватке газа из России - РИА Новости, 06.10.2021
В Молдавии заявили о нехватке газа из России
Потребление газа в Молдавии сейчас превышает поставки топлива из России, поэтому "Молдовагаз" просит потребителей уменьшить расход газа, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:53
2021-10-06T15:07
молдовагаз
россия
в мире
молдавия
газпром
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КИШИНЕВ, 6 окт - РИА Новости. Потребление газа в Молдавии сейчас превышает поставки топлива из России, поэтому "Молдовагаз" просит потребителей уменьшить расход газа, сообщает пресс-служба компании "Молдовагаз".Срок действия льготного газового контракта для Молдавии истекал 30 сентября, вице-премьер Андрей Спыну сообщил 1 октября, что контракт был продлен на месяц, переговоры о заключении долгосрочного соглашения продолжаются. Цена на газ для республики выросла до 790 долларов за тысячу кубометров, при этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет 200 долларов."Фактически, на октябрь месяц текущего года для потребителей правобережья Днестра законтрактовано 54 миллиона кубометров природного газа, или 67% из необходимых 80 миллионов кубометров. Как следствие, начиная с 1 октября фактическое суточное потребление природного газа в стране начало превышать поставляемый объем ПАО "Газпром". "Молдовагаз" в качестве поставщика газа обратилось к своим потребителям с просьбой уменьшить расход газа ", - говорится в сообщении компании.Эта ситуация возникла из-за того, что договор с "Газпромом" об условиях поставки природного газа в Молдавию был продлен в последний день сентября, за несколько часов до его истечения. Таким образом у "Газпрома" не было юридической базы для организации бронирования необходимых мощностей для транспортировки природного газа через ГТС Украины для потребителей из Молдавии на октябрь. Сейчас нехватку импорта газа пытаются компенсировать за счет запаса газа магистральных газопроводов Молдавии, это приводит к падению давления в газотранспортной системе.Частным потребителям и предприятиям термоэнергокомплекса страны рекомендовано временно перейти на альтернативные источники топлива."АО "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом" о повышении объема поставок газа и резервирования мощностей до нужного объема ежемесячного потребления, с целью обеспечить необходимые параметры качества поставляемого газа", - добавили в компании.Летом 2020 года "Молдавагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.
https://ria.ru/20201130/dolg-1587030761.html
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молдовагаз, россия, в мире, молдавия, газпром
14:53 06.10.2021 (обновлено: 15:07 06.10.2021)
 
В Молдавии заявили о нехватке газа из России

Компания "Молдовагаз" сообщила о нехватке газа из России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИШИНЕВ, 6 окт - РИА Новости. Потребление газа в Молдавии сейчас превышает поставки топлива из России, поэтому "Молдовагаз" просит потребителей уменьшить расход газа, сообщает пресс-служба компании "Молдовагаз".
Срок действия льготного газового контракта для Молдавии истекал 30 сентября, вице-премьер Андрей Спыну сообщил 1 октября, что контракт был продлен на месяц, переговоры о заключении долгосрочного соглашения продолжаются. Цена на газ для республики выросла до 790 долларов за тысячу кубометров, при этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет 200 долларов.
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"Фактически, на октябрь месяц текущего года для потребителей правобережья Днестра законтрактовано 54 миллиона кубометров природного газа, или 67% из необходимых 80 миллионов кубометров. Как следствие, начиная с 1 октября фактическое суточное потребление природного газа в стране начало превышать поставляемый объем ПАО "Газпром". "Молдовагаз" в качестве поставщика газа обратилось к своим потребителям с просьбой уменьшить расход газа ", - говорится в сообщении компании.
Эта ситуация возникла из-за того, что договор с "Газпромом" об условиях поставки природного газа в Молдавию был продлен в последний день сентября, за несколько часов до его истечения. Таким образом у "Газпрома" не было юридической базы для организации бронирования необходимых мощностей для транспортировки природного газа через ГТС Украины для потребителей из Молдавии на октябрь. Сейчас нехватку импорта газа пытаются компенсировать за счет запаса газа магистральных газопроводов Молдавии, это приводит к падению давления в газотранспортной системе.
Частным потребителям и предприятиям термоэнергокомплекса страны рекомендовано временно перейти на альтернативные источники топлива.
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"АО "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом" о повышении объема поставок газа и резервирования мощностей до нужного объема ежемесячного потребления, с целью обеспечить необходимые параметры качества поставляемого газа", - добавили в компании.
Летом 2020 года "Молдавагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.
 
МолдовагазРоссияВ миреМолдавияГазпром
 
 
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