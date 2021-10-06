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Воронежский губернатор из-за болезни возложил свои обязанности на зама
Воронежский губернатор из-за болезни возложил свои обязанности на зама - РИА Новости, 06.10.2021
Воронежский губернатор из-за болезни возложил свои обязанности на зама
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал распоряжение, в соответствии с которым обязанности главы региона будет исполнять его заместитель Виталий РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T10:38
2021-10-06T18:00
политика
воронежская область
александр гусев (государственный служащий)
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ВОРОНЕЖ, 6 окт — РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал распоряжение, в соответствии с которым обязанности главы региона будет исполнять его заместитель Виталий Шабалатов.Такое решение Гусев принял из-за болезни. Официально его диагноз не уточняется, но местные Telegram-каналы уже несколько дней назад писали, что у главы региона COVID-19 — по их сведениям, сперва он проходил лечение в областной больнице № 1, затем его перевезли в Москву. Минувшей ночью один из каналов заявил со ссылкой на источник в областном правительстве, что Гусев якобы борется за жизнь. От коронавируса Гусев вакцинировался в феврале, проходил ли он ревакцинацию, не сообщалось.Спустя полтора часа после информации облправительства в Telegram-канале Гусева появилось сообщение: "Несмотря на больничный, я продолжаю как глава региона координировать работу правительства Воронежской области, ставить задачи своим заместителям и исполняющему обязанности губернатора, знакомлюсь с их докладами о проделанной работе. Обстановка в регионе продолжает оставаться под личным моим контролем".В Воронежской области с 24 сентября за сутки регистрируется более 500 новых случаев COVID-19, а общее число инфицированных превысило 136 тысяч. По этому показателю регион занимает в России седьмое место.
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политика, воронежская область, александр гусев (государственный служащий)
10:38 06.10.2021 (обновлено: 18:00 06.10.2021)
 
Воронежский губернатор из-за болезни возложил свои обязанности на зама

Воронежский губернатор Гусев из-за болезни возложил свои обязанности на заместителя

© Фото : Правительство Воронежской области Глава Воронежской области Александр Гусев
Глава Воронежской области Александр Гусев - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : Правительство Воронежской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 6 окт — РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал распоряжение, в соответствии с которым обязанности главы региона будет исполнять его заместитель Виталий Шабалатов.
Такое решение Гусев принял из-за болезни. Официально его диагноз не уточняется, но местные Telegram-каналы уже несколько дней назад писали, что у главы региона COVID-19 — по их сведениям, сперва он проходил лечение в областной больнице № 1, затем его перевезли в Москву. Минувшей ночью один из каналов заявил со ссылкой на источник в областном правительстве, что Гусев якобы борется за жизнь.
От коронавируса Гусев вакцинировался в феврале, проходил ли он ревакцинацию, не сообщалось.
Спустя полтора часа после информации облправительства в Telegram-канале Гусева появилось сообщение: "Несмотря на больничный, я продолжаю как глава региона координировать работу правительства Воронежской области, ставить задачи своим заместителям и исполняющему обязанности губернатора, знакомлюсь с их докладами о проделанной работе. Обстановка в регионе продолжает оставаться под личным моим контролем".
В Воронежской области с 24 сентября за сутки регистрируется более 500 новых случаев COVID-19, а общее число инфицированных превысило 136 тысяч. По этому показателю регион занимает в России седьмое место.
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ПолитикаВоронежская областьАлександр Гусев (государственный служащий)
 
 
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