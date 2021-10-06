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Суд продлил арест блогеру Хованскому
Суд продлил арест блогеру Хованскому - РИА Новости, 06.10.2021
Суд продлил арест блогеру Хованскому
Куйбышевский районный суд продлил на месяц арест обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому, сообщили в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T21:30
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общество
санкт-петербург
россия
юрий хованский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Куйбышевский районный суд продлил на месяц арест обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского сроком по 8 ноября", - говорится в сообщении.Отмечается, что сам Хованский просил у суда домашний арест.Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня этого года. Сообщилось, что уголовное дело было заведено по статье 205.2 УК РФ ("Оправдание терроризма"), санкция по которой предусматривает штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от 5 до 7 лет из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из "стримов".Позже пользователь "ВКонтакте" Илья Давыдов разместил у себя на странице пост с письмом блогера из СИЗО. В нем Хованский сообщает, что понимает, что его песня "отвратительна и не имеет оправдания", а также приносит свои извинения. Хованский признает свою вину частично за то, что исполнил песню о трагедии в "Норд-Осте", но не занимался распространением ее.В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).
https://ria.ru/20210607/terrorizm-1735939186.html
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санкт-петербург
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60
Суд о продлении ареста блогеру Хованскому
Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.2 УК РФ, сроком по 08.11.2021. Хованский просил домашний арест.
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общество, санкт-петербург, россия, юрий хованский
21:30 06.10.2021 (обновлено: 21:50 06.10.2021)
 
Суд продлил арест блогеру Хованскому

Суд продлил на месяц арест обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Хованскому

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Куйбышевский районный суд продлил на месяц арест обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского сроком по 8 ноября", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сам Хованский просил у суда домашний арест.
Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня этого года. Сообщилось, что уголовное дело было заведено по статье 205.2 УК РФ ("Оправдание терроризма"), санкция по которой предусматривает штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от 5 до 7 лет из-за песни, исполненной Хованским о трагедии в "Норд-Осте" на одном из "стримов".
Позже пользователь "ВКонтакте" Илья Давыдов разместил у себя на странице пост с письмом блогера из СИЗО. В нем Хованский сообщает, что понимает, что его песня "отвратительна и не имеет оправдания", а также приносит свои извинения. Хованский признает свою вину частично за то, что исполнил песню о трагедии в "Норд-Осте", но не занимался распространением ее.
В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).
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ОбществоСанкт-ПетербургРоссияЮрий Хованский
 
 
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