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Биография Михаила Гордина
Биография Михаила Гордина - РИА Новости, 06.10.2021
Биография Михаила Гордина
Исполняющий обязанности ректора Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Михаил Валерьевич Гордин родился 16 августа 1969 года... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T19:01
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справки
москва
михаил гордин
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Исполняющий обязанности ректора Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Михаил Валерьевич Гордин родился 16 августа 1969 года в Москве в семье научных работников.В 1993 году окончил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана по специальности "Автоматизированные системы обработки информации и управления". В 1996 году окончил обучение по совместной программе "МБА" Института бизнеса и экономики Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации.Имеет ученую степень кандидата технических наук. С 1990 года работал научным сотрудником в Институте системного анализа РАН.С 1997 по 2005 годы Гордин занимал различные должности в компании Conoco Philips, сначала в Москве, с 1999 года – в европейской штаб-квартире компании в Лондоне (Великобритания).В 2005 году был назначен директором департамента проектов переработки попутного газа ТНК-ВР. В 2011 году – управляющим директором компании, членом правления ООО "СИБУР".В 2015 году стал заместителем генерального директора по инновациям – директором департамента по развитию проектов Научно-исследовательского центра "Институт имени Н.Е. Жуковского".C ноября 2016 исполнял обязанности, а с января 2017 года был назначен на должность генерального директора Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова. 6 октября 2021 года назначен исполняющим обязанности ректора Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, москва, михаил гордин
19:01 06.10.2021
 

Биография Михаила Гордина

© Фото : пресс-служба ЦИАМ им. П.И. БарановаГенеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Петра Баранова Михаил Гордин
Генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Петра Баранова Михаил Гордин - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : пресс-служба ЦИАМ им. П.И. Баранова
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Исполняющий обязанности ректора Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Михаил Валерьевич Гордин родился 16 августа 1969 года в Москве в семье научных работников.
В 1993 году окончил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана по специальности "Автоматизированные системы обработки информации и управления".
В 1996 году окончил обучение по совместной программе "МБА" Института бизнеса и экономики Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации.
Имеет ученую степень кандидата технических наук.
С 1990 года работал научным сотрудником в Институте системного анализа РАН.
С 1997 по 2005 годы Гордин занимал различные должности в компании Conoco Philips, сначала в Москве, с 1999 года – в европейской штаб-квартире компании в Лондоне (Великобритания).
В 2005 году был назначен директором департамента проектов переработки попутного газа ТНК-ВР.
В 2011 году – управляющим директором компании, членом правления ООО "СИБУР".
В 2015 году стал заместителем генерального директора по инновациям – директором департамента по развитию проектов Научно-исследовательского центра "Институт имени Н.Е. Жуковского".
C ноября 2016 исполнял обязанности, а с января 2017 года был назначен на должность генерального директора Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова.
6 октября 2021 года назначен исполняющим обязанности ректора Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиМоскваМихаил Гордин
 
 
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