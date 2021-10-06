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Дагестанец, жестко избивший москвича в метро, попытался сбежать
Задержание подозреваемых в избиении пассажира в метро попало на видео - РИА Новости, 07.10.2021
Дагестанец, жестко избивший москвича в метро, попытался сбежать
МВД опубликовало видео задержания трех мужчин, которых подозревают в избиении пассажира в московском метро. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-06T21:24
2021-10-07T01:36
происшествия
общество
москва
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
россия
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. МВД опубликовало видео задержания трех мужчин, которых подозревают в избиении пассажира в московском метро.На первых кадрах нападавшие спешно покинули станцию. Затем на улице их останавливают полицейские и надевают наручники. Один из молодых людей пытался сопротивляться, но ему заломили руку и уложили на асфальт.Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии между "Измайловской" и "Первомайской". На видео, появившемся в соцсетях, видно, как три человека бьют ногами лежащего на полу, у него идет кровь. Очевидцы утверждают, что мужчина заступился за девушку.Пострадавшего доставили в больницу, у него переломы лицевой кости и носа, а также ушибы.Задержанные — уроженцы Дагестана, которые приехали в Москву работать: Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, двое из них ранее судимы за кражу, один — по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Собеседник агентства уточнил, что в момент нападения они были пьяны.Уголовное дело открыли по статье "Хулиганство", но обвинение могут переквалифицировать в "Покушение на убийство". СК по Москве запросил это дело у прокуратуры.Черемушкинский районный суд арестовал всех нападавших.
https://ria.ru/20210709/draka-1740480525.html
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Задержание избивших мужчину в московском метро
А вот так задерживали троих дагестанцев, избивших мужчину в московском метро.
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происшествия, общество, москва, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия
21:24 06.10.2021 (обновлено: 01:36 07.10.2021)
 
Задержание подозреваемых в избиении пассажира в метро попало на видео

МВД опубликовало видео задержания трех мужчин за избиение пассажира в московском метро

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. МВД опубликовало видео задержания трех мужчин, которых подозревают в избиении пассажира в московском метро.
На первых кадрах нападавшие спешно покинули станцию. Затем на улице их останавливают полицейские и надевают наручники. Один из молодых людей пытался сопротивляться, но ему заломили руку и уложили на асфальт.
Кадр из видео, на котором таксисты избивают пассажира
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Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии между "Измайловской" и "Первомайской". На видео, появившемся в соцсетях, видно, как три человека бьют ногами лежащего на полу, у него идет кровь. Очевидцы утверждают, что мужчина заступился за девушку.
Пострадавшего доставили в больницу, у него переломы лицевой кости и носа, а также ушибы.
Задержанные — уроженцы Дагестана, которые приехали в Москву работать: Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, двое из них ранее судимы за кражу, один — по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Собеседник агентства уточнил, что в момент нападения они были пьяны.
Уголовное дело открыли по статье "Хулиганство", но обвинение могут переквалифицировать в "Покушение на убийство". СК по Москве запросил это дело у прокуратуры.
Черемушкинский районный суд арестовал всех нападавших.
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