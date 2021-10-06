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В Петербурге девушку обеспечили препаратом от СМА после подачи иска в суд
В Петербурге девушку обеспечили препаратом от СМА после подачи иска в суд - РИА Новости, 06.10.2021
В Петербурге девушку обеспечили препаратом от СМА после подачи иска в суд
Куйбышевский районный суд в Петербурге оставил без рассмотрения иск Евгении Тимофеевой к комитету по здравоохранению города об обеспечении лекарством... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T15:54
2021-10-06T15:54
санкт-петербург
здоровье - общество
спинраза
спинальная мышечная атрофия (сма)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Куйбышевский районный суд в Петербурге оставил без рассмотрения иск Евгении Тимофеевой к комитету по здравоохранению города об обеспечении лекарством "Спинраза", по информации ответчика, девушка обеспечена дорогостоящим препаратом, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Ранее Тимофеева просила Куйбышевский районный суд обязать комитет по здравоохранению обеспечить ее лекарственным препаратом "Спинраза" в необходимом объеме и дозировке. Как утверждала Тимофеева в иске, "Спинраза" необходима ей по жизненным показаниям. Дорогостоящий препарат зарегистрирован в РФ в 2019 году. Это первое дело в Петербурге об обеспечении этим лекарством гражданина старше 18 лет, отмечали в пресс-службе судов Петербурга.Четырнадцатого июля в ходе судебного заседания представитель комитета по здравоохранению города заявил, что они готовы обеспечить Тимофееву лекарством, но для этого нужно было пройти врачебную комиссию в поликлинике. Планировалось, что ее результаты будут предоставлены на следующем заседании суда 1 сентября. В назначенную дату Тимофеева в суд не явилась.Препарат "Спинраза" применяется при лечении спинальной мышечной атрофии, когда постепенно утрачиваются моторные функции. В России зарегистрированы два препарата для лечения болезни – "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. В других странах используется также препарат "Золгенсма".
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Взрослые пациенты со СМА бьются за лекарства
Взрослые пациенты с заболеванием спинальная мышечная атрофия (СМА) вынуждены выходить на пикеты, чтобы привлечь внимание властей к проблеме нехватки лекарств. Даниилу Максимову 19 лет - он снял ролик и организовал пикет у Министерства здравоохранения РФ, потому что его лекарства «Рисдиплам» хватит только до конца июля 2021 года. Для детей до 18 лет существует фонд «Круг добра», созданный по приказу президента Владимира Путина. Для взрослых закупку дорогих иностранных лекарств должны обеспечивать регионы. Но не во всех регионах люди со СМА могут гарантированно их получить. Многие из пациентов вынуждены подавать в суд.
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санкт-петербург, здоровье - общество, спинраза, спинальная мышечная атрофия (сма), видео
В Петербурге девушку обеспечили препаратом от СМА после подачи иска в суд
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Куйбышевский районный суд в Петербурге оставил без рассмотрения иск Евгении Тимофеевой к комитету по здравоохранению города об обеспечении лекарством "Спинраза", по информации ответчика, девушка обеспечена дорогостоящим препаратом, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
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15:54 06.10.2021
 
В Петербурге девушку обеспечили препаратом от СМА после подачи иска в суд

Девушку, подавшую иск к комитету здравоохранения Петербурга, обеспечили препаратом от СМА

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Куйбышевский районный суд в Петербурге оставил без рассмотрения иск Евгении Тимофеевой к комитету по здравоохранению города об обеспечении лекарством "Спинраза", по информации ответчика, девушка обеспечена дорогостоящим препаратом, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Суд оставил иск без рассмотрения в связи с повторной неявкой истца. Ответчик пояснил суду, что обеспечил Тимофееву лекарством, представив соответствующие документы", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
Ранее Тимофеева просила Куйбышевский районный суд обязать комитет по здравоохранению обеспечить ее лекарственным препаратом "Спинраза" в необходимом объеме и дозировке. Как утверждала Тимофеева в иске, "Спинраза" необходима ей по жизненным показаниям. Дорогостоящий препарат зарегистрирован в РФ в 2019 году. Это первое дело в Петербурге об обеспечении этим лекарством гражданина старше 18 лет, отмечали в пресс-службе судов Петербурга.
Четырнадцатого июля в ходе судебного заседания представитель комитета по здравоохранению города заявил, что они готовы обеспечить Тимофееву лекарством, но для этого нужно было пройти врачебную комиссию в поликлинике. Планировалось, что ее результаты будут предоставлены на следующем заседании суда 1 сентября. В назначенную дату Тимофеева в суд не явилась.
Препарат "Спинраза" применяется при лечении спинальной мышечной атрофии, когда постепенно утрачиваются моторные функции. В России зарегистрированы два препарата для лечения болезни – "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. В других странах используется также препарат "Золгенсма".
 
Санкт-ПетербургЗдоровье - ОбществоСпинразаСпинальная мышечная атрофия (СМА)
 
 
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