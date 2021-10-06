23:45 06.10.2021 (обновлено: 23:55 06.10.2021)
Россия отметила прагматичный подход США в диалоге по стратстабильности
МИД: Россия отметила прагматичный подход США в диалоге по стратстабильности
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
ООН, 6 окт – РИА Новости. Россия отмечает прагматичный подход новой администрации США в вопросе диалога по стратегической стабильности, говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое зачитали на заседании Первого комитета ГА ООН.
"РФ в полной мере осознает свою ответственность за поддержание глобальной и региональной стабильности и проводит курс на сохранение мира. Предлагаем конкретные политико-дипломатические меры, направленные на сохранение и укрепление архитектуры контроля над вооружениями", - отмечает Ермаков.
30 сентября, 19:13Рябков заявил о прогрессе в переговорах с США по стратстабильности
По его словам, Москва "отмечает проявление здравого прагматизма со стороны новой американской администрации". Он напомнил, что России и США удалось совместно прийти к некоторым важным и конструктивным решениям – на пять лет продлен договор СНВ-3.
Россия рассчитывает на конструктивную работу с США в сфере диалога по стратегической стабильности, говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое зачитали на заседании Первого комитета ГА ООН.
29 сентября, 11:51Россия обратилась к США из-за создания альянса AUKUS
"По договоренности президентов России и США инициирован комплексный диалог по стратегической стабильности. Его ключевая задача – заложить основу будущего контроля над вооружениями. Рассчитываем на конструктивную совместную работу по поиску точек соприкосновения в целях сближения позиций на основе взаимного учета интересов", - отмечает Ермаков.
"На российско-американском саммите 16 июня в Женеве стороны переподтвердили приверженность постулату о недопустимости ядерной войны, к чему мы призвали уже давно", - зачитал представитель российской делегации.