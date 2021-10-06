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Туризм
https://ria.ru/20211006/ispaniya-1753137492.html
В Испании запретят продавать продукты и готовую еду в целлофановых пакетах
В Испании запретят продавать продукты и готовую еду в целлофановых пакетах - РИА Новости, 06.10.2021
В Испании запретят продавать продукты и готовую еду в целлофановых пакетах
С 2023 года в испанских магазинах перестанут продавать продукты и готовую еду в целлофановых пакетах, пленках и других пластиковых упаковках, сообщает... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T00:30
2021-10-06T00:30
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. С 2023 года в испанских магазинах перестанут продавать продукты и готовую еду в целлофановых пакетах, пленках и других пластиковых упаковках, сообщает "Европульс".Исключение составят лишь фрукты и овощи, которые испортятся без такой коробки (например, те, что привозят издалека).Запрет затронет не только магазины, но и кафе и рестораны — они должны будут сократить использование пластика на 50 процентов к 2025 году.Городские власти установят в населенных пунктах питьевые фонтанчики. Таким образом все меньше людей будут покупать воду в не стеклянных бутылках.Эти меры — часть европейской стратегии борьбы с пластиком. К 2030 году вся подобная упаковка в ЕС будет либо перерабатываться, либо использоваться неоднократно.
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испания, новости - туризм, туризм, экология, мусор, стиль жизни
00:30 06.10.2021
 
В Испании запретят продавать продукты и готовую еду в целлофановых пакетах

Власти Испании запретят продавать продукты и готовую еду в пакетах и пластиковых упаковках

Ситуация в Мадриде, Испания
Ситуация в Мадриде, Испания
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. С 2023 года в испанских магазинах перестанут продавать продукты и готовую еду в целлофановых пакетах, пленках и других пластиковых упаковках, сообщает "Европульс".
Исключение составят лишь фрукты и овощи, которые испортятся без такой коробки (например, те, что привозят издалека).
Запрет затронет не только магазины, но и кафе и рестораны — они должны будут сократить использование пластика на 50 процентов к 2025 году.
Городские власти установят в населенных пунктах питьевые фонтанчики. Таким образом все меньше людей будут покупать воду в не стеклянных бутылках.
Эти меры — часть европейской стратегии борьбы с пластиком. К 2030 году вся подобная упаковка в ЕС будет либо перерабатываться, либо использоваться неоднократно.
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