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В России предложили учредить федерацию спортивного программирования
В России предложили учредить федерацию спортивного программирования - РИА Новости, 06.10.2021
В России предложили учредить федерацию спортивного программирования
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом фонда ICPC (международного студенческого чемпионата мира по программированию) Уильямом Паучером... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T22:27
2021-10-06T22:27
общество
санкт-петербург
москва
высшая школа экономики (вшэ)
нижегородский государственный университет
михаил мишустин
санкт-петербургский университет информационных технологий
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом фонда ICPC (международного студенческого чемпионата мира по программированию) Уильямом Паучером предложил учредить федерацию спортивного программирования и создать на ее базе глобальную профессиональную лигу.На международном студенческом чемпионате мира по программированию (ICPC), который в этом году проходил в Москве, команда Нижегородского государственного университета стала обладателем кубка и золотой медали, золото также получили команды из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге и МФТИ. Бронзовую медаль получила команда ВШЭ."Это уже не просто развлечение, а настоящий спорт. Россия как страна-хозяйка чемпионата хотела бы выдвинуть инициативу, которая поддержит эту атмосферу. Мы предлагаем учредить федерацию спортивного программирования и на ее базе организовать глобальную профессиональную лигу". - сказал Мишустин на встрече.По его словам, в рамках лиги можно было бы проводить состязания уже профессиональных лучших программистов и команд IT-компаний со всего мира, а студенты-финалисты могли бы продолжить участвовать в соревнованиях, используя их в том числе и для повышения собственной эффективности."Предварительную работу по этому вопросу готово выполнит наше министерство цифрового развития, и, возможно, мы можем сделать на одной из международных площадок презентацию, предоставить преимущества будущей глобальной профессиональной лиги по спортивному программированию, и рассчитывали бы на вашу поддержку", - добавил Мишустин.В свою очередь Паучер поблагодарил российского премьера за организацию чемпионата на высоком уровне. По его словам, это был лучший финал при самой сложной организации. "Мы рождены, чтобы соревноваться друг с другом, и когда мы соревнуемся, это повышает нашу мотивацию, наш потенциал", - добавил он, отметив усилия российских властей в развитии программирования.ICPC проводится с 1977 года, это самые престижные командные соревнования в этой сфере в мире. Миссия чемпионата - создание возможности для профессионального общения студентов IT-специальностей университетов разных стран мира, привлечение внимания научных, деловых кругов и IT-индустрии к новому поколению профессионалов в области программирования.
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общество, санкт-петербург, москва, высшая школа экономики (вшэ), нижегородский государственный университет, михаил мишустин, санкт-петербургский университет информационных технологий, россия
22:27 06.10.2021
 
В России предложили учредить федерацию спортивного программирования

Мишустин: Россия предлагает учредить федерацию спортивного программирования

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с российскими финалистами Международного студенческого ЧМ по программированию
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с российскими финалистами Международного студенческого ЧМ по программированию - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом фонда ICPC (международного студенческого чемпионата мира по программированию) Уильямом Паучером предложил учредить федерацию спортивного программирования и создать на ее базе глобальную профессиональную лигу.
На международном студенческом чемпионате мира по программированию (ICPC), который в этом году проходил в Москве, команда Нижегородского государственного университета стала обладателем кубка и золотой медали, золото также получили команды из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге и МФТИ. Бронзовую медаль получила команда ВШЭ.
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"Это уже не просто развлечение, а настоящий спорт. Россия как страна-хозяйка чемпионата хотела бы выдвинуть инициативу, которая поддержит эту атмосферу. Мы предлагаем учредить федерацию спортивного программирования и на ее базе организовать глобальную профессиональную лигу". - сказал Мишустин на встрече.
По его словам, в рамках лиги можно было бы проводить состязания уже профессиональных лучших программистов и команд IT-компаний со всего мира, а студенты-финалисты могли бы продолжить участвовать в соревнованиях, используя их в том числе и для повышения собственной эффективности.
"Предварительную работу по этому вопросу готово выполнит наше министерство цифрового развития, и, возможно, мы можем сделать на одной из международных площадок презентацию, предоставить преимущества будущей глобальной профессиональной лиги по спортивному программированию, и рассчитывали бы на вашу поддержку", - добавил Мишустин.
В свою очередь Паучер поблагодарил российского премьера за организацию чемпионата на высоком уровне. По его словам, это был лучший финал при самой сложной организации. "Мы рождены, чтобы соревноваться друг с другом, и когда мы соревнуемся, это повышает нашу мотивацию, наш потенциал", - добавил он, отметив усилия российских властей в развитии программирования.
ICPC проводится с 1977 года, это самые престижные командные соревнования в этой сфере в мире. Миссия чемпионата - создание возможности для профессионального общения студентов IT-специальностей университетов разных стран мира, привлечение внимания научных, деловых кругов и IT-индустрии к новому поколению профессионалов в области программирования.
 
ОбществоСанкт-ПетербургМоскваВысшая школа экономики (ВШЭ)Нижегородский государственный университетМихаил МишустинСанкт-Петербургский университет информационных технологийРоссия
 
 
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