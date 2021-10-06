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На "Госуслугах" пройдет эксперимент по размещению документов об образовании
На "Госуслугах" пройдет эксперимент по размещению документов об образовании - РИА Новости, 06.10.2021
На "Госуслугах" пройдет эксперимент по размещению документов об образовании
Правительство РФ приняло решение провести с 11 октября по 31 декабря текущего года эксперимент по размещению цифровых документов об образовании в личном... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T19:26
2021-10-06T19:26
общество
госуслуги
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство РФ приняло решение провести с 11 октября по 31 декабря текущего года эксперимент по размещению цифровых документов об образовании в личном кабинете гражданина на портале "Госуслуги", соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации."Провести 11 октября - 31 декабря 2021 года на территории Российской Федерации эксперимент по формированию цифровых документов об образовании посредством модуля "Единый реестр цифровых документов об образовании" … и по размещению их в личном кабинете гражданина в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", - говорится в документе.Как указывает кабмин, эксперимент будет проведен с целью "создания и апробации механизма формирования цифровых документов об образовании в рамках реализации суперсервиса "Цифровые документы об образовании онлайн".Согласно документу, Рособрнадзор должен будет обеспечить формирование таких документов выпускников организаций общего и среднего общего образования и передачу информации об этих документах в электронном виде в личные кабинеты на едином портале. Минцифры РФ, в свою очередь, обеспечит соответствующую доработку личных кабинетов граждан на "Госуслугах".При этом, как говорится в положении правительства, созданные в рамках эксперимента цифровые документы об образовании не будут иметь юридической силы и по его окончании подлежат удалению из реестра.
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общество, госуслуги, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия
19:26 06.10.2021
 
На "Госуслугах" пройдет эксперимент по размещению документов об образовании

На "Госуслугах" пройдет эксперимент по размещению цифровых документов об образовании

© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Depositphotos / pressmaster
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство РФ приняло решение провести с 11 октября по 31 декабря текущего года эксперимент по размещению цифровых документов об образовании в личном кабинете гражданина на портале "Госуслуги", соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Провести 11 октября - 31 декабря 2021 года на территории Российской Федерации эксперимент по формированию цифровых документов об образовании посредством модуля "Единый реестр цифровых документов об образовании" … и по размещению их в личном кабинете гражданина в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", - говорится в документе.
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Как указывает кабмин, эксперимент будет проведен с целью "создания и апробации механизма формирования цифровых документов об образовании в рамках реализации суперсервиса "Цифровые документы об образовании онлайн".
Согласно документу, Рособрнадзор должен будет обеспечить формирование таких документов выпускников организаций общего и среднего общего образования и передачу информации об этих документах в электронном виде в личные кабинеты на едином портале. Минцифры РФ, в свою очередь, обеспечит соответствующую доработку личных кабинетов граждан на "Госуслугах".
При этом, как говорится в положении правительства, созданные в рамках эксперимента цифровые документы об образовании не будут иметь юридической силы и по его окончании подлежат удалению из реестра.
 
ОбществоГосуслугиФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Россия
 
 
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