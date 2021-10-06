https://ria.ru/20211006/metro-1753424832.html

Дагестанец, жестко избивший москвича в метро, попытался сбежать

Задержание подозреваемых в избиении пассажира в метро попало на видео - РИА Новости, 07.10.2021

Дагестанец, жестко избивший москвича в метро, попытался сбежать

МВД опубликовало видео задержания трех мужчин, которых подозревают в избиении пассажира в московском метро. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-06T21:24

2021-10-06T21:24

2021-10-07T01:36

происшествия

общество

москва

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. МВД опубликовало видео задержания трех мужчин, которых подозревают в избиении пассажира в московском метро.На первых кадрах нападавшие спешно покинули станцию. Затем на улице их останавливают полицейские и надевают наручники. Один из молодых людей пытался сопротивляться, но ему заломили руку и уложили на асфальт.Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии между "Измайловской" и "Первомайской". На видео, появившемся в соцсетях, видно, как три человека бьют ногами лежащего на полу, у него идет кровь. Очевидцы утверждают, что мужчина заступился за девушку.Пострадавшего доставили в больницу, у него переломы лицевой кости и носа, а также ушибы.Задержанные — уроженцы Дагестана, которые приехали в Москву работать: Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, двое из них ранее судимы за кражу, один — по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Собеседник агентства уточнил, что в момент нападения они были пьяны.Уголовное дело открыли по статье "Хулиганство", но обвинение могут переквалифицировать в "Покушение на убийство". СК по Москве запросил это дело у прокуратуры.Черемушкинский районный суд арестовал всех нападавших.

https://ria.ru/20210709/draka-1740480525.html

https://ria.ru/20210706/ubiystvo-1739996356.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание избивших мужчину в московском метро А вот так задерживали троих дагестанцев, избивших мужчину в московском метро. 2021-10-06T21:24 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, москва, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия