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Эксперт рассказал о планах России запустить около ста школьных спутников
Эксперт рассказал о планах России запустить около ста школьных спутников - РИА Новости, 06.10.2021
Эксперт рассказал о планах России запустить около ста школьных спутников
Около ста российских малых школьных спутников намечается вывести в космос в ближайшие пять лет, для России это будет рекордным показателем, сообщил руководитель РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:30
2021-10-06T16:30
институт космических исследований
космос - риа наука
главкосмос
земля
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Около ста российских малых школьных спутников намечается вывести в космос в ближайшие пять лет, для России это будет рекордным показателем, сообщил руководитель направления по космическим наноспутникам компании "Геоскан" Александр Хохлов."Проект Space Pi связан с тем, что наконец-то государство решило заняться школьными "кубсатами" в массовом порядке. И планируется за ближайшие пять лет запустить порядка ста спутников - "кубсатов" формата 3U (размером 10 на 10 на 34 сантиметра - ред.) на низкую околоземную орбиту", - сказал он на первой международной конференции по космическому образованию "Дорога в космос", проходящей в Институте космических исследований РАН.По его словам, для России это будет "рекордным моментом", так как раньше в космос запускалось по несколько таких российских спутников за несколько лет.Хохлов отметил, что проект Space Pi курирует Фонд содействия инновациям и проводится совместно с Российским движением школьников. Платформы для спутников предоставляют компании "Спутникс" и "Геоскан", Юго-Западный государственный университет, Сколтех и НИИЛАКТ ДОСААФ.Задачей "кубсатов" будут космический мониторинг и наблюдение Земли. Спутники планируется выводить один-два раза в год компанией "Главкосмос пусковые услуги" в качестве попутных полезных нагрузок на ракетах-носителях "Союз-2" с космодромов Байконур и Восточный. Ближайший запуск - в апреле 2022 года с Восточного.
https://ria.ru/20211006/sputniki-1753353617.html
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институт космических исследований, космос - риа наука, главкосмос, земля, россия
16:30 06.10.2021
 
Эксперт рассказал о планах России запустить около ста школьных спутников

Эксперт: Россия планирует запустить около ста школьных спутников в ближайшие пять лет

© АО "Российские космические системы"Спутник "Метеор-М"
Спутник Метеор-М
© АО "Российские космические системы"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Около ста российских малых школьных спутников намечается вывести в космос в ближайшие пять лет, для России это будет рекордным показателем, сообщил руководитель направления по космическим наноспутникам компании "Геоскан" Александр Хохлов.
"Проект Space Pi связан с тем, что наконец-то государство решило заняться школьными "кубсатами" в массовом порядке. И планируется за ближайшие пять лет запустить порядка ста спутников - "кубсатов" формата 3U (размером 10 на 10 на 34 сантиметра - ред.) на низкую околоземную орбиту", - сказал он на первой международной конференции по космическому образованию "Дорога в космос", проходящей в Институте космических исследований РАН.
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По его словам, для России это будет "рекордным моментом", так как раньше в космос запускалось по несколько таких российских спутников за несколько лет.
Хохлов отметил, что проект Space Pi курирует Фонд содействия инновациям и проводится совместно с Российским движением школьников. Платформы для спутников предоставляют компании "Спутникс" и "Геоскан", Юго-Западный государственный университет, Сколтех и НИИЛАКТ ДОСААФ.
Задачей "кубсатов" будут космический мониторинг и наблюдение Земли. Спутники планируется выводить один-два раза в год компанией "Главкосмос пусковые услуги" в качестве попутных полезных нагрузок на ракетах-носителях "Союз-2" с космодромов Байконур и Восточный. Ближайший запуск - в апреле 2022 года с Восточного.
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