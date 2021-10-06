https://ria.ru/20211006/kryuchki-1753406782.html
Археологи нашли древнейшие на Земле рыболовные снасти
Археологи нашли древнейшие на Земле рыболовные снасти - РИА Новости, 06.10.2021
Археологи нашли древнейшие на Земле рыболовные снасти
На стоянке периода верхнего палеолита на севере Израиля ученые обнаружили множество приспособлений для ловли рыбы — костяных крючков, каменных грузил и остатков РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T21:00
2021-10-06T21:00
2021-10-06T21:00
наука
технологии
израиль
ближний восток
археология
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. На стоянке периода верхнего палеолита на севере Израиля ученые обнаружили множество приспособлений для ловли рыбы — костяных крючков, каменных грузил и остатков лески, которые использовали древние люди более 12 тысяч лет назад. Это крупнейшая в мире коллекция самой древней рыболовной техники. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.На верхнепалеолитической стоянке Дурейджат на реке Иордан в Северном Израиле археологи из Германии, Италии, США и Израиля обнаружили 19 костяных рыболовных крючков, а также шесть рифленых камешков, которые, по-видимому, использовались в качестве грузил.Ученым известно, что древний человек начал ловить и использовать в пищу рыбу очень рано, но технологии добычи обычно остаются неразгаданными, так как материалы, из которых изготавливали орудия лова, скорее всего, были сделаны из недолговечных материалов — дерева и растительных волокон. Находки в Израиле свидетельствуют о том, что более 12 тысяч лет назад древние обитатели Ближнего Востока уже использовали сложные приемы и инструменты рыбной ловли.Остатки растительных волокон на крючках и камнях-грузилах, по мнению авторов, указывают на использование лески, а большое разнообразие форм крючков, в том числе несколько вариантов расположения зазубрин и несколько способов прикрепления крючка к леске, говорят о том, что их использовали для ловли разных видов рыбы.Зазубрины на концах некоторых крючков, свидетельствующие об использовании приманок, вместе с большим разнообразием форм позволяют предположить, что люди того времени обладали глубокими знаниями о поведении и экологии рыб, считают ученые.Авторы отмечают, что появление более совершенных рыболовных снастей по времени совпадает с глубокими изменениями во всех сферах жизни. К этому времени жители Леванта накопили достаточно опыта и знаний для перехода от примитивной охоты и собирательства к регулярному сельскому хозяйству и добычи пищи более совершенными методами."Взгляд на рыболовные снасти из Дурейджат показывает, что все рыболовные методы и знания уже существовали около 13 тысяч лет назад. Помимо использования металла и пластика со времен натуфийской культуры, по сути, не изобрели ничего нового", — приводятся в пресс-релизе издательства слова руководителя исследования Антонеллы Педерньана (Antonella Pedergnana) из Центра археологических исследований и Музея эволюции поведения человека в Майнце в Германии."Находки подчеркивают, насколько важными были водные ресурсы для возникновения оседлости и неолитического образа жизни в Леванте", — заключает ученый.
https://ria.ru/20210928/tikal-1752150838.html
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технологии, израиль, ближний восток, археология
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
На стоянке периода верхнего палеолита на севере Израиля
ученые обнаружили множество приспособлений для ловли рыбы — костяных крючков, каменных грузил и остатков лески, которые использовали древние люди более 12 тысяч лет назад. Это крупнейшая в мире коллекция самой древней рыболовной техники. Результаты исследования опубликованы
в журнале PLOS ONE.
На верхнепалеолитической стоянке Дурейджат на реке Иордан
в Северном Израиле археологи из Германии, Италии
, США
и Израиля обнаружили 19 костяных рыболовных крючков, а также шесть рифленых камешков, которые, по-видимому, использовались в качестве грузил.
Ученым известно, что древний человек начал ловить и использовать в пищу рыбу очень рано, но технологии добычи обычно остаются неразгаданными, так как материалы, из которых изготавливали орудия лова, скорее всего, были сделаны из недолговечных материалов — дерева и растительных волокон. Находки в Израиле свидетельствуют о том, что более 12 тысяч лет назад древние обитатели Ближнего Востока
уже использовали сложные приемы и инструменты рыбной ловли.
Остатки растительных волокон на крючках и камнях-грузилах, по мнению авторов, указывают на использование лески, а большое разнообразие форм крючков, в том числе несколько вариантов расположения зазубрин и несколько способов прикрепления крючка к леске, говорят о том, что их использовали для ловли разных видов рыбы.
Зазубрины на концах некоторых крючков, свидетельствующие об использовании приманок, вместе с большим разнообразием форм позволяют предположить, что люди того времени обладали глубокими знаниями о поведении и экологии рыб, считают ученые.
Авторы отмечают, что появление более совершенных рыболовных снастей по времени совпадает с глубокими изменениями во всех сферах жизни. К этому времени жители Леванта накопили достаточно опыта и знаний для перехода от примитивной охоты и собирательства к регулярному сельскому хозяйству и добычи пищи более совершенными методами.
"Взгляд на рыболовные снасти из Дурейджат показывает, что все рыболовные методы и знания уже существовали около 13 тысяч лет назад. Помимо использования металла и пластика со времен натуфийской культуры, по сути, не изобрели ничего нового", — приводятся в пресс-релизе издательства слова руководителя исследования Антонеллы Педерньана (Antonella Pedergnana) из Центра археологических исследований и Музея эволюции поведения человека в Майнце
в Германии
.
"Находки подчеркивают, насколько важными были водные ресурсы для возникновения оседлости и неолитического образа жизни в Леванте", — заключает ученый.