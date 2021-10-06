https://ria.ru/20211006/mid-1753435520.html

Россия отметила прагматичный подход США в диалоге по стратстабильности

Россия отметила прагматичный подход США в диалоге по стратстабильности - РИА Новости, 06.10.2021

Россия отметила прагматичный подход США в диалоге по стратстабильности

Россия отмечает прагматичный подход новой администрации США в вопросе диалога по стратегической стабильности, говорится в заявлении директора департамента по... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T23:45

2021-10-06T23:45

2021-10-06T23:55

в мире

сша

оон

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737178294_0:172:3335:2048_1920x0_80_0_0_ada0948c1b8da986b8267f42def8a136.jpg

ООН, 6 окт – РИА Новости. Россия отмечает прагматичный подход новой администрации США в вопросе диалога по стратегической стабильности, говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое зачитали на заседании Первого комитета ГА ООН."РФ в полной мере осознает свою ответственность за поддержание глобальной и региональной стабильности и проводит курс на сохранение мира. Предлагаем конкретные политико-дипломатические меры, направленные на сохранение и укрепление архитектуры контроля над вооружениями", - отмечает Ермаков.По его словам, Москва "отмечает проявление здравого прагматизма со стороны новой американской администрации". Он напомнил, что России и США удалось совместно прийти к некоторым важным и конструктивным решениям – на пять лет продлен договор СНВ-3.Россия рассчитывает на конструктивную работу с США в сфере диалога по стратегической стабильности, говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое зачитали на заседании Первого комитета ГА ООН."По договоренности президентов России и США инициирован комплексный диалог по стратегической стабильности. Его ключевая задача – заложить основу будущего контроля над вооружениями. Рассчитываем на конструктивную совместную работу по поиску точек соприкосновения в целях сближения позиций на основе взаимного учета интересов", - отмечает Ермаков."На российско-американском саммите 16 июня в Женеве стороны переподтвердили приверженность постулату о недопустимости ядерной войны, к чему мы призвали уже давно", - зачитал представитель российской делегации.

https://ria.ru/20210930/progress-1752559068.html

https://ria.ru/20210929/aukus-1752279159.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, москва, россия