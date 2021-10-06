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Биография Михаила Гордина

Биография Михаила Гордина - РИА Новости, 06.10.2021

Биография Михаила Гордина

Исполняющий обязанности ректора Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Михаил Валерьевич Гордин родился 16 августа 1969 года... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T19:01

2021-10-06T19:01

2021-10-06T19:01

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Исполняющий обязанности ректора Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Михаил Валерьевич Гордин родился 16 августа 1969 года в Москве в семье научных работников.В 1993 году окончил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана по специальности "Автоматизированные системы обработки информации и управления". В 1996 году окончил обучение по совместной программе "МБА" Института бизнеса и экономики Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации.Имеет ученую степень кандидата технических наук. С 1990 года работал научным сотрудником в Институте системного анализа РАН.С 1997 по 2005 годы Гордин занимал различные должности в компании Conoco Philips, сначала в Москве, с 1999 года – в европейской штаб-квартире компании в Лондоне (Великобритания).В 2005 году был назначен директором департамента проектов переработки попутного газа ТНК-ВР. В 2011 году – управляющим директором компании, членом правления ООО "СИБУР".В 2015 году стал заместителем генерального директора по инновациям – директором департамента по развитию проектов Научно-исследовательского центра "Институт имени Н.Е. Жуковского".C ноября 2016 исполнял обязанности, а с января 2017 года был назначен на должность генерального директора Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова. 6 октября 2021 года назначен исполняющим обязанности ректора Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, москва, михаил гордин