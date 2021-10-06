https://ria.ru/20211006/gusev-1753290499.html

Воронежский губернатор из-за болезни возложил свои обязанности на зама

Воронежский губернатор из-за болезни возложил свои обязанности на зама - РИА Новости, 06.10.2021

Воронежский губернатор из-за болезни возложил свои обязанности на зама

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал распоряжение, в соответствии с которым обязанности главы региона будет исполнять его заместитель Виталий РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T10:38

2021-10-06T10:38

2021-10-06T18:00

политика

воронежская область

александр гусев (государственный служащий)

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ВОРОНЕЖ, 6 окт — РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал распоряжение, в соответствии с которым обязанности главы региона будет исполнять его заместитель Виталий Шабалатов.Такое решение Гусев принял из-за болезни. Официально его диагноз не уточняется, но местные Telegram-каналы уже несколько дней назад писали, что у главы региона COVID-19 — по их сведениям, сперва он проходил лечение в областной больнице № 1, затем его перевезли в Москву. Минувшей ночью один из каналов заявил со ссылкой на источник в областном правительстве, что Гусев якобы борется за жизнь. От коронавируса Гусев вакцинировался в феврале, проходил ли он ревакцинацию, не сообщалось.Спустя полтора часа после информации облправительства в Telegram-канале Гусева появилось сообщение: "Несмотря на больничный, я продолжаю как глава региона координировать работу правительства Воронежской области, ставить задачи своим заместителям и исполняющему обязанности губернатора, знакомлюсь с их докладами о проделанной работе. Обстановка в регионе продолжает оставаться под личным моим контролем".В Воронежской области с 24 сентября за сутки регистрируется более 500 новых случаев COVID-19, а общее число инфицированных превысило 136 тысяч. По этому показателю регион занимает в России седьмое место.

https://ria.ru/20211004/samoizolyatsiya-1753005197.html

воронежская область

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политика, воронежская область, александр гусев (государственный служащий)