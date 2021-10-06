https://ria.ru/20211006/kosmos-1753364211.html

Эксперт рассказал о планах России запустить около ста школьных спутников

Эксперт рассказал о планах России запустить около ста школьных спутников - РИА Новости, 06.10.2021

Эксперт рассказал о планах России запустить около ста школьных спутников

Около ста российских малых школьных спутников намечается вывести в космос в ближайшие пять лет, для России это будет рекордным показателем, сообщил руководитель РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T16:30

2021-10-06T16:30

2021-10-06T16:30

институт космических исследований

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Около ста российских малых школьных спутников намечается вывести в космос в ближайшие пять лет, для России это будет рекордным показателем, сообщил руководитель направления по космическим наноспутникам компании "Геоскан" Александр Хохлов."Проект Space Pi связан с тем, что наконец-то государство решило заняться школьными "кубсатами" в массовом порядке. И планируется за ближайшие пять лет запустить порядка ста спутников - "кубсатов" формата 3U (размером 10 на 10 на 34 сантиметра - ред.) на низкую околоземную орбиту", - сказал он на первой международной конференции по космическому образованию "Дорога в космос", проходящей в Институте космических исследований РАН.По его словам, для России это будет "рекордным моментом", так как раньше в космос запускалось по несколько таких российских спутников за несколько лет.Хохлов отметил, что проект Space Pi курирует Фонд содействия инновациям и проводится совместно с Российским движением школьников. Платформы для спутников предоставляют компании "Спутникс" и "Геоскан", Юго-Западный государственный университет, Сколтех и НИИЛАКТ ДОСААФ.Задачей "кубсатов" будут космический мониторинг и наблюдение Земли. Спутники планируется выводить один-два раза в год компанией "Главкосмос пусковые услуги" в качестве попутных полезных нагрузок на ракетах-носителях "Союз-2" с космодромов Байконур и Восточный. Ближайший запуск - в апреле 2022 года с Восточного.

https://ria.ru/20211006/sputniki-1753353617.html

https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753170984.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

институт космических исследований, космос - риа наука, главкосмос, земля, россия