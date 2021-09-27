Игра на поражение: итоги выборов в бундестаг

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Коалиция левых партий, которая теоретически могла дать пространство для маневра СДПГ, практически невозможна — она набирает лишь 363 голоса и может стать правящей, только если ни один из кандидатов в канцлеры не получит большинства голосов.