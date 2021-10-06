https://ria.ru/20211006/lokdaun-1753318253.html

Матвиенко ответила на вопрос об общефедеральном локдауне

Матвиенко ответила на вопрос об общефедеральном локдауне - РИА Новости, 06.10.2021

Матвиенко ответила на вопрос об общефедеральном локдауне

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в России не будет общефедерального локдауна в связи с коронавирусом. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T13:09

2021-10-06T13:09

2021-10-06T13:40

распространение коронавируса

валентина матвиенко

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в России не будет общефедерального локдауна в связи с коронавирусом."Уверена, что общефедерального локдауна не будет", - сказала спикер журналистам в среду, отметив, что в стране действуют меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции.При этом регионы вправе вводить свои ограничительные меры, напомнила она.

https://ria.ru/20211005/lokdaun-1753198757.html

россия

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2021

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валентина матвиенко, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии