https://ria.ru/20211006/melnik-1753269173.html

Украина надавила на "темное прошлое" Германии

Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС - РИА Новости, 06.10.2021

Украина надавила на "темное прошлое" Германии

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью RND выступил с критикой политики Германии в сфере исторической памяти, заявив о том, что из-за "темных страниц РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T03:22

2021-10-06T03:22

2021-10-06T04:53

в мире

украина

германия

нато

андрей мельник

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/129110/32/1291103225_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f6dec455142e6dc0ab2e083ee9d8833.jpg

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью RND выступил с критикой политики Германии в сфере исторической памяти, заявив о том, что из-за "темных страниц прошлого" Берлин должен поспособствовать вступлению страны в ЕС и НАТО.Дипломат назвал участие президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Бабьем Яру хорошим жестом. "Однако это только первый шаг на очень долгом пути к историческому примирению между Украиной и Германией", - подчеркнул посол.По его словам, Украина входит в число стран, наиболее пострадавших от преступлений нацистов. При этом Мельник выразил мнение, что Украина "все еще почти полностью отсутствует в топографии немецкой памяти". "Наши огромные жертвы по-прежнему игнорируются немецкой политикой и общественностью", - заявил он.Поэтому неудивительно, что из-за текущей "разделенной" исторической политики Германии в украинском обществе растет сильное чувство несправедливости, считает он. Также дипломат напомнил о недавнем опросе общественного мнения, согласно которому 61% украинцев высказались за требование репараций от Германии за совершенные военные преступления."Люди в Киеве справедливо ожидают от немецкой политики, что, наконец, будут сделаны правильные выводы из этих темных страниц прошлого и Украину интегрируют как в ЕС, так и в НАТО", - добавил посол.Мельник регулярно выступает с сомнительными требованиями и заявлениями в отношении Германии. Так, в марте дипломат возложил на Берлин задачу "возвращения" Крыма под контроль Киева, объяснив это "колониальным прошлым" ФРГ. Также посол требовал от Германии помочь в модернизации украинской армии и называл вступление Украины в НАТО гарантией для страны после запуска газопровода "Северный поток — 2".В сентябре 1941 года по Бабьем Яру расстреляли почти 34 тысячи киевских евреев. Бабий Яр стал символом Холокоста в Восточной Европе. Это едва ли не самый массовый единовременный расстрел времен Второй мировой войны. С 1941 по 1943 годы нацисты расстреляли в Бабьем Яру в Киеве от 70 до 100 тысяч человек, убив почти все еврейское население города. Также в Бабьем Яру были убиты люди ромской национальности, украинцы, русские военнопленные, пациенты психиатрической больницы.

https://ria.ru/20210608/posol-1736080668.html

https://ria.ru/20210917/ukraina-1750601813.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, германия, нато, андрей мельник, северный поток — 2