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Либералы допустили возможность создания правительства Германии с ХДС/ХСС
Либералы допустили возможность создания правительства Германии с ХДС/ХСС - РИА Новости, 06.10.2021
Либералы допустили возможность создания правительства Германии с ХДС/ХСС
Либералы не исключают возможность создания правительства ФРГ с консерваторами из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), заявил РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T13:00
2021-10-06T13:00
в мире
германия
христианско-социальный союз
выборы в парламент германии
хдс/хсс
кристиан линднер
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БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Либералы не исключают возможность создания правительства ФРГ с консерваторами из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), заявил журналистам в Берлине председатель Свободной демократической партии Кристиан Линднер."Самые значительные содержательные пересечения у нас с блоком ХДС/ХСС, это подтвердилось и в ходе наших переговоров. Возможным с точки зрения содержания вариантом для нас остается коалиция "Ямайка" (по цветам флага Ямайки и брендовым цветам партий в ФРГ - коалиционное правительство при участии консервативного блока ХДС/ХСС)", - сказал Линднер, добавив, что и для партии "Союз 90/Зеленые" коалиция "Ямайка" остается вариантом"."В согласовании с "Зелеными" предложено, что мы уже завтра соберемся на трехсторонние переговоры (с Социал-демократической партией Германии - ред.), и это состоится", - заявил Линднер.В ФРГ 26 сентября прошли выборы в бундестаг, их выиграла Социал-демократическая партия. В настоящее время в стране проходят консультации между партиями о формировании будущего правительства.
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в мире, германия, христианско-социальный союз, выборы в парламент германии, хдс/хсс, кристиан линднер
13:00 06.10.2021
 
Либералы допустили возможность создания правительства Германии с ХДС/ХСС

Либералы допустили возможность создания правительства Германии с консерваторами из ХДС/ХСС

© AP Photo / Michael SohnЛидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер
Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AP Photo / Michael Sohn
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Либералы не исключают возможность создания правительства ФРГ с консерваторами из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), заявил журналистам в Берлине председатель Свободной демократической партии Кристиан Линднер.
"Самые значительные содержательные пересечения у нас с блоком ХДС/ХСС, это подтвердилось и в ходе наших переговоров. Возможным с точки зрения содержания вариантом для нас остается коалиция "Ямайка" (по цветам флага Ямайки и брендовым цветам партий в ФРГ - коалиционное правительство при участии консервативного блока ХДС/ХСС)", - сказал Линднер, добавив, что и для партии "Союз 90/Зеленые" коалиция "Ямайка" остается вариантом".
Избиратели стоят в очереди, что проголосовать на парламентских выборах в Германии - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 08:00
Провал выборов в столице ставит под сомнение результаты по всей стране
"В согласовании с "Зелеными" предложено, что мы уже завтра соберемся на трехсторонние переговоры (с Социал-демократической партией Германии - ред.), и это состоится", - заявил Линднер.
В ФРГ 26 сентября прошли выборы в бундестаг, их выиграла Социал-демократическая партия. В настоящее время в стране проходят консультации между партиями о формировании будущего правительства.
Игра на поражение: итоги выборов в бундестаг
© AP Photo / Lisa Leutner

После подсчета данных со всех округов выборы в бундестаг выигрывает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 25,7 процента голосов.

Реакция сторонников Социал-демократической партии после выборов в парламент Германии
1 из 14

После подсчета данных со всех округов выборы в бундестаг выигрывает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 25,7 процента голосов.

© AP Photo / Lisa Leutner
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц формально не является партийным главой, но послужной список и публичный образ сделали его лидером гонки. Эксперты сходятся во мнении, что у него больше всего шансов занять высокий пост.

Кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц выступает в штаб-квартире партии в Берлине после выборов в Бундестаг
2 из 14

Кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц формально не является партийным главой, но послужной список и публичный образ сделали его лидером гонки. Эксперты сходятся во мнении, что у него больше всего шансов занять высокий пост.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) показал на выборах худший результат в истории, оказавшись на втором месте менее чем с 25 процентами голосов.

Жители Берлина на лужайке на площади Республики перед зданием Будестага в день выборов в парламент Германии
3 из 14

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) показал на выборах худший результат в истории, оказавшись на втором месте менее чем с 25 процентами голосов.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© REUTERS / Michaela Rehle

Третье место занимают "Зеленые" с 14,8 процента, четвертое место — у Свободной демократической партии с 11,5 процента, "Альтернатива для Германии" — пятая (10,3 процента).

Мужчина в традиционном баварском костюме голосует на выборах в Бенедиктбойерн, Германия
4 из 14

Третье место занимают "Зеленые" с 14,8 процента, четвертое место — у Свободной демократической партии с 11,5 процента, "Альтернатива для Германии" — пятая (10,3 процента).

© REUTERS / Michaela Rehle
© AP Photo / Martin Meissner

По итогам выборов будет сформирована коалиция во главе с новым канцлером, после назначения которого Ангела Меркель покинет пост.

Канцлеру Ангеле Меркель преподносят традиционные имбирные пряники с надписью в преддверии всеобщих выборов в Германии в Аахене, Германия
5 из 14

По итогам выборов будет сформирована коалиция во главе с новым канцлером, после назначения которого Ангела Меркель покинет пост.

© AP Photo / Martin Meissner
© REUTERS / Arnd Wiegmann

"Левые" не преодолели пятипроцентный барьер по партийным спискам, но получили три прямых мандата.

Женщина в традиционном костюме голосует в Шварцвальде, Германия
6 из 14

"Левые" не преодолели пятипроцентный барьер по партийным спискам, но получили три прямых мандата.

© REUTERS / Arnd Wiegmann
© AP Photo / Michael Probst

Крупнейшая фракция будет у социал-демократов — 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" — из 118, "Свободных демократов" — из 92, "Альтернативы для Германии" — из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами.

Люди выстраиваются в очередь перед избирательным участком в районе Моабит в Берлине, Германия
7 из 14

Крупнейшая фракция будет у социал-демократов — 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" — из 118, "Свободных демократов" — из 92, "Альтернативы для Германии" — из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами.

© AP Photo / Michael Probst
© REUTERS / Pool/Thilo Schmuelge

Кандидат в канцлеры от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет признал, что партия показала неудовлетворительный результат, и заявил о готовности признать поражение.

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и главный кандидат в канцлера Армин Лашет и его жена Сюзанна Лашет голосуют на всеобщих выборах в Ахене, Германия
8 из 14

Кандидат в канцлеры от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет признал, что партия показала неудовлетворительный результат, и заявил о готовности признать поражение.

© REUTERS / Pool/Thilo Schmuelge
© REUTERS / Pool/Sebastian Gollnow

Число депутатов бундестага после состоявшихся 26 сентября выборов вырастет с 709 до 735, в парламенте будет представлено шесть партий.

Теледебаты после всеобщих выборов в Берлине, Германия
9 из 14

Число депутатов бундестага после состоявшихся 26 сентября выборов вырастет с 709 до 735, в парламенте будет представлено шесть партий.

© REUTERS / Pool/Sebastian Gollnow
© REUTERS / Christian Mang

Для парламентского большинства необходимо 368 депутатов. Партиям-победителям предстоят коалиционные переговоры.

Председатель партии зеленых, главный кандидат Анналена Баербок и со-лидер Роберт Хабек
10 из 14

Для парламентского большинства необходимо 368 депутатов. Партиям-победителям предстоят коалиционные переговоры.

© REUTERS / Christian Mang
© REUTERS / Christian Mang

Коалиции большинства могут сформировать: СДПГ с ХДС/ХСС (402 голосов), СДПГ с "Зелеными" и "Свободными демократами" (426 голосов), ХДС/ХСС с "Зелеными" и "Свободными демократами" (406 голосов).

Сторонники партии Зеленых после объявления результатов первого голосования на всеобщих выборах в Берлине, Германия
11 из 14

Коалиции большинства могут сформировать: СДПГ с ХДС/ХСС (402 голосов), СДПГ с "Зелеными" и "Свободными демократами" (426 голосов), ХДС/ХСС с "Зелеными" и "Свободными демократами" (406 голосов).

© REUTERS / Christian Mang
© AP Photo / Markus Schreiber

Коалиция левых партий, которая теоретически могла дать пространство для маневра СДПГ, практически невозможна — она набирает лишь 363 голоса и может стать правящей, только если ни один из кандидатов в канцлеры не получит большинства голосов.

Женщина голосует на избирательном участке в Берлине, Германия
12 из 14

Коалиция левых партий, которая теоретически могла дать пространство для маневра СДПГ, практически невозможна — она набирает лишь 363 голоса и может стать правящей, только если ни один из кандидатов в канцлеры не получит большинства голосов.

© AP Photo / Markus Schreiber
© REUTERS / Michaela Rehle

Формально ограничений по срокам формирования коалиции нет.

Разбор избирательных бюллетеней во время всеобщих выборов в Германии в Мюнхене, Германия
13 из 14

Формально ограничений по срокам формирования коалиции нет.

© REUTERS / Michaela Rehle
© AFP 2021 / John Macdougall

В 2017 году коалиционные переговоры затянулись на 171 день, что стало рекордом для Германии.

Сторонники и члены Христианско-демократического союза (ХДС) смотрят на результаты голосования в штаб-квартире Христианско-демократического союза в Берлине
14 из 14

В 2017 году коалиционные переговоры затянулись на 171 день, что стало рекордом для Германии.

© AFP 2021 / John Macdougall
1 из 14

После подсчета данных со всех округов выборы в бундестаг выигрывает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 25,7 процента голосов.

© AP Photo / Lisa Leutner
2 из 14

Кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц формально не является партийным главой, но послужной список и публичный образ сделали его лидером гонки. Эксперты сходятся во мнении, что у него больше всего шансов занять высокий пост.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
3 из 14

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) показал на выборах худший результат в истории, оказавшись на втором месте менее чем с 25 процентами голосов.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
4 из 14

Третье место занимают "Зеленые" с 14,8 процента, четвертое место — у Свободной демократической партии с 11,5 процента, "Альтернатива для Германии" — пятая (10,3 процента).

© REUTERS / Michaela Rehle
5 из 14

По итогам выборов будет сформирована коалиция во главе с новым канцлером, после назначения которого Ангела Меркель покинет пост.

© AP Photo / Martin Meissner
6 из 14

"Левые" не преодолели пятипроцентный барьер по партийным спискам, но получили три прямых мандата.

© REUTERS / Arnd Wiegmann
7 из 14

Крупнейшая фракция будет у социал-демократов — 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" — из 118, "Свободных демократов" — из 92, "Альтернативы для Германии" — из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами.

© AP Photo / Michael Probst
8 из 14

Кандидат в канцлеры от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет признал, что партия показала неудовлетворительный результат, и заявил о готовности признать поражение.

© REUTERS / Pool/Thilo Schmuelge
9 из 14

Число депутатов бундестага после состоявшихся 26 сентября выборов вырастет с 709 до 735, в парламенте будет представлено шесть партий.

© REUTERS / Pool/Sebastian Gollnow
10 из 14

Для парламентского большинства необходимо 368 депутатов. Партиям-победителям предстоят коалиционные переговоры.

© REUTERS / Christian Mang
11 из 14

Коалиции большинства могут сформировать: СДПГ с ХДС/ХСС (402 голосов), СДПГ с "Зелеными" и "Свободными демократами" (426 голосов), ХДС/ХСС с "Зелеными" и "Свободными демократами" (406 голосов).

© REUTERS / Christian Mang
12 из 14

Коалиция левых партий, которая теоретически могла дать пространство для маневра СДПГ, практически невозможна — она набирает лишь 363 голоса и может стать правящей, только если ни один из кандидатов в канцлеры не получит большинства голосов.

© AP Photo / Markus Schreiber
13 из 14

Формально ограничений по срокам формирования коалиции нет.

© REUTERS / Michaela Rehle
14 из 14

В 2017 году коалиционные переговоры затянулись на 171 день, что стало рекордом для Германии.

© AFP 2021 / John Macdougall
 
В миреГерманияХристианско-социальный союзВыборы в парламент ГерманииХДС/ХССКристиан Линднер
 
 
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