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Украина надавила на "темное прошлое" Германии
Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС - РИА Новости, 06.10.2021
Украина надавила на "темное прошлое" Германии
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью RND выступил с критикой политики Германии в сфере исторической памяти, заявив о том, что из-за "темных страниц РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T03:22
2021-10-06T04:53
в мире
украина
германия
нато
андрей мельник
северный поток — 2
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью RND выступил с критикой политики Германии в сфере исторической памяти, заявив о том, что из-за "темных страниц прошлого" Берлин должен поспособствовать вступлению страны в ЕС и НАТО.Дипломат назвал участие президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Бабьем Яру хорошим жестом. "Однако это только первый шаг на очень долгом пути к историческому примирению между Украиной и Германией", - подчеркнул посол.По его словам, Украина входит в число стран, наиболее пострадавших от преступлений нацистов. При этом Мельник выразил мнение, что Украина "все еще почти полностью отсутствует в топографии немецкой памяти". "Наши огромные жертвы по-прежнему игнорируются немецкой политикой и общественностью", - заявил он.Поэтому неудивительно, что из-за текущей "разделенной" исторической политики Германии в украинском обществе растет сильное чувство несправедливости, считает он. Также дипломат напомнил о недавнем опросе общественного мнения, согласно которому 61% украинцев высказались за требование репараций от Германии за совершенные военные преступления."Люди в Киеве справедливо ожидают от немецкой политики, что, наконец, будут сделаны правильные выводы из этих темных страниц прошлого и Украину интегрируют как в ЕС, так и в НАТО", - добавил посол.Мельник регулярно выступает с сомнительными требованиями и заявлениями в отношении Германии. Так, в марте дипломат возложил на Берлин задачу "возвращения" Крыма под контроль Киева, объяснив это "колониальным прошлым" ФРГ. Также посол требовал от Германии помочь в модернизации украинской армии и называл вступление Украины в НАТО гарантией для страны после запуска газопровода "Северный поток — 2".В сентябре 1941 года по Бабьем Яру расстреляли почти 34 тысячи киевских евреев. Бабий Яр стал символом Холокоста в Восточной Европе. Это едва ли не самый массовый единовременный расстрел времен Второй мировой войны. С 1941 по 1943 годы нацисты расстреляли в Бабьем Яру в Киеве от 70 до 100 тысяч человек, убив почти все еврейское население города. Также в Бабьем Яру были убиты люди ромской национальности, украинцы, русские военнопленные, пациенты психиатрической больницы.
https://ria.ru/20210608/posol-1736080668.html
https://ria.ru/20210917/ukraina-1750601813.html
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в мире, украина, германия, нато, андрей мельник, северный поток — 2
03:22 06.10.2021 (обновлено: 04:53 06.10.2021)
 
Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС

Посол Украины Мельник потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС

© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Михаил Маркив
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью RND выступил с критикой политики Германии в сфере исторической памяти, заявив о том, что из-за "темных страниц прошлого" Берлин должен поспособствовать вступлению страны в ЕС и НАТО.
Дипломат назвал участие президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Бабьем Яру хорошим жестом. "Однако это только первый шаг на очень долгом пути к историческому примирению между Украиной и Германией", - подчеркнул посол.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 06:03
Посла Украины возмутила политика Германии
По его словам, Украина входит в число стран, наиболее пострадавших от преступлений нацистов. При этом Мельник выразил мнение, что Украина "все еще почти полностью отсутствует в топографии немецкой памяти". "Наши огромные жертвы по-прежнему игнорируются немецкой политикой и общественностью", - заявил он.
Поэтому неудивительно, что из-за текущей "разделенной" исторической политики Германии в украинском обществе растет сильное чувство несправедливости, считает он. Также дипломат напомнил о недавнем опросе общественного мнения, согласно которому 61% украинцев высказались за требование репараций от Германии за совершенные военные преступления.
"Люди в Киеве справедливо ожидают от немецкой политики, что, наконец, будут сделаны правильные выводы из этих темных страниц прошлого и Украину интегрируют как в ЕС, так и в НАТО", - добавил посол.
Мельник регулярно выступает с сомнительными требованиями и заявлениями в отношении Германии. Так, в марте дипломат возложил на Берлин задачу "возвращения" Крыма под контроль Киева, объяснив это "колониальным прошлым" ФРГ. Также посол требовал от Германии помочь в модернизации украинской армии и называл вступление Украины в НАТО гарантией для страны после запуска газопровода "Северный поток — 2".
В сентябре 1941 года по Бабьем Яру расстреляли почти 34 тысячи киевских евреев. Бабий Яр стал символом Холокоста в Восточной Европе. Это едва ли не самый массовый единовременный расстрел времен Второй мировой войны. С 1941 по 1943 годы нацисты расстреляли в Бабьем Яру в Киеве от 70 до 100 тысяч человек, убив почти все еврейское население города. Также в Бабьем Яру были убиты люди ромской национальности, украинцы, русские военнопленные, пациенты психиатрической больницы.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 19:15
В Британии рассказали о разочаровании Украины в Западе
 
В миреУкраинаГерманияНАТОАндрей МельникСеверный поток — 2
 
 
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