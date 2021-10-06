14:21 06.10.2021 (обновлено: 14:27 06.10.2021)
Лавров надеется на скорую ратификацию конвенции о правовом статусе Каспия
Лавров надеется, что Иран скоро ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на совместной пресс-конференции
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что иранский парламент в скором времени ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.
"Что касается Каспия и подготовки почвы для вмешательства в дела каспийского региона иностранных государств, мы сегодня неоднократно подчеркивали нашим собеседникам, нашим друзьям необходимость как можно скорее обеспечить вступление в силу конвенции о правовом статусе Каспия, которая прямо запрещает присутствие на Каспийском море военных сил любых некаспийских государств. Конвенция вступит в силу, как только поступит последняя ратификационная грамота", - сказал министр на пресс-конференции с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.
"Сейчас вопрос рассматривается в парламенте Исламской Республики Иран. Надеюсь, что решение о ратификации будет быстро принято, и тогда уже конвенция полноценно станет международно-правовым документом, обеспечивающим соответствующий режим на Каспии", - сказал Лавров.
Главы стран Каспийской пятерки в августе 2018 года подписали в казахстанском городе Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря - исторический для региона документ, работа над которым велась более 20 лет, с 1996 года. Подписи под конвенцией поставили президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Документ закрепляет за пятью государствами исключительные и совершенные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов.