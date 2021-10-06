https://ria.ru/20211006/liberaly-1753317015.html

Либералы допустили возможность создания правительства Германии с ХДС/ХСС

Либералы допустили возможность создания правительства Германии с ХДС/ХСС - РИА Новости, 06.10.2021

Либералы допустили возможность создания правительства Германии с ХДС/ХСС

Либералы не исключают возможность создания правительства ФРГ с консерваторами из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), заявил РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T13:00

2021-10-06T13:00

2021-10-06T13:00

в мире

германия

христианско-социальный союз

выборы в парламент германии

хдс/хсс

кристиан линднер

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БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Либералы не исключают возможность создания правительства ФРГ с консерваторами из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), заявил журналистам в Берлине председатель Свободной демократической партии Кристиан Линднер."Самые значительные содержательные пересечения у нас с блоком ХДС/ХСС, это подтвердилось и в ходе наших переговоров. Возможным с точки зрения содержания вариантом для нас остается коалиция "Ямайка" (по цветам флага Ямайки и брендовым цветам партий в ФРГ - коалиционное правительство при участии консервативного блока ХДС/ХСС)", - сказал Линднер, добавив, что и для партии "Союз 90/Зеленые" коалиция "Ямайка" остается вариантом"."В согласовании с "Зелеными" предложено, что мы уже завтра соберемся на трехсторонние переговоры (с Социал-демократической партией Германии - ред.), и это состоится", - заявил Линднер.В ФРГ 26 сентября прошли выборы в бундестаг, их выиграла Социал-демократическая партия. В настоящее время в стране проходят консультации между партиями о формировании будущего правительства.

https://ria.ru/20211003/germaniya-1752813411.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, христианско-социальный союз, выборы в парламент германии, хдс/хсс, кристиан линднер