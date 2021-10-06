https://ria.ru/20211006/khovanskiy-1753425790.html

Суд продлил арест блогеру Хованскому

Суд продлил арест блогеру Хованскому - РИА Новости, 06.10.2021

Суд продлил арест блогеру Хованскому

Куйбышевский районный суд продлил на месяц арест обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому, сообщили в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T21:30

2021-10-06T21:30

2021-10-06T21:50

общество

санкт-петербург

россия

юрий хованский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753427907_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_68cc832aa60f4140feac07e28e684de0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Куйбышевский районный суд продлил на месяц арест обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского сроком по 8 ноября", - говорится в сообщении.Отмечается, что сам Хованский просил у суда домашний арест.Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня этого года. Сообщилось, что уголовное дело было заведено по статье 205.2 УК РФ ("Оправдание терроризма"), санкция по которой предусматривает штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от 5 до 7 лет из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из "стримов".Позже пользователь "ВКонтакте" Илья Давыдов разместил у себя на странице пост с письмом блогера из СИЗО. В нем Хованский сообщает, что понимает, что его песня "отвратительна и не имеет оправдания", а также приносит свои извинения. Хованский признает свою вину частично за то, что исполнил песню о трагедии в "Норд-Осте", но не занимался распространением ее.В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).

https://ria.ru/20210607/terrorizm-1735939186.html

https://ria.ru/20210428/terrorizm-1730246603.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Суд о продлении ареста блогеру Хованскому Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.2 УК РФ, сроком по 08.11.2021. Хованский просил домашний арест. 2021-10-06T21:30 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, россия, юрий хованский