https://ria.ru/20211006/lavrov-1753329910.html

Лавров надеется на скорую ратификацию конвенции о правовом статусе Каспия

Лавров надеется на скорую ратификацию конвенции о правовом статусе Каспия - РИА Новости, 06.10.2021

Лавров надеется на скорую ратификацию конвенции о правовом статусе Каспия

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что иранский парламент в скором времени ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T14:21

2021-10-06T14:21

2021-10-06T14:27

иран

мид ирана

сергей лавров

каспийское море

хосейн амир абдоллахиан

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что иранский парламент в скором времени ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспийского моря."Что касается Каспия и подготовки почвы для вмешательства в дела каспийского региона иностранных государств, мы сегодня неоднократно подчеркивали нашим собеседникам, нашим друзьям необходимость как можно скорее обеспечить вступление в силу конвенции о правовом статусе Каспия, которая прямо запрещает присутствие на Каспийском море военных сил любых некаспийских государств. Конвенция вступит в силу, как только поступит последняя ратификационная грамота", - сказал министр на пресс-конференции с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом."Сейчас вопрос рассматривается в парламенте Исламской Республики Иран. Надеюсь, что решение о ратификации будет быстро принято, и тогда уже конвенция полноценно станет международно-правовым документом, обеспечивающим соответствующий режим на Каспии", - сказал Лавров.Главы стран Каспийской пятерки в августе 2018 года подписали в казахстанском городе Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря - исторический для региона документ, работа над которым велась более 20 лет, с 1996 года. Подписи под конвенцией поставили президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Документ закрепляет за пятью государствами исключительные и совершенные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов.

https://ria.ru/20210831/ucheniya-1747948506.html

иран

каспийское море

россия

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иран, мид ирана, сергей лавров, каспийское море, хосейн амир абдоллахиан, россия