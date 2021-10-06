https://ria.ru/20211006/gosuslugi-1753408044.html
На "Госуслугах" пройдет эксперимент по размещению документов об образовании
На "Госуслугах" пройдет эксперимент по размещению документов об образовании - РИА Новости, 06.10.2021
На "Госуслугах" пройдет эксперимент по размещению документов об образовании
Правительство РФ приняло решение провести с 11 октября по 31 декабря текущего года эксперимент по размещению цифровых документов об образовании в личном... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T19:26
2021-10-06T19:26
2021-10-06T19:26
общество
госуслуги
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство РФ приняло решение провести с 11 октября по 31 декабря текущего года эксперимент по размещению цифровых документов об образовании в личном кабинете гражданина на портале "Госуслуги", соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации."Провести 11 октября - 31 декабря 2021 года на территории Российской Федерации эксперимент по формированию цифровых документов об образовании посредством модуля "Единый реестр цифровых документов об образовании" … и по размещению их в личном кабинете гражданина в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", - говорится в документе.Как указывает кабмин, эксперимент будет проведен с целью "создания и апробации механизма формирования цифровых документов об образовании в рамках реализации суперсервиса "Цифровые документы об образовании онлайн".Согласно документу, Рособрнадзор должен будет обеспечить формирование таких документов выпускников организаций общего и среднего общего образования и передачу информации об этих документах в электронном виде в личные кабинеты на едином портале. Минцифры РФ, в свою очередь, обеспечит соответствующую доработку личных кабинетов граждан на "Госуслугах".При этом, как говорится в положении правительства, созданные в рамках эксперимента цифровые документы об образовании не будут иметь юридической силы и по его окончании подлежат удалению из реестра.
https://ria.ru/20210929/bezopasnost-1752334423.html
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общество, госуслуги, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия
На "Госуслугах" пройдет эксперимент по размещению документов об образовании
На "Госуслугах" пройдет эксперимент по размещению цифровых документов об образовании
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство РФ приняло решение провести с 11 октября по 31 декабря текущего года эксперимент по размещению цифровых документов об образовании в личном кабинете гражданина на портале "Госуслуги", соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Провести 11 октября - 31 декабря 2021 года на территории Российской Федерации эксперимент по формированию цифровых документов об образовании посредством модуля "Единый реестр цифровых документов об образовании" … и по размещению их в личном кабинете гражданина в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", - говорится в документе.
Как указывает кабмин, эксперимент будет проведен с целью "создания и апробации механизма формирования цифровых документов об образовании в рамках реализации суперсервиса "Цифровые документы об образовании онлайн".
Согласно документу, Рособрнадзор должен будет обеспечить формирование таких документов выпускников организаций общего и среднего общего образования и передачу информации об этих документах в электронном виде в личные кабинеты на едином портале. Минцифры РФ, в свою очередь, обеспечит соответствующую доработку личных кабинетов граждан на "Госуслугах".
При этом, как говорится в положении правительства, созданные в рамках эксперимента цифровые документы об образовании не будут иметь юридической силы и по его окончании подлежат удалению из реестра.